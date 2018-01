Rali prossegue e bolsas da Europa fecham em alta com dados do continente

Os mercados acionários europeus deram prosseguimento ao rali visto nos últimos dias e fecharam em alta, com os investidores digerindo indicadores econômicos do continente e apostando na aceleração do crescimento da zona do euro neste ano.

O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em alta de 0,83% (+3,26 pontos), aos 396,94 pontos. Na semana, os ganhos foram de 1,99%.

Em mais um dia de otimismo com a economia global e a da zona do euro, os investidores foram às compras e impulsionaram os índices acionários europeus, com algumas praças renovando máximas históricas de fechamento. O céu de brigadeiro para as ações na Europa foi proporcionado por dados do continente. Com uma perspectiva positiva quanto ao crescimento da zona do euro, a inflação ao consumidor em linha com as expectativas e ainda distante da meta de quase 2% estipulada pelo Banco Central Europeu (BCE), o otimismo quanto aos mercados acionários foi renovado e as bolsas reagiram positivamente.

De acordo com a Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,4% na comparação anual de dezembro, em linha com as projeções de analistas consultados pela Dow Jones Newswires. No entanto, o núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 0,9%, abaixo das expectativas de alta de 1,0% na mesma base comparativa. A Eurostat também informou que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) apresentou avanço de 0,6% em novembro ante outubro, enquanto analistas esperavam alta de 0,3%.

“Os dados de hoje mostram que o forte crescimento econômico e a notável queda do desemprego até agora não levaram a uma forte tendência de alta nos preços. E é muito pouco provável que isso mude já em 2018. Um fator que aponta para isso é o crescimento salarial ainda fraco”, comentou, em nota a clientes, o analista Christoph Weil, do Commerzbank. O banco alemão diz esperar que o núcleo do CPI fique acima de 1,0% de forma consistente somente em 2019.

Na França, que também divulgou dados de inflação nesta sexta-feira, o CPI avançou 0,3% em dezembro na comparação com novembro e 1,2% em relação a dezembro de 2016. Na comparação mensal, o resultado ficou abaixo das expectativas, já que analistas esperavam alta de 0,4%. Nesse cenário, o índice CAC-40, da bolsa de Paris, fechou com ganho de 1,05% e de 2,46% na semana, aos 5.470,75 pontos. Hoje, bancos como o Société Générale (+1,44%) e o BNP Paribas (+0,19%) foram responsáveis por parte da alta. Já a Peugeot apresentou valorização de 4,35% após informar que irá contratar 600 trabalhadores para a fábrica de Hordain, no norte da França.

Na Alemanha, as atenções recaem sobre a política. A chanceler Angela Merkel se reuniu na quarta-feira com o líder social-democrata, Martin Schulz, para conversar sobre a renovação da grande coalizão de governo. Para a consultoria de risco político Eurasia, há 65% de chance de um acordo ser atingido até março ou abril. Com a perspectiva positiva em torno do governo da maior economia europeias, o índice DAX, da bolsa de Frankfurt, reagiu positivamente e fechou em alta de 1,15%, aos 13.319,64 pontos, com ganho semanal de 2,62%. Ainda no país, as vendas no varejo subiram 2,3% em novembro na comparação com outubro, de acordo com a Destatis.

Em Milão, o índice FTSE-MIB fechou na máxima, em alta de 1,11%, aos 22.762,29 pontos, com avanço semanal de 2,90%. A Fiat Chyrsler voltou a ser o destaque do dia, ao saltar 6,35%. Já na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 ganhou 0,37% nesta sexta-feira e 1,33% na semana.

O índice Ibex-35, da bolsa de Madri, avançou 0,94%, aos 10.411,40 pontos, com ganho semanal de 3,15%. Já em Lisboa, o índice PSI-20 destoou dos demais e fechou em baixa de 0,13%, aos 5.615,63 pontos, com alta semanal de 4,60%. (, com informações da Dow Jones Newswires – victor.rezende@estadao.com)