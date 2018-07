Em vigor desde 23/11/2017, a Portaria nº 05/2017 do Procon-PR foi instituída com o propósito de “modernizar, simplificar e atualizar os critérios para aplicação da penalidade de multa” por infrações aos direitos do consumidor.

Sem embargo desse louvável desígnio, merece reflexão a respectiva metodologia baseada na instituição de “fórmulas para cálculo das multas” que, longe de “simplificar” os procedimentos de aplicação de penas, pode, a bem da verdade, acarretar situações de manifesta arbitrariedade e ilegalidade.

É bem verdade que essas fórmulas se baseiam nas variáveis “vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” previstas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na “gravidade da infração” e em circunstâncias “atenuantes” e “agravantes” previstas nos arts. 24 a 28 do Decreto nº 2.181/97. Todavia, na forma em que foram instituídas, essas fórmulas representam uma metodologia matemática pré-estabelecida e, por isso, demasiadamente genérica, superficial e abstrata, capaz de gerar desigualdades e multas desproporcionais.

Isso não condiz com o espírito das referidas normas que estabelecem critérios para as penas administrativas nas relações de consumo, cuja subjetividade (não observada na referida Portaria) assegura, justamente, a necessária apreciação caso a caso, mediante devida subsunção dos fatos à norma e, bem assim, a individualização das penas proporcionalmente à infração em concreto.

Cabe citar, por exemplo, a questionável aplicação da variável “SE” (definida como “situação econômica da empresa”), que pode gerar a aplicação de um multiplicador variável entre “1,5” a “50”, dependendo da “natureza do dano causado” – este, diga-se, um critério subjetivo condicionado à “classificação”, pelo Procon-PR, da infração em análise.

Outros parâmetros (como “vantagem auferida”, “atenuantes” e “agravantes”) podem acarretar a aplicação de multiplicadores menos expressivos, de ordem decimal (“1,1”, “0,9” etc).

Nesse contexto, o parâmetro “situação econômica da empresa” acaba por se sobrepor a outros fatores que, em tese, haveriam de ter igual ou até mais importância (como a inexistência de qualquer vantagem ou prejuízo ao consumidor, dolo etc.).

Pois vejamos uma hipotética infração de exposição de produto vencido por um estabelecimento comercial, sob dois prismas: a) no primeiro, uma exposição dolosa de diversos produtos por vários meses com dano efetivo causado a um consumidor; e b) no segundo, uma exposição de único produto por poucas horas, sem dolo, e sem qualquer dano a nenhum consumidor. Duas situações nitidamente e expressivamente distintas, mas, que, pela fórmula da Portaria nº 05/2017, ensejariam a aplicação de multas com diferença insignificante (apesar de serem nítidas as dessemelhanças de cada situação).

Por outro lado, uma infração idêntica, de igual gravidade e extensão, cometida por dois fornecedores, será penalizada de maneira diferente pelo simples fato da diferença de receita operacional bruta de cada infrator. A título de exemplo, no caso de hipotética “infração de caráter coletivo”, uma empresa com receita bruta operacional de R$60.000,00 seria penalizada com multa aferida pelo multiplicador “20”, ao passo que uma empresa com receita bruta operacional de R$60.000,01 (um centavo a mais) sofreria a imposição de multa aferida pelo multiplicador “25” (ou seja, acrescida de mais cinco vezes o valor base da multa).

Por essas razões, chegaram ao Poder Judiciário os debates sobre as multas impostas pelo Procon-PR amparadas na referida Portaria nº 05/2017. E, nesse contexto, vêm sendo discutidas tanto a inconstitucionalidade da norma em si, como também a ilegalidade das multas dela derivadas, por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da não-retroatividade, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade.

Inclusive, cabe citar a título ilustrativo que, no agravo de instrumento nº 022882-08.2018.8.16.0000, foi suspensa a exigibilidade da penalidade (em caráter liminar) em favor da empresa demandante, para evitar a inscrição dela em dívida ativa e, ainda, no cadastro de defesa do consumidor durante o trâmite da ação, justamente por conta dos indícios de ilegalidades na aplicação da sanção.

Enfim, por mais nobre que seja o intuito de se combater infrações aos direitos do consumidor e a boa intenção de se “modernizar, simplificar e atualizar os critérios para aplicação da penalidade de multa”, cabe ao Poder Judiciário sanar essas desigualdades e injustiças decorrentes da atividade sancionatória do Procon-PR.

Ricardo Key Sakaguti Watanabe

Advogado

Pós-graduado em Direito Administrativo

Sócio do escritório Watanabe, Emílio & Scopel Advogados Associados