RATINHO FAZ PLANO DE GOVERNO…CIDA ABRE “CARAVANAS PROGRESSISTAS”

O pré-candidato ao governo, Ratinho Junior, reuniu-se nesta segunda-feira, das 7 h às 11h30, com seu principal staff.

O candidato e assessores alinhavaram os passos finais do Plano de Governo do deputado. E também, com esse novo gesto de trabalho, “quis deixar bem claro que nunca saiu do páreo”, explicou à coluna um assessor do deputado.

…E CIDA INICIA”CARAVANAS PROGRESSISTAS”

Com a mesma disposição de quem está francamente no páreo sucessório ao governo, Cida Borghetti inaugurou, domingo, a série de discussões de seu programa de governo, a que denominou de “Caravanas Progressistas”, na Unicesumar, no Portão.

O evento teve a coordenação de Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá e secretário de Estado do Planejamento, que coordenará os demais encontros.

INFRAESTRUTURA

Os temas da primeira das “Caravanas” foram Infraestrutura e Meio Ambiente, desenvolvidos pela manhã e à tarde, com a presença e participação de professores universitários, técnicos de governo, especialistas em planejamento, empresários, lideranças sindicais, representantes de ONGs…

TECNOLOGIA

As “Caravanas Progressistas” – sempre temáticas, ocorrerão todos os domingos, informou-me ontem o staff de Cida. No próximo, as discussões serão centradas em Tecnologia e Informação, “com vistas ao Paraná de hoje e do futuro”.

RENÉ DOTTI DEFENDE FIM DOS CARGOS EM COMISSÃO NO GOVERNO E NAS ESTATAIS

A entrevista do jurista paranaense ao jornal “O Estado de S. Paulo” nesta terça-feira (22) praticamente põe uma pedra sobre os argumentos da defesa que veem uma condenação política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá. Os advogados de Lula também enxergam ilegalidade ou açodamento na ‘pressa’ em julgar o petista em segunda instância há apenas seis meses de sua condenação em primeiro grau. Dotti os refuta com o livro da lei. Contratado pela Petrobras, o jurista será o segundo a fazer a sustentação oral no julgamento marcado para a próxima quarta-feira (24), em Porto Alegre. Na condição de Assistente do Ministério Público (AMP), Dotti pedirá a confirmação da condenação de Lula e a ampliação do seu tempo de prisão, fixado em 9 anos e seis meses pelo juiz Sérgio Moro.

A BRONCA EM ZANIN

Na entrevista de “O Estado de S. Paulo”, o jornalista recorda a bronca de Dotti dirigida ao advogado de defesa Cristiano Zanin, a quem acusou de desrespeitar o juiz Sérgio Moro na última audiência em Curitiba.

Trata-se de um fato descartável. Colaborador direto na redação da Carta Magna brasileira e do novo Código de Processo Civil, o jurista de 83 anos está acima das intrigas que a imprensa quer fazer destacar. O seu protagonismo é certamente mais respeitável que a reprimenda a Zanin, não por coincidência genro de Roberto Teixeira, o compadre de Lula. Abaixo os principais trechos da entrevista:

“SIM, EXISTEM PROVAS DIRETAS”

“Como é de conhecimento geral, a defesa do ex-Presidente insiste em afirmar que não existe prova suficiente para condenar o seu cliente. Na verdade, porém, o convencimento do juiz criminal – em qualquer tipo de processo e de crime – é formado pela livre apreciação da prova produzida no contraditório judicial, como prevê o Código Penal, art. 155.

Sim, existem não somente as provas diretas, como depoimentos, documentos, exames, mensagens eletrônicas, reformas no apartamento tríplex 164 A- Edifício Salinas, Condomínio Solaris, cuja propriedade de fato era do ex-presidente e sua esposa, que demonstram a existência do crime de corrupção passiva, ou seja, obtenção indevida de vantagem decorrente em parte dos contratos do Consórcio CONEST/RNEST, celebrados com a Petrobrás em razão do cargo de presidente. Há, também, provas indiretas, indícios, para a condenação.

