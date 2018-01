Quinze atrações infantis para o fim de semana na cidade

Do Coletivo Estopô Balaio e do Núcleo Chicote de Língua, a peça As Três Marias aborda questões socioambientais pelo olhar de três crianças. Nas regiões onde elas vivem, casos de enchentes ocorrem há mais de quinze anos. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb. (6). Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 4/2.

AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas – como a nova ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos, e ‘O Lobisomem de Varsóvia’, com a missão de capturar um lobisomem em apenas 60 minutos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 79 (por pessoa).

Escape Hotel

O espaço de jogos de fuga simula um hotel. Nele, o público terá de resolver enigmas em roteiros temáticos, como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’ e ‘A Cena do Crime’. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/22h (fecha 2ª). R$ 69/R$ 79.

Ski Mountain Park

Localizado em São Roque, a 54 km da capital, é um parque de esqui e de snowboard com neve artificial (R$ 40, 30 min.). Há também teleférico e tobogã (R$ 8, cada), arvorismo (R$ 30), arco e flecha (R$ 15), torre de escalada (R$ 20), patinação (R$ 30, 30 min.) e paintball (R$ 30). Estr. da Serrinha, km 3, São Roque-SP, 4712-3299. 10h/17h (fecha 2ª). Fecha dom. (31) e 2ª (1º). Acesso ao parque: R$ 10 (por pedestre)/R$ 30 (por veículo). Inf.: www.skipark.com.br

MOSTRA

A História do Castelo Rá-Tim-Bum

A exposição fotográfica reúne 20 imagens do seriado exibido nos anos 1990, que retratam curiosidades sobre a trajetória do programa. O espaço inclui uma loja com produtos oficiais. Shopping Center 3. Piso Cinelândia. Av. Paulista, 2.064, metrô Consolação, 3285-2458. 11h/21h (sáb. e dom., até 20h). Grátis. Até 4/2/2018.

MUSEU

Catavento Cultural e Educacional

Mix de museu e passeio científico, ele tem cerca de 250 atrações. Entre elas, o borboletário – uma grande cúpula no jardim – convida as crianças a ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Uma das mais recentes instalações é o ‘Mundo das Abelhas’, dividido em três estações que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos, como o de memória. Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6. Inf.: bit.ly/CataCult

Sabina Escola Parque do Conhecimento

O esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real (único na América Latina) divide espaço com 150 atrações, como telescópios para observação do sol, simulador de fenômenos da natureza e mesas com fósseis táteis. Na programação de férias, oficinas de origami, cinema e astronomia ocorrem de 3ª a 6ª, em vários horários; aos sábados e domingos, às 11h, tem sessões de cinema infantil. R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), V. Eldízia, Santo André-SP, 4422-2000. 9h30/ 17h30 (fecha 2ª). R$ 20 (crianças até 5 anos, grátis). Inf.: bit.ly/SabFérias18

PARQUE

Aquário de São Paulo

Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio (com peixes pantaneiros), mangue, costão rochoso e praia. Os tubarões e pinguins estão entre as atrações preferidas da garotada. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 9h/19h. R$ 85 (R$ 50, crianças de 3 a 12 anos; grátis para deficientes e menores de 3 anos). Inf.: bit.ly/AquárioSP

PARQUE DE DIVERSÃO

Cidade da Criança

O parque infantil mais famoso dos anos 1980 continua com antigos brinquedos, como a réplica de um avião e o submarino da ‘Atlântida Perdida’. Mas há atrações mais modernas, como um playground do corpo humano e um simulador espacial 4D. R. Tasman, 301, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo, 4330-6998. 3ª a dom., 9h/17h. Passaporte: R$ 60 (dá acesso a todos os brinquedos, exceto ‘Submarino’, ‘Trenó Aquático’ e ‘Vale dos Dinossauros’).

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações, para as crianças e para os acompanhantes, sobre a turma do cartunista Maurício de Souza – entre elas, uma roda-gigante e a Cozinha da Magali. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatura. 11h/18h (sáb., dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 77/R$ 198 (2 pessoas).

SHOPPING

Magic Games

Com mais de 345 m² e cerca de 460 mil bolinhas, a superpiscina de bolinhas do Santana Parque Shopping é uma das atrações de férias para crianças e adultos na cidade. A novidade conta com um navio inflável, o Magic Titanic, de mais de 10 metros de altura. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, 2238-3002. A partir de 4ª (10). 10h/22h (dom., 10h/20h). R$ 20. Até 17/2.

TEATRO

A Bela e a Fera

O clássico infantil é adaptado no musical do diretor Billy Bond. A história é contada por 14 atores, com o auxílio de tecnologias como levitação e projeções 4D. 100 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 4003-1212. A partir de sáb. (6). Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até 4/2.

Catopleia – Alegorias Musicais

Com direção de Luz Marina e Edith Derdyk, a apresentação cênica é conduzida por uma série de canções baseadas em escritos de Leonardo da Vinci sobre o comportamento dos elementos da natureza, como o fogo ou a “conversa” entre uma folha de papel e a tinta, de onde nascerá um desenho. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia dom. (7). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 4/2.

Theatro Misterioso

Da Cia. Mevitevendo, o espetáculo sem falas começa com três figuras misteriosas, que chegam carregando grandes trouxas, de onde retiram curiosos personagens – criaturas fantásticas que conduzem um grande show de variedades. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Estreia sáb. (6). Sáb., 16h. Grátis.

ESPECIAL

Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping

Na 4ª edição do evento, a Cia. Truks – conhecida pela técnica de teatro de bonecos e objetos – selecionou de seu repertório cinco espetáculos: ‘A Bruxinha’, exibido toda 4ª; ‘Cidade Azul’, toda 5ª; ‘Zoo-Ilógico’, toda 6ª; ‘O Senhor dos Sonhos’, aos sábados; e ‘Sonhatório’, aos domingos. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. A partir de 4ª (10). 4ª a dom., 16h. R$ 50. Até 28/1.