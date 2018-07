Com 303 certidões positivas de ações trabalhistas do primeiro grau, registradas no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – PR, o Grupo GRPCOM, que administra as empresas Editora Gazeta do Povo, Editora o Estado do Paraná e Sociedade Rádio Emissora Paranaense (TV Canal 12), contabiliza mais um rombo superior a R$ 100 milhões só em trabalhistas em aberto.

NOVAS DEMISSÕES

Este volume de ações e passivo deverá resultar na demissão de mais de 80 pessoas, segundo fontes do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Paraná, o que aumentaria ainda mais a dívida do Grupo de Comunicação que vem amargando prejuízos desde 2010 e já teve que se desfazer de sete empresas da área jornalística.

ERAM 900 FUNCIONÁRIOS

A informação de novas demissões do jornal eletrônico Gazeta do Povo, hoje com mais de 200 colaboradores – a empresa já teve perto de 900 quando ainda mantinha a edição impressa – deverá provocar um baque no Grupo GRPCOM, administrado pelos sucessores do construtor do grande império jornalístico, Francisco da Cunha Pereira Filho.

A capacidade de negociação de Francisco e seu amplo conhecimento da chamada “alma paranaense” foram os responsáveis pela montagem do grupo, com seu sócio (in memoriam) Edmundo Lemanski.

Para Carneiro Neto, Brasil tem mais equilíbrio técnico

Antonio Carlos Carneiro Neto, consumado analista esportivo do Paraná, escritor com muitos livros publicados na sua especialidade, não arrisca palpites de escore para a partida desta sexta. Mostra-se, sim, confiante quanto à seleção brasileira, apontando qualidades que identifica como absolutamente favoráveis à equipe de Tite. Assim, cravou, nesta quinta, 5, ao responder à minha pergunta sobre “quem ganha a taça?”:

– Não faço premonições. Trabalho com realidades e as examino. Uma delas é o fato de o Brasil ter mais equilíbrio técnico do que a seleção da Bélgica.

Para Carneiro Neto, a defesa da Bélgica, que nos enfrenta nesta sexta, “é falha”. Já o Brasil tem a defesa muito equilibrada tecnicamente.

MUITO ATÍPICA

O jornalista avalia como amplamente atípica estas quartas de final, pois montam uma “puzzle” com quatro seleções poderosas, em jogos definitivos, como o de França e Uruguai e Brasil e Bélgica.

O campeão só pode sair dessas quatro seleções, observou, para opinar – depois de fazer um breve retrospecto de quartas de finais de outras copas – que a Rússia poderá ganhar da Croácia, em função especialmente de ser a equipe anfitriã da Copa e contar com fatores muito favoráveis, como o clima de torcida.

Já Suécia e Inglaterra, admite que o time mais forte é dos vickings, “os ingleses são fracos no esporte que inventaram”, observou.

Brasil é condenado por não investigar tortura e morte de Vladimir Herzog

(Amanda Audi – Congresso Em Foco)

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou o Brasil por falta de investigação, julgamento e punição aos responsáveis pela morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e assassinado nas dependências do DOI-Codi de São Paulo em 1975. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (4).

CASO INÉDITO

É a primeira vez que a corte internacional reconhece um assassinato cometido durante a ditadura do Brasil como crime contra a humanidade. O tribunal já condenou o Brasil em 2010 por não investigar os desaparecidos da Guerrilha do Araguaia.

A Corte ordenou o Brasil a reiniciar, com a devida diligência, a investigação e o processo penal cabíveis pelos fatos. Também determinou que não haverá prescrição, por se tratar de crimes contra a humanidade e internacionais, e que o Estado deverá organizar um ato em memória de Herzog.

O tribunal internacional também considerou o Brasil responsável pela violação ao direito à verdade e à integridade pessoal, em prejuízo dos familiares de Herzog. Na época, militares simularam e esconderam a morte de Herzog e depois se recusaram a entregar documentos.

