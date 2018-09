A Universidade Federal do Paraná (UFPR) figura entre as melhores universidades do mundo no World University Rankings 2019 da publicação britânica Times Higher Education (THE). O levantamento foi realizado com 1.250 universidades de 86 países. A partir da 200ª posição, as instituições são consideradas por grupos. A UFPR é 22ª colocada entre todas as instituições brasileiras e entre as federais a 15ª colocada.

Referência na avaliação do ensino superior, o ranking é divulgado anualmente e utiliza 13 indicadores de desempenho. Considera informações como nível de internacionalização da instituição, transferência de conhecimento para a sociedade, números de citações em pesquisas, titulação dos docentes, entre outros aspectos relacionados ao ensino, à pesquisa e à extensão. Os cálculos foram auditados pela Big Four PricewaterhouseCoopers (PwC), conhecida como uma das quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do mundo.

Pelo segundo ano consecutivo, a lista é liderada pela Universidade de Oxford e pela Universidade de Cambridge. Na sequência está a Stanford University. A Universidade de São Paulo (USP) apresentou a melhor classificação entre as brasileiras e integra o grupo 251 – 300. A Universidade de Campinas (Unicamp) desponta em segundo lugar. Na terceira posição, a Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na última edição do Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings, a UFPR foi classificada como a 36ª instituição do continente e a mais bem posicionada no Paraná.

No ranking de 2018, foram avaliadas 129 instituições públicas e privadas de ensino superior da América Latina.

A Federal do Paraná é uma das 20 instituições de ensino superior brasileiras classificadas entre as melhores do mundo pelo Center for World University Ranking (CWUR), organização de pesquisa e consultoria educacional. Em 10º entre as brasileiras, a UFPR é a única do estado a integrar o ranking. Na classificação geral, composta por mil universidades, a instituição subiu da 938ª para a 709ª posição; é a 436ª em resultados de pesquisa.