Qüi, pizzas, piadinas e pacchetos

O ambiente tem dois pisos: o térreo, mesas longas com banquetas para serem compartilhadas, se prolonga pelo deque externo, construído em madeira no limite da escadaria do shopping Novo Batel, às margens da alameda D. Pedro II; com o piso superior, a capacidade da casa é para 60 pessoas. Uma escultura vermelha em forma de seta, que se inicia na fachada atravessa a loja e aponta para um grande forno de barro, onde pizzas, piadinas e pacchetos são assados.

Ali é o Qüi Si Mangia Bene (aqui se come bem, em italiano) ou simplesmente Qüi. É uma forneria de proposta informal, que mira no público jovem e tem o timbre do grupo do Avenida Paulista Pizza Bar, dos sócios Francesco Magnani e Roberto Magnani, cujo primeiro empreendimento em Curitiba é várias vezes premiado.

O Qüi serve pizzas individuais (25 cm) ao estilo napolitana, com massa de fermentação longa, centro fino e bordas crocantes, em seis sabores: Margherita Echo!, Calabria, Divina Encrenca Marinara, Porteña, Capricciosa e Don Pepe. Mas o cardápio será sempre renovado, com edições limitadas e exclusivas. Preços a partir de R$ 24.

As piadinas, sanduíche preferido dos italianos – massa fina, leve, crocante, com folhas e

outros recheios -, custam de R$ 15 e R$ 22; os pacchetos, releitura da pizza do Avenida Paulista feita com a massa fininha e duas opções de recheio, R$ 30.

Ainda no cardápio entradinhas, chopes especiais e sobremesas italianas. O conceito é de autosserviço: o cliente escolhe o que quer comer, pega sua bebida, paga, recebe uma senha e retira o produto com o próprio pizzaiolo. A ideia é consumir com as mãos, talheres são opcionais, e há embalagem para viagem. O Qüi abre de domingo a quarta, do meio-dia à meia-noite; de quinta a sábado, até à 1h.