ATAQUES GENERALIZADOS

As violações contra Herzog foram “cometidas em um contexto sistemático e generalizado de ataques à população civil, assim como pela aplicação da Lei de Anistia e de outros excludentes de responsabilidade proibidos pelo Direito Internacional em casos de crimes contra a humanidade”, diz a sentença.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que irá encaminhar à Corte, no prazo de um ano, um relatório com as medidas que serão adotadas para reparar os danos e cumprir as determinações.

VAI CUMPRIR SENTENÇA

Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos informou que “dará cumprimento integral à sentença”. “Este ministério reafirma o seu compromisso com as políticas públicas de direito à memória, à verdade e à reparação, reconhecendo a sua importância para a não repetição, no presente, de violações ocorridas no passado, tais como as práticas de tortura e limitações à liberdade de expressão”, diz o texto.

PARA ENTENDER O CASO

Vladimir Herzog, 38, era diretor de jornalismo da TV Cultura, em São Paulo. Ele foi procurado por militares numa sexta-feira à noite, em 1975, no local de trabalho. Pela influência dos empregadores, Herzog recebeu a permissão de apresentar voluntariamente no dia seguinte à sede do DOI-Codi, em vez de ir imediatamente junto com os oficiais.

No dia seguinte, um sábado, ele compareceu ao local. Foi preso e torturado. Morreu no mesmo dia em decorrência da violência empregada no interrogatório.

Para esconder a morte, os oficiais amarraram uma tira de pano no pescoço do jornalista e disseram que ele havia se suicidado. Mas as fotos divulgadas mostram que ele estava com os pés no chão, o que torna impossível o enforcamento.

Parentes do jornalista apresentaram, em 1976, uma ação civil na Justiça Federal que desmentiu a versão do suicídio. Em 1992, o Ministério Público de São Paulo pediu a abertura de uma investigação policial, mas o Tribunal de Justiça considerou que a Lei de Anistia era um obstáculo para investigar. Após uma nova tentativa de investigação, em 2008, o caso foi arquivado por prescrição.

Candidaturas (1)

Aplicativo para deficientes visuais

Ney Leprevost consegue compromisso da URBS para implementação de aplicativo de transporte público para deficientes visuais.

(Assessoria de Imprensa)

O deputado Ney Leprevost conseguiu assegurar uma importante conquista para os deficientes visuais de Curitiba. Trata-se do compromisso da URBS em viabilizar a implementação do aplicativo “CittaMobi Acessibilidade” na rede de transporte público de Curitiba.

O parlamentar foi procurado pelo programador e desenvolvedor do aplicativo, Luís Eduardo Porto Mares, visando monitorar, em tempo real, a localização dos ônibus, dos pontos de parada, tempo de espera e de deslocamento dos ônibus, rotas e itinerários dos veículos.

COMO FUNCIONA

Luís Eduardo é deficiente visual, e foi motivado a desenvolver o aplicativo devido à dificuldade de identificar os ônibus sem o auxílio de terceiros, seu aplicativo trabalha em conjunto com informações prestadas pelas empresas de transporte coletivo, que monitoram a localização por GPS dos veículos.

“Esta é uma importante conquista com a finalidade de proporcionar uma vida autônoma e digna aos deficientes visuais”, disse Ney.

O CittaMobi Acessibilidade já está implementado em mais de 40 cidades, dentre elas, São Paulo, Recife, Maceió e Salvador.

Candidaturas(2):

Ratinho Jr. prevê polo bioquímico no Norte

O pré-candidato ao governo do Paraná, Ratinho Junior, participou de sabatina com empresários e industriais da região de Maringá, nesta terça-feira, 3, e destacou o trabalho da sociedade civil organizada.

“Maringá é uma referência de planejamento da sociedade civil organizada, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Maringá (ACIM) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM)”, destacou.

POLO BIOQUÍMICO

O deputado ainda ressaltou que os Planos de Desenvolvimento Regionais vão estimular a potencialidade de cada região. “As regiões Norte e Noroeste do Paraná, podem se transformar em um polo bioquímico com o processamento dos resíduos da cana de açúcar, utilizado nas refinarias para a produção do etanol e da fécula da mandioca. Esses resíduos muitas vezes acabam sendo descartados, poluindo o meio ambiente. Mas com a instalação de biodigestores, esses resíduos acabam sendo destinados para a própria indústria de biodegradáveis de cosméticos”, finalizou.

