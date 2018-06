Raisa comemora 10 anos investindo na produção artesanal

A marca possui duas lojas próprias da fábrica, cinco lojas exclusivas e está presentes em mais de 200 lojas multimarcas, além de atender pelo e-commerce

Patrícia Vieira

A Raisa Cosmética Artesanal, localizada em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, está completando 10 anos de atuação no mercado de cosméticos. A marca que nasceu como um hobby da proprietária Simara Toledo se transformou em uma empresa com portfólio de mais de 140 itens. A empresa que atende todo o Brasil mantém processo artesanal e o foco em produtos orgânicos e naturais, o que trás personalidade e qualidade para os produtos.

DI&C: Esse ano a Raisa comemora 10 anos, como o hobby da proprietária Simara Toledo se transformou em uma empresa com portfólio de mais de 140 itens?

Simara: Eu comecei fazendo sabonetes e meus amigos gostavam da qualidade do produto, e começaram a pedir outras fragrâncias. E como eu sempre gostei de criar, fazer misturas e testes, isso facilitou, e assim, a linha de produtos começou a crescer. Mas para chegar aqui foi muito tempo de estudo e pesquisas, muitas viagens para buscar novidades, enfim, o trabalho foi árduo até chegar em linhas diferentes, com muita qualidade e preço justo. Na realidade essa busca pela excelência ela é diária dentro da empresa, que vai do atendimento na recepção até a entrega do produto para o consumidor final, que ainda conta com vários canais de comunicação com a empresa, para qualquer eventualidade.

DI&C: Quais os principais produtos comercializados pela Raisa?

Simara: Hoje temos várias linhas que se dividem em: Sabonetes (faciais e corporais), Esfoliantes, Hidratantes (mãos, pés e facial), Linha Masculina, Linha Spa, e a Linha Casa, que vem crescendo muito também.

DI&C: Um dos diferenciais da Raisa é produzir seus produtos de maneira artesanal. Como funciona o processo de produção?

Simara: O diferencial da empresa Raisa é não abrir mão desse processo, porém, é um processo artesanal 100% profissional e regulamentado pela ANVISA, no lugar das máquinas nós temos os artesãos que vão fazendo os detalhes de cada produto, desde a separação da matéria prima, processamento do envase, da rotulagem – que neste caso é colocar a etiqueta com as mãos e colagem de Cristais Swarovski. Garantindo a total qualidade do produto.

DI&C: Quais os principais pontos de vendas utilizados pela Raisa?

Simara: O consumidor final encontra os produtos da Raisa através do E-Commerce, loja própria, lojas autorizadas e multimarcas em todo país.

DI&C: A Raisa Cosmética iniciou suas vendas por meio de revendedores em todo país. Como funciona essa rede?

Simara: No inicio a Raisa fazia tudo, tínhamos uma estrutura mais verticalizada, produzíamos e vendíamos, até que percebemos, que ter revendedores nos deixaria mais livres para nos concentrarmos no produto, em lançamentos e no negócio. E esse é o nosso modelo de negócio até hoje. A Raisa tem pelo Brasil revendedores, que têm o objetivo de levar os produtos para pontos de multimarcas. Mas buscamos lojas mais Premium, com layouts interessantes e pontos estratégicos.

Também participamos de feiras dos segmentos de beleza e decoração, em São Paulo. Temos duas lojas próprias da fábrica, cinco lojas exclusivas e estamos presentes em mais de 200 lojas multimarcas. Em maio a Raisa fez o seu 1º encontro de lojistas e distribuidores, que aconteceu em Curitiba. Nesse encontro tivemos a oportunidade de alinhar estratégias e de fazer muito network, foi maravilhoso passar 3 dias com toda a equipe.

DI&C: Atualmente a marca possui duas lojas próprias e cinco franquias. Existe algum projeto de expansão? Há previsão de lojas no Paraná?

Simara: A ideia da marca é estar presente nos principais pontos turísticos do Brasil. O projeto de expansão sempre existe e temos previsto para o próximo ano iniciar a obra de expansão da fábrica e abertura de duas lojas em mais dois estados brasileiros. No Estado do Paraná temos projeto, contudo, sem data marcada para abertura.

DI&C: Os brasileiros estão entre os maiores consumidores de cosméticos do mundo. Como encontrar espaço em um mercado com enorme diversidade de opções?

Simara: Acreditamos no nosso conceito e diferenciais, que aliam ativos naturais e uma cosmetologia exclusiva e eficaz. A Raisa resgata a sabedoria popular e os conhecimentos dos mais antigos, e isso reflete nos nossos produtos, como a utilização da água do arroz, lama negra, leite de cabra, entre outros. E o fato de não usarmos parabenos, conservantes e estarmos cada vez mais próximos de uma produção 100% natural, essas características fazem com que a marca seja lembrada e respeitada.

DI&C: Quais as expectativas e projetos da Raisa Cosmética para o futuro?

Simara: Fazer exportação dos nossos produtos para outros países e nos aprimorarmos cada vez mais na utilização de matérias primas orgânicas, veganas e naturais tendo a natureza como nossa grande aliada.

PERFIL

Fundação: 05/05/2008

Área de atuação: Fábrica e comércio de cosméticos

Local de atuação: Todo Brasil

Localização: Rua Luiz de Bortoli, 256 CICAMP Campina Grande do Sul -PR | CEP 83.430-000

Proprietários ou acionistas: Simara Toledo

Funcionários: 35 funcionários

Projeção de crescimento para 2018: 30%

HISTÓRIA

Uma empresa é construída por pessoas, sonhos, objetivos e competências. A intenção de desenvolver algo com personalidade e autenticidade estiveram presentes desde o início, tendo como objetivo um produto de qualidade, inovador e exclusivo. Uma tradição familiar é a valorização do artesanal, onde; atenção, carinho, dedicação e perfeccionismo se aliam a um resultado altamente profissional. Entendo que, somos parte da natureza e nela encontramos saúde e bem-estar, por isso tenho buscado essa harmonia em nossos produtos. O que antes, começou como um hobby, este ano completa 10 anos de conquistas, aprendizagens e muito ainda a ser realizado.