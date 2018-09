Em reunião com prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos e lideranças da região metropolitana de Curitiba, na quinta-feira, o candidato ao governo do Estado, Ratinho Junior, comentou boatos que estão sendo divulgados por apoiadores de candidatos adversários, e esclareceu que, ao contrário do está sendo dito, se for eleito governador, as obras de duplicação e revitalização da Rodovia da Uva (PR 417), uma das principais ligações entre Curitiba e Colombo, serão concluídas. “As obras da Rodovia da Uva, assim como as do Contorno Norte, seguirão normalmente. Não vai haver paralisação dos trabalhos e a entrega vai ser dentro do prazo estipulado pela licitação. É um compromisso que assumo com a população de Colombo”, garantiu Ratinho Junior.

No encontro, Ratinho Junior também agradeceu o apoio que tem recebido em todos os municípios do Paraná.

O prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wosniak, falou do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo candidato e reconheceu os benefícios conquistados pelos municípios com a ajuda dele. “Ratinho Junior tem percorrido todo o Paraná há anos, os prefeitos o conhecem e sabem do empenho dele para levar recursos para as cidades”, afirmou.