Candidaturas (3)

Osmar promete modernizar portos

A revitalização da Avenida Ayrton Senna, a modernização dos portos do Paraná e a instalação de equipamentos e a contratação de corpo clínico do Hospital Regional do Litoral serão prioridades para o pré-candidato ao governo Osmar Dias (PDT). O pedetista esteve em Paranaguá, onde participou de encontros com líderes locais.

Na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá, o pré-candidato recebeu uma pauta de reivindicações dos empresários. No documento, pedem a implementação de ações para melhorar a situação no município, principalmente em relação ao Porto de Paranaguá. Para os empresários, não há como desassociar o porto da cidade e, sobretudo, a sua importância para a economia do estado.

VELHOS PROBLEMAS

“Eu vejo que os problemas no litoral persistem há mais de 20 anos. A revitalização da Avenida Ayrton Senna, por exemplo, que dá acesso ao Porto de Paranaguá, é fundamental para aumentar a autoestima dos moradores do município. Não há condições de continuar do jeito que está. E se a avenida é importante para o desenvolvimento do Estado, será que a máquina pública não pode devolver um pouco do que o Porto de Paranaguá oferece ao Paraná? Nós temos que reconhecer a importância do porto investindo na cidade”, afirma Osmar.

Além de assumir compromisso como a revitalização da Avenida Ayrton Senna, Osmar disse aos empresários que também que vai modernizar os portos do Paraná e escolher um superintendente técnico, que conheça bem a realidade portuária. “Se não fizermos isso, não daremos conta de desenvolver a nossa indústria e agricultura. Precisamos ter um porto forte e preparado para aguentar a demanda dos nosso campo e da nossa indústria”, disse o pedetista.

COM OS ENSACADORES

Osmar também se reuniu com trabalhadores no Sindicato dos Ensacadores de Paranaguá. No encontro, o pré-candidato afirmou que o Hospital Regional do Litoral vai funcionar com todos os equipamentos necessários e com corpo clínico completo. “Se o Estado não tem condições de contratar pessoal, faremos parceria com a iniciativa privada”, garantiu.

Correios Celular começa por Curitiba

Correios Celular será lançado oficialmente nesta sexta-feira (6), em Curitiba. O evento ocorrerá na agência da Rua Marechal Deodoro, 298, no Centro da capital, às 10 horas, e contará com as presenças do presidente dos Correios, Carlos Roberto Fortner; do vice-presidente de Operações, Miguel Martinho, e do superintendente estadual de Operações, Paulo Kremer. A proposta do “Correios Celular” é atender os clientes que buscam serviços simples, práticos e prestados com transparência.

O “Correios Celular” complementa o conjunto de serviços oferecidos pelos Correios a seus clientes, valendo-se de uma parceria estabelecida com a EUTV, prestadora de Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

“Não é implicância com a Federação”

Uma fonte da Prefeitura de Curitiba – “não cite meu nome” -, garante que não se trata de “implicância do prefeito Rafael Waldomiro de Macedo com o possível candidato a vice de Ratinho Junior, Darci Piana, o fato de a obra planejada do novo edifício da Fecomércio (Rua A. Stelfeld) não poder começar”.

A obra teve alvará de construção cassado pela administração Greca, assim como outros expedidos na gestão Fruet. A alegação é de que esses alvarás teriam “falhas de origem”, embora aprovados pelo Conselho de Urbanismo.

O gentleman Darci Piana, presidente da Fecomércio-PR, não admite publicamente, mas se sabe que o nome dele e de Campagnolo, presidente da FIEP, são os dois mais fortes no amplo rol de candidatos a vice da chapa de Ratinho.