LAVAGEM DE DINHEIRO

Há prova mais que suficiente do crime de lavagem de dinheiro pelas condutas de ocultação e dissimulação, inclusive com as reformas do apartamento: fraudes documentais em documentos de aquisição de imóveis, manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, etc. O crime está previsto no art. 1.º, caput, inciso V da Lei nº 9.613/1998, ‘envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, triplex, e do beneficiário das reformas realizadas’. Está no trecho n.º 944, letra b, da sentença do juiz Sérgio Moro.

COMO CONVENCER UM JUIZ

Entre os meios para o convencimento do juiz sobre a existência e autoria de crimes é a existência de indícios. Segundo o art. 239 do CPP: ‘Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’. Existem, por acaso, indícios mais que evidentes da propriedade de fato do apartamento que as visitas feitas ao imóvel por ele e sua falecida esposa? As fotos ilustram muitas reportagens. Algumas até com o homem da OAS.

‘O TRF-4 NÃO ACELEROU O JULGAMENTO’

Esse recurso tem dois motivos fundamentais para não se arrastar no tempo.

O primeiro decorre da idade do ex-presidente. Tendo ele mais de 60 a preferência de julgamento sobre outros processos resulta de expressa determinação da lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), art. 71: ‘É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância’.

O segundo motivo é o interesse público em definir a situação jurídico-eleitoral do ex-presidente. Com efeito ele está, há vários meses, fazendo campanha em muitos lugares do País como candidato à Presidência da República.

‘NÃO HÁ DESEMPREGADOS NO APARELHO DO ESTADO’

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, diz ‘A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração’.

E o inciso V do mesmo artigo estabelece: ‘V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento’.

Porém, o inciso V nunca foi regulamentado.

PRECISA REGULAMENTAR

Urge a regulamentação com a clara definição das condições para preenchimento dos cargos em comissão, eufemismo para designar cabos eleitorais e outros prestadores de serviços pessoais.

Também é preciso implementar a regra do art. 41, III da Constituição Federal para estabelecer como obrigação, sancionada em sua falta como crime contra a Administração Pública, o procedimento de avaliação periódica de desempenho que sendo reiteradamente insatisfatório possa levar o servidor estável à demissão.

Nas mazelas da administração pública em todos os níveis, a generalidade dos ‘cargos em comissão’ são portas abertas para os malsinados cabides de emprego para a prestação de serviços estranhos à função, como é rotineiro em gabinetes de parlamentares. O fenômeno tornou-se rotineiro na cultura política de aparelhamento do Estado, onde não há desempregados.

“POLÍTICOS PROFISSIONAIS SÃO DELETÉRIOS QUANTO O CIGARRO”

Há determinados acontecimentos no mundo social que permitem a formação de uma consciência coletiva para a proteção de determinados bens e interesses jurídicos. Por exemplo: proibição de fumo em determinados lugares ou ambientes; proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado; proteção do consumidor, com o funcionamento dos Procons em grande parte do País; a proteção moral e física da mulher: a Lei Maria da Penha; o respeito da população pelo Estatuto do Idoso; a Lei da Ficha Limpa.

A sociedade civil organizada poderá manifestar-se contra a escolha de políticos profissionais para assunção de cargos que lhes permita manter a cultura deletéria da distribuição política de funções públicas.

Pretendo repercutir esta tese em minha exposição durante o julgamento do dia 24. A população certamente aprovará.

‘A LAVA JATO É UMA OPERAÇÃO COPÉRNICA’

A Operação Lava Jato constitui uma revolução copérnica nos usos e costumes da criminalidade dos respeitáveis (white-collar crime) porque o fenômeno da delação, que a lei chama de colaboração, produz um terremoto de grande potência nas associações criminosas porque seus agentes perdem a mais preciosa garantia de impunidade: a omertà.

A Operação Lava Jato ganhou o status de um relevante interesse público.

Como acentuou várias vezes o procurador Deltan Dallagnol, a Operação Lava Jato dependerá, para sua efetivação no controle da criminalidade econômica e financeira, do próximo presidente da República a quem compete manter ou frustrar o interesse da sociedade.

