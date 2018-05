Rafael Greca completou primeiro ano de mandato vencendo desafios

Engenheiro e urbanista, prefeito de Curitiba entre 1993 e 1996, ex-ministro do Turismo (gestão FHC), ex-deputado estadual e federal, Rafael Greca assumiu seu segundo mandado na Prefeitura de Curitiba em 1º de janeiro de 2017.

Teve o primeiro ano marcado por uma série de desafios, encontrou uma situação caótica nas finanças da cidade, problema que ameaçava toda a estrutura e as obrigações da administração e a cidade caminhava para o colapso. Foi preciso agir. Greca comandou a elaboração do Plano de Recuperação de Curitiba, um conjunto de medidas para resolver a crise.

Com pulso firme, resistiu às pressões. A votação na Câmara foi tensa, mas o Plano foi aprovado e os resultados apareceram de forma muito consistente.

As contas foram equilibradas, as dívidas foram pagas e renegociadas (com economia para o município), o município voltou a ter condições de obter financiamentos. Com isso, viabilizou um programa de obras de quase R$ 500 milhões.

Ações em todas as áreas concretizaram o mote preferido de Greca, “Curitiba voltando a ser Curitiba”: criou o Saúde Já (um aplicativo para evitar filas nos postos de saúde), retomou obras paradas e a manutenção de ruas, parques e praças, colocou a UPA do Tatuquara para funcionar, regularizou o estoque de medicamentos, criou o Vale do Pinhão, o Farol do Saber da Inovação e trouxe o Smart City Expo (para estimular a economia criativa), implantou o sistema Empresa Fácil, deu início à renovação da frota de ônibus, entre várias outras medidas.

O resultado de um ano desafiador demonstrou a força da cidade para vencer seus desafios e garante o destaque merecido ao prefeito curitibano.