Internacional

17 cientistas que eram também sacerdotes católicos

Ciência e fé só andam separadas na cabeça de quem quer negar alguma parte da essência humana

Redação da Aleteia

A ciência e a fé são parceiras que só andam separadas na cabeça de quem quer negar alguma parte da essência humana, aberta naturalmente ao conhecimento, à busca de significado e à exploração de hipóteses que possam ser confirmadas ou refutadas. Não há verdadeira ciência sem abertura ao mistério, nem fé autêntica sem abertura à investigação científica. Faz todo o sentido, por isso, que alguns dos grandes cientistas da história da humanidade tenham sido também sacerdotes.

Conheça 17 deles:

1 – SÃO SILVESTRE II (945-1003)

O primeiro Papa francês da história da Igreja era matemático e foi um dos primeiros divulgadores dos numerais indo-arábicos na Europa cristã.

2 – GUIDO D’AREZZO (992 a 1050)

Este monge medieval é um dos responsáveis pelo sistema de notação musical moderna: foi ele quem criou o tetragrama e batizou as notas musicais (a partir das primeiras sílabas de um hino em latim a São João Batista).

3 – SANTO ALBERTO MAGNO (1193-1280)

Sacerdote dominicano, bispo e Doutor da Igreja, foi também o químico a quem se credita a descoberta do arsênio.

4 – ROGER BACON (1214-1294)

Frade franciscano conhecido como “Doutor Admirável”, fez estudos e pesquisas em áreas importantes do conhecimento como a mecânica, a ótica e a geografia, além da filosofia.

5 – JEAN BURIDAN (1300-1375)

Padre francês, foi um dos pioneiros da Teoria do Ímpeto, que abriu caminho para a dinâmica de Galileu e para o princípio da inércia de Isaac Newton.

6 – NICOLAU ORESME (1323-1382)

Teólogo e bispo de Lisieux, fez estudos e pesquisas não apenas como filósofo, psicólogo e musicólogo, mas também como economista, matemático, físico e astrônomo, e, graças a esse conjunto de conhecimentos, descobriu a refração atmosférica da luz.

7 – NICOLAU COPÉRNICO (1475-1543)

Embora seja famosíssimo, ainda há muita gente que não sabe que este matemático e astrônomo polonês, pai da teoria heliocêntrica e da astronomia moderna, era sacerdote. E também era jurista, político, líder militar, diplomata e economista.

8 – FRANCESCO MARIA GRIMALDI (1618-1663)

Padre jesuíta italiano, físico e matemático, ele construiu instrumentos para medir características geológicas da lua e foi pioneiro nos estudos sobre a difração da luz.

9 – GIOVANNI BATTISTA RICCIOLI (1598-1671)

Também sacerdote jesuíta, foi o primeiro a medir a aceleração de um corpo em queda livre e é reconhecido como pioneiro da astronomia lunar.

10 – ATHANASIUS KIRCHER (1602-1680)

Outro jesuíta cientista, inventor, poliglota e especialista em cultura oriental, contribuiu também com a medicina ao usar um microscópio rudimentar para examinar doentes de peste: um projetor de imagens conhecido como “lanterna mágica”, criado por ele próprio, possibilitou importantes avanços na compreensão da peste bubônica. Além disso, escreveu mais de quarenta livros, entre eles o famoso “Mundus Subterraneus” (1665), para expor o conhecimento da época sobre o interior da Terra.

11 – BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO (1685-1724)

Este padre é um dos precursores da aviação, área em que a sua importância é relevante a ponto de que a Força Aérea Brasileira conceda todos os anos, a pessoas que prestaram serviços importantes para a aeronáutica, um prêmio que traz o nome dele: a Medalha Bartolomeu de Gusmão.

12 – RUDER BOSKOVIC (1711-1787)

Mais um jesuíta que, além de sacerdote, era poeta, físico, astrônomo, filósofo e matemático. Influenciou na obra de nomes tão relevantes como Faraday, Kelvin e Einstein.

13 – GREGOR MENDEL (1822-1884)

Agostiniano austríaco e pai da genética, legou ao mundo as assim chamadas “leis de Mendel” sobre a transmissão dos caracteres hereditários.