‘A DECISÃO JUDICIAL, SEMPRE INCÓGNITA’

Sinceramente, não tenho condições de prognosticar a situação do ex-presidente da República a partir de seu julgamento pelo Tribunal Federal da 4ª Região. Tampouco posso opinar sobre o resultado. A minha longa carreira na advocacia ensinou-me que mesmo nas causas onde há mínimo litígio, a decisão judicial sempre é uma incógnita. A percepção do problema e a perspectiva de sua solução saem de minha cabeça para pousar em outra.”

CLÁUDIO LOUREIRO EM “VOZES 10”

Está certo: o publicitário Cláudio Loureiro, criador e comandante da Heads Propaganda, será um dos perfilados do meu livro “Vozes do Paraná 10”.

A Heads está entre as mais importantes agências de publicidade do país.

E, com certeza, a de maior faturamento no Paraná, detendo relevantes contas nacionais.

GRECA, BOM DE BOLSO, FAZ ANIVERSÁRIO

Gustavo Fruet alega arrepender-se de não ter colocado dinheiro em publicidade de seus feitos. Acha que esse fato prejudicou muito sua tentativa de reeleger-se.

Já o prefeito Rafael Waldomiro Greca de Macedo, que ainda não tem muita coisa para mostrar, está celebrando seu primeiro ano de governo com alentada mídia publicitária.

ENTRE A FÁBRICA E A SENZALA: O COTIDIANO DE NEGROS LIVRES

A Dissertação de Mestrado em História defendida por Mariana Alice Pereira Schatzer Ribeiro, em 2014 na Unesp de Assis, intitulada de:

“Entre a fábrica e a senzala: um estudo sobre o cotidiano dos africanos livres na Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema-Sorocaba – SP (1840-1870)”, com a orientação da Prof. Dra. Lúcia Helena Oliveira Silva, foi publicada pela FAPESP e a Editora Alameda. A autora, hoje doutoranda pela mesma instituição, buscou entender as experiências dos africanos livres em um empreendimento imperial fabril.

AFRICANOS LIVRES

Os africanos livres foram uma categoria de trabalhadores com condição jurídica diversa em meio ao Brasil escravista e as pressões para o fim do tráfico transatlântico de escravos pela Inglaterra. Tutelados através da lei de 07 de novembro de 1831, a qual estabeleceu que os africanos capturados nos navios apreendidos devessem permanecer no Brasil durante catorze anos e, posteriormente serem reexportados para a África, os mesmos foram destinados às prestações de serviços junto aos consignatários privados ou públicos, como no caso da Fábrica de Ipanema.

ORIGENS, FUNÇÕES, FUGAS

Mariana pesquisou as origens étnicas dos africanos, as funções ocupadas, as fugas, os conflitos, a saúde, as doenças, os arranjos familiares, bem como as suas concepções de liberdade. As fontes principais para o estudo foram os ofícios, as listagens e correspondências oriundas do estabelecimento, sob a guarda do Arquivo Público do Estado de São Paulo.

O exame da documentação mostrou também que o relacionamento dos trabalhadores levava à criação e ao fortalecimento dos laços entre companheiros.

ERAM IGUAIS NO DIA DIA

Na prática, africanos e escravos não sofreram diferenciações no cotidiano, como tarefas, alimentação, moradia entre outros fatores. O direito à liberdade e à reexportação após os 14 anos de serviços prestados muitas vezes não se efetivou, comprovando assim, a ideia de que sua condição foi somente um status jurídico da “lei para inglês ver”, forjada pelo Estado brasileiro.

AINDA ESCRAVIZADOS

Portanto, compreender as tentativas incipientes de modernização do império representa, inclusive, analisar os primeiros empreendimentos públicos da então Província de São Paulo, durante o século XIX, mas principalmente entender como tais iniciativas afetaram a vida de homens, mulheres e crianças livres, tratados como escravizados, os quais auxiliaram a impulsionar a nação.

