Rashid, Roupa Nova e Funk Como Le Gusta estão entre os shows da semana

Sábado (9)

Arismar do Espírito Santo

Lançando o álbum ‘Flor de Sal’, o multi-instrumentista recebe diversos convidados no palco. O baixista Pipoquinha é um dos nomes que participa do show de sábado (9). Bebê Kramer (acordeom) e Mestre Da Lua (percussão) estarão na apresentação de domingo (10). Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

As Bahias e A Cozinha Mineira

O grupo faz show com músicas dos álbuns ‘Mulher’ (2015) e ‘Bixa’ (2017). Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (8), sáb. (9) e dom. (10), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Autoramas

Mesclando surf music, punk e rock dos anos 1960, a banda celebra 20 anos de carreira com ‘Libido’, oitavo álbum da carreira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (9), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bike

Indo além das guitarras psicodélicas que marcaram seu estilo, a banda lança seu terceiro álbum, ‘Their Shamanic Majesties’ Third Request’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flora Matos

Com carreira de expressão no rap, a brasiliense apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Eletrocardiograma’ (2017). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta e Paula Lima

Comemorando 20 anos de carreira, o grupo convida a cantora para esta apresentação. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lívia Mattos

Sanfoneira da banda de Chico César, a artista apresenta as músicas que estão em seu primeiro álbum solo, ‘Vinha da Ida’ (2017). Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (9), 20h. Grátis.

Marcelo Quintanilha

O cantor lança o álbum ‘Caju’, uma homenagem a Cazuza. O show tem direção artística de Daniela Mercury. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

New Model Army

Com 28 anos de carreira, a banda inglesa de rock faz dois shows, cada um deles com repertório diferente. A banda Os Brutus faz a abertura. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (9), 20h30 (abertura dos portões, 18h30); dom. (10), 20h (abertura dos portões, 18h). R$ 180 (1º lote). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com.br

Ponto de Equilíbrio

O DVD ‘Ao Vivo no República do Reggae’ comemora os 18 anos de carreira da banda. O grupo Mato Seco abre a noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (9), 22h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roupa Nova

Há quatro décadas na estrada, o grupo apresenta show especial para o Dia dos Namorados. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (8) e sáb. (9), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 180/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (10)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Leia mais acima

Arismar do Espírito Santo

Leia mais acima

Funk Como Le Gusta e Paula Lima

Leia mais acima

Mariana Nolasco

Sucesso na internet, ela lança seu primeiro CD autoral. Rael e Mar Aberto Duo participam do show. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (10), 20h (abertura, 18h30). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

New Model Army

Com 28 anos de carreira, a banda inglesa de rock faz dois shows, cada um deles com repertório diferente. A banda Os Brutus faz a abertura. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (9), 20h30 (abertura dos portões, 18h30); dom. (10), 20h (abertura dos portões, 18h). R$ 180 (1º lote). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com.br

2ª (11)

Almir Sater e Renato Teixeira

Os velhos amigos mostram o repertório do álbum ‘+AR’ (2018). Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª (11), 3ª (12) e 4ª (13), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (12)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Arrigo Barnabé

Em apresentação de Dia dos Namorados, o músico interpreta canções de Lupicínio Rodrigues. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 3ª (12), 21h30. R$ 260. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Chitãozinho e Xororó

Na turnê ‘Evidências’, Chitãozinho & Xororó relembram grandes sucessos – como ‘Nuvem de Lágrimas’, ‘Fio de Cabelo’ e, claro, ‘Evidências’. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 3ª (12), 21h30. R$ 90/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Boaventura

Ele lança o DVD ‘Ao Vivo no México’, com releituras de hits de Frank Sinatra e Justin Timberlake. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 3ª (12), 22h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marisa Orth. Foto: Vinicius Grosbelli

Marisa Orth

Celebrando os dez anos de seu projeto Romance, ela interpreta músicas sobre as dores e as delícias do amor. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (13)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Stacey Kent, Jim Tomlinson e Jazz Sinfônica

Ao lado da orquestra, a cantora e o saxofonista se apresentam em show da série Concertos Internacionais, da Tucca. Temas autorais e músicas de Tom Jobim e Edu Lobo são interpretados. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (13), 21h. R$ 120/R$ 320. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

5ª (14)

Anelis Assumpção

Ela interpreta as músicas de seu terceiro álbum ‘Taurina’ (2018). Comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (14), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Stanley Jordan

Ao lado de Dudu Lima (baixo) e Ivan ‘Mamão’ Conti (bateria), o guitarrista de jazz interpreta clássicos e temas de sua autoria. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (14), 22h30 (abertura, 21h). R$ 95/R$ 150 (1º lote). Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

50 anos de Krishnanda

O álbum do percussionista Pedro Sorongo é homenageado em show com direção de Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Jorge Du Peixe (voz), Duda Brack (voz) e Mauricio Fleury (teclados) são alguns dos músicos que estarão no palco. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marisco Festival

Com dois palcos, o festival terá a participação de nomes como Ed Motta e a banda do arranjador Lincoln Olivetti. O local do evento ainda será anunciado pelo site. Sáb. (9), 14h. R$ 90/ R$ 120. Inf.: www.mariscofestival.com.br

Por Dentro da Música: Tropicália – O Disco

Com direção musical de Lucas Santtana, Alice Caymmi e Rubi interpretam as músicas do clássico álbum ‘Tropicália ou Panis et Circencis’ (1968). Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 5ª (14) e 15/6, 21h; 16/6, 20h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vozes do Brasil Radioshow

O programa Vozes do Brasil, apresentado por Patrícia Palumbo, comemora duas décadas. Filipe Catto, Maria Gadú, Lau, Hélio Flanders, Luedji Luna e Ná Ozzetti se apresentam e conversam com a jornalista. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (8), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Viva Naná

Shows e debates homenageiam o percussionista Naná Vasconcelos, morto em 2016. No sábado (9), o grupo Barbatuques e a cantora Marlui Miranda apresentam repertório influenciado pelo trabalho de Naná. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (9), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.