14 – JAMES B. MACELWANE (1833–1956)

Todos os anos, a União Geofísica Americana concede a medalha James B. Macelwane a um cientista de até 36 anos de idade que tenha prestado contribuições significativas à Geofísica. O nome da medalha é uma homenagem a este padre jesuíta que se dedicou com grande empenho à formação de jovens cientistas que contribuíssem com o progresso da humanidade.

15 – JEAN-BAPTISTE CARNOY (1836-1899)

Fundador da citologia, é dele a criação da importante fórmula da medicina conhecida como “solução de Carnoy”. Nascido na Bélgica, foi ordenado sacerdote em 1861 e se doutorou em Ciências Naturais em 1865.

16 – GEORGES LEMAÎTRE (1894-1966)

Padre católico belga, era astrônomo, cosmólogo e físico. Propôs a “hipótese do átomo primordial” para estudar a origem do universo, o que veio a se popularizar como a teoria do Big Bang. Na foto que ilustra este artigo, vemos o pe. Lemaître com Albert Einstein na Califórnia em 1933.

17 – BONAVENTURA THÜRLEMANN (1909–1997)

A este padre beneditino e professor de matemática e física na escola do mosteiro de Engelberg, na Suíça, é reconhecida a invenção dos medidores eletromagnéticos de fluxo. Ele publicou, em 1941, um trabalho intitulado “Methode Zur Elektrischen Geschwindigkeitsmessung Von Flüssigkeiten” (Método Elétrico para a Medição da Velocidade em Líquidos).

E MAIS:

Para não alongar muito, sugerimos este artigo sobre a contribuição tanto histórica quanto atual da Igreja ao conhecimento científico do mundo: Harmonia entre a Ciência e a Igreja, de Alexandre Zabot, que é físico, doutor em Astrofísica, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e católico.

MAS…

Apesar de toda a contribuição da Igreja nos diversos campos científicos e culturais, do filosófico ao psicológico, do social ao literário, do artístico ao jurídico, do médico ao astronômico, do químico ao físico, do musical ao pedagógico (e poderíamos continuar detalhando longamente…), ainda é grande (e surpreendente) o número de laicistas intelectualmente desonestos que teimam em pré-julgar uma Igreja que sequer conhecem – muito em desacordo com seu próprio mantra de se livrar de boatos infundados em vez de engoli-los cegamente…

Ao se fecharem arrogantemente ao que não conseguem entender, esses pseudocientistas incorrem no mesmo dogmatismo cego que, ironicamente, atribuem à Igreja; ou, prescindindo de toda ética, se comportam como deuses e causam catástrofes criminosas em nome de uma ciência que não passa de ideologia irresponsável; ou se alinham à prepotência eugenista do nazismo; ou deixam de enxergar a beleza que vai muito além da estreitez dos seus conceitos anticientíficos disfarçados de progresso humano – e propõem genuínas barbaridades.

Ah, mas e Galileu? E a Inquisição? E as Cruzadas? E… e… e…

“Não existem nem cem pessoas que odeiam a Igreja católica. Mas existem milhões de pessoas que odeiam o que eles pensam que é a Igreja católica” (Fulton Sheen).

Opinião de Valor

Vitória a custa do povo brasileiro

O Brasil acabou de assistir a mais um espetáculo desmoralizador de suas instituições.

O país foi paralisado de Norte a Sul pelos caminhoneiros e seus patrões.

A economia nacional foi submetida a uma desorientação generalizada, com a elevação do preço da gasolina (penalizando a toda população) e a alta grotesca do custo de vida em geral (penalizando principalmente os mais pobres).

Tudo passou a faltar, inclusive insumos para hospitais e cirurgias.

GOVERNO DEU TUDO

O governo procurou agir cedendo em tudo diante das imposições dos grevistas.

Medidas policiais fracassaram, pois seria impossível que as autoridades arranjassem motoristas substitutos para os milhares de veículos parados.