NÃO DEIXE DE LER “CURITIBA NO TEMPO DE JAZZ BAND”

O jornalista Adherbal Fortes de Sá Júnior lançará dia 27, sábado, o seu livro “Curitiba no tempo do Jazz Band”. Será às 16 horas no Sesc Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques, 189, Centro. Editado pela Artes & Textos, o livro usou parte da pesquisa realizada para o projeto cultural “Vestido Branco, Uma Aventura Musical”, assinado por ele em parceria com a jornalista Miriam Karam. “Não é um livro histórico, mas é um livro de muitas histórias da música produzida em Curitiba e dos músicos que ajudaram a escrever a história da cidade com notas musicais”, resume Adherbal.

CÍCLO DO CAFÉ

O recorte histórico de “Curitiba no tempo do Jazz Band” retrata o ciclo do café, que começou no início do século passado e atingiu o seu auge na década de 1960. Além de uma explosão demográfica e de desenvolvimento social para o Paraná, a economia cafeeira também influenciou o cenário musical de Curitiba, onde passaram a brilhar grandes instrumentistas, compositores e cantores.

UMA ORQUESTRA POR RÁDIO

Curitiba passou a ser um grande centro musical. “Havia bons músicos e orquestras bem afinadas. Cada emissora de rádio tinha orquestra e conjunto regional. Clubes, cafés, restaurantes e hotéis procuravam músicos. A demanda maior era das casas noturnas, que se multiplicavam no centro da cidade. A cena ganha efervescência durante um quarto de século, que começou em 1950, com a eleição de Getúlio Vargas, e as festas do centenário da emancipação política do Paraná. A festa de jazz e bossa nova só perdeu o brilho quando a geada negra de 1975 devastou praticamente a totalidade dos pés de café existentes no estado”, conta o autor.

RAUL SOUZA NA “DOWNBEAT”

Raul de Souza, que trocou o trombone de válvula pelo de vara e foi considerado pela revista DownBeat um dos maiores do mundo, faz parte das histórias contadas no livro. Ele era um dos 20 músicos do Rio de Janeiro que, no final dos anos 50, foram recrutados para formar a Banda da Base Aérea da Aeronáutica em Curitiba. Durante o dia, os “cariocas” tocavam dobrados militares. À noite, tiravam o uniforme para formar a Orquestra 14 Bis para tocar bebop e cool jazz nas rádios Guairacá e Clube Paranaense.

GENÉSIO E ANGELO ANTONELLO

A 14 Bis concorria com as orquestras de Genésio Ramalho e Ângelo Antonello nos bailes da cidade. Já a orquestra do maestro Beppi (Giuseppe Bertollo) era exclusiva da Caverna Curitibana, imenso “taxi-girl”, com salão de 600 metros quadrados, que funcionava no porão do Clube Curitibano.

GEBRAM NÃO QUIS SAIR DAQUI

No livro, Adherbal também relata as carreiras de Breno Sauer, que montou um quinteto inspirado no vibrafone do Modern Jazz Quartet e fez sucesso em Curitiba e São Paulo (Boate Oasis, Baiuca e La Vie em Rose), seguindo depois para o México e Estados Unidos, e de Gebram Sabbag, que Luizinho Eça e outros craques consideravam o maior jazzista do Brasil. Mesmo com esse título, Sabbag nunca aceitou convite para sair de Curitiba. “O livro pretende homenagear a arte desses músicos que nasceram ou escolheram Curitiba para palco de seu talento”, enfatiza o jornalista.

“INVISIBILIDADE HISTÓRICA”

Para comprovar essa “invisibilidade histórica” dos artistas de Curitiba, Adherbal tentou achar fotos, filmes ou um frame de vídeo tape daquele momento. Nada sobrou, mas o resgate é feito nas páginas de “Curitiba no tempo do Jazz Band”.

Adherbal Fortes trabalhou em jornais e televisões de Curitiba e foi coautor, com Paulo Vítola, dos musicais “Cidade Sem Portas” e “Terra de Todas as Gentes”, o primeiro encenado durante um ano no recém-inaugurado Teatro do Paiol e o segundo escrito para inaugurar o grande auditório do Teatro Guaíra, em 1975.