Perseguida e fechada em Porto Alegre, há onze meses, a exposição Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira abre novamente, agora no Rio de Janeiro, no Parque Lage, com esquema de segurança reforçado. Será às 11h deste sábado dia 18.

Da mostra participam artistas que são verbetes de enciclopédias de arte, como Lygia Clark, Volpi e Portinari.

Ao todo são 214 obras de 82 artistas. Do Paraná, o curador Gaudêncio Fidelis selecionou peças de artistas contemporâneos: Didonet Thomaz, Efigênia Rolim, Fernando Bini, Cintia Ribas, La Constance, William Santos, Alan Amorim, Felipe Scandelari, Juliana Burigo e Tony Camargo.

“Entendo a Queermuseu como a exposição que inaugurou, no centro da sociedade brasileira, o mais extenso debate sobre gênero e sexualidade. E a sociedade brasileira virá a essa exposição para reivindicar o seu direito de ter acesso a ela, que lhe foi roubado de maneira inconcebível. Não será a falsa polêmica que trará as pessoas até aqui”, acredita Gaudêncio Fidelis.

Fabio Szwarcwald, diretor-presidente da Escola de Artes Visuais Parque Lage, observa: “ Contaremos com um efetivo de mais de 20 guardas para garantir tranquilidade a todos que vierem nos visitar. Também instalamos câmeras novas dentro da exposição e na área do parque, monitorando 24 horas todas as entradas e saídas”.

Queermuseu no Rio contará ainda com shows de artistas LGBTs nos finais de semana. Neste sábado, o Baque Mulher abre a programação nos jardins em frente ao palacete, às 11h. Depois da abertura oficial da exposição, às 13h, o Dj Tatah Toscano se apresenta. Na sequência, virão Sarau Cuíer, Laura Finocchiaro, Jeza da Pedra e Mariwô b2b Galo Preto (Rebola).

Também para o público, o Fórum Queermuseu promoverá debates com a procuradora Deborah Duprat, a professora e pesquisadora Ivana Bentes, o professor Babalawô Ivanir do Santos, o rabino Nilton Bonder, a ativista Indianere Siqueira, Jean Wyllys, Sakamoto, entre outros. Em tela, manifestações culturais periféricas, das diversas identidades de gênero e orientações sexuais , desejosas de reforçar o movimento contra a censura e a intolerância, além de reconhecer a pluralidade artística brasileira.

As mesas públicas devem acontecer sempre às terças, quintas e sábados, durante toda a temporada da exposição, que seguirá em cartaz até 16 de setembro de 2018.

Fora da ordem: Queer, termo de origem pejorativa teve seu significado transformado nos anos 1980 na luta por direitos civis e movimentos LGBTI+, passou a designar a diversidade e o direito a uma existência fora da norma.

E a exposição Queermuseu: Cartografias da diferença na arte brasileira explora a expressão e identidade de gênero, a diversidade e a diferença na arte brasileira por meio de um conjunto de obras que percorrem um arco histórico de meados do século XX até a atualidade.

Como se sabe, em sua primeira apresentação realizada no espaço Santander Cultural, em Porto Alegre, a mostra sofreu uma campanha difamatória em redes sociais de grupos como o Movimento Brasil Livre (MBL), na qual seus participantes afirmavam que a exposição fazia apologia à pedofilia, pornografia e à zoofilia, além de desrespeito à figura religiosa. Em função disso, ameaçaram boicotar o Banco Santander, que cancelou a exposição. Todas as acusações foram desmentidas pelo Ministério Público Federal, que se manifestou afirmando não haver crime de qualquer espécie, tendo recomendado a imediata reabertura da exposição, o que não ocorreu.

A exposição seria, então, realizada no Museu de Arte do Rio, porém foi censurada pelo prefeito Marcelo Crivella, que declarou em um vídeo que a exposição só aconteceria “no fundo do mar”. Também houve um aceno de museus do Paraná, mas sem sucesso, ainda que Gaudêncio Fidelis defenda: “Queer é uma exposição fundada na democracia e na visão de um processo de inclusão”.

Aviso

Visitação: segunda a sexta, das 12 às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 17h; até 16 de setembro de 2018. Entrada franca.

O Parque Lage não impedirá o acesso de crianças de qualquer idade. O seguinte aviso será destacado logo na entrada: Esta exposição contém obras de arte com representações de nudez, sexo e simbologia religiosa. Recomendamos levar isso em consideração antes de entrar na sala da exposição. O conteúdo desta exposição não é recomendado para menores de 14 anos desacompanhados dos seus pais ou responsáveis.