Infiltrações políticas no movimento pediram o retorno de intervenção militar, o que motivou na mídia o relembrar de crimes que teriam ido praticados durante o governo militar contra delinquentes políticos (luta armada, assaltos a banco, sequestros, etc.).

ATÉ CONVOCARAM A CIA

Até a CIA foi convocada para intrometer-se com más lembranças, tendo sido Tancredo Neves vítima em uma de suas fichas: seria desonesto (cf. “Até a Última Página – Uma História do Jornal do Brasil”, p. 315, de Cezar Motta).

Cessada a loucurada, uma reflexão se impõe: o Brasil é hoje refém de uma classe de profissionais.

Poderão estes repetir a iniciativa sempre que discordarem dos preços do combustível (ou por outro motivo), desmoralizando as autoridades em geral, e em especial a monopolista Petrobrás.

TOTAL IRRESPONSABILIDADE

A fixação de preços pela estatal, no dia a dia, por mais técnica que seja, foi de absoluta irresponsabilidade ao desestabilizar contratos de transporte e outros, ou seja, o nosso sistema jurídico em um de seus aspectos mais fundamentais.

Um exemplo histórico merece ser lembrado pela sua similitude: durante a 1ª Guerra Mundial a Rússia dependente que era de um único meio de transporte (o ferroviário), foi paralisada e a minoria ativa de bolcheviques e outros revolucionários aproveitaram-se da situação: derrota na guerra e paralizações no abastecimento.

Concluindo, após o festival de incongruências, é necessário formular algumas perguntas:

PERGUNTAS INSISTENTES

1 – Teremos a repetição de tais acontecimentos como instrumento de fixação do preço do óleo diesel no país, sempre que a oportunidade se apresentar?

2 – Será que tais movimentos serão sempre vitoriosos, pois a Polícia e o Exército (como se evidenciou) não têm condições de intervir com eficiência e substituir motoristas?

3 – Será que paralizações desta ordem, no futuro, serão utilizadas politicamente, para derrubar governos ou forçar privatizações?

A História tem uma lei já visualizada por um dos maiores escritores da França do século XIX, Ernest Renan: a anarquia invoca a autoridade.

Os anarquistas preparam o terreno, inconscientemente, para tempos piores aos que vivem.

Quem viver verá!

ANTENOR DEMETERCO JR., desembargador aposentado do TJPR; advogado; especialista em História do Século 20

Opinião de Valor:

Canário-da-terra

Por Edson Militão, jornalista, comentarista esportivo e empresário:

“Estive de corpo presente em dois dos quatro jogos Brasil e Bélgica, um amistoso na Antuérpia em 1988 (Brasil 2×1) e no último deles, em Kobe, na Copa de 2002 (Brasil 2×0). Nos outros que acompanhei pelo rádio, duas goleadas – Bélgica 5×1 (1963) e Brasil 5×0 (1965). Sempre partidas alegres.

A Bélgica tem o DNA ofensivo, progressista, aberto. O Brasil, embora hoje mais compacto, também. Essa partida de Kazan pode resgatar os anos dourados da década de 60, com um festival de gols. Ou não. Pelo retrospecto do Brasil nessa Copa, não. Pela volúpia da Bélgica, sim.

Coutinho, Neymar e Willian deram lampejos de encanto. Se Gabriel Jesus ressuscitar sua essência, aí sim pode dar goleada. No entanto, os belgas são atrevidos, de sorte que Hazard, Lakuku e Courtois compõem o melhor ataque do Mundial.

É cenário interessante. O canário-da-terra brigando por um espaço na mesma gaiola de um louco canário-belga. Este de canto estridente, agudo. O nosso, espécie nativa da mais alta e vencedora plumagem.

Há que se ter coragem para cravar um resultado no escuro e que antecede uma quarta de final de Copa do Mundo. Mas, seguindo Gonzaguinha, não posso fugir da raia a troco de nada. Vai lá – com vênia a Audrey Hepburn, a cidadã belga mais linda e talentosa “Guerra e Paz”: 4 a 1. Brasil na semifinal”.