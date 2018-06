“Que Brasil é esse?”, segundo Rodrigo Constantino

Convidado pelo do Conselho de Jovens Empresários (CJE), da Associação Comercial do Paraná e Clube de Empreendedorismo, Liberdade e Democracia (Celid) o economista Rodrigo Constantino, fez palestra na sede da entidade sob o tema “Que Brasil é esse? Verdades inconvenientes que nunca lhe contaram”.

Constantino é Presidente do Conselho do Instituto Liberal e membro-fundador do Instituto Millenium (IMIL), atuando no setor financeiro desde 1997 é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), com MBA de Finanças pelo IBMEC. Ele foi colunista da Veja e é colunista de importantes meios de comunicação brasileiros como os jornais “Valor Econômico” e “O Globo”. Conquistou o Prêmio Libertas no XXII Fórum da Liberdade, realizado em 2009. Autor de vários livros, entre eles: “Privatize Já!” e “Esquerda Caviar”.

O palestrante recebeu a saudação do coordenador do CJE e vice-presidente da entidade, Gustavo Tacla que também preside o CELID e de Rhayssam Arraes, vice-presidente do CELID e membro do CJE. Já Bernardo Campos, que foi o mestre de cerimonia no evento é vice-coordenador do CJE.

Em sua palestra, Constantino disse que o Brasil está num buraco acentuado “por 13 milhões de desempregados, 60 mil assassinatos violentos anuais e por uma crise política sem precedentes coroada pela recente grave de caminhoneiros que criou um autêntico clima pré-revolucionário do país”. Entretanto, bem-humorado sugeriu que a primeira providência de quem caiu no buraco “é parar de cavar”.

Ao citar o provérbio chinês – “Olhe para onde tropeçou e não para onde caiu” – observou que o momento dispensa manifestações de ufanismo ou derrotismo, condenando também aqueles que acham que “a culpa é do povo”.

Lembrando que é fácil ser profeta do passado, como os economistas gostam de fazer, e citando o ex-ministro Pedro Malan, para quem “no Brasil, até o passado é difícil de interpretar”, Rodrigo disse que “já fez essas advertências há anos”, repetindo a previsão de que o país seria vítima de “uma desgraça que estava sendo construída em câmara lenta”.

Um dos exemplos objetivos citados orador foi a célebre capa da revista londrina The Economist, especializada em economia, mostrando a estátua do Cristo Redentor alçando voo para o infinito numa visão otimista, embora frustrada, do comportamento sem barreiras da economia brasileira.

Segundo o palestrante, com o advento das redes sociais grupos de jovens conseguiram se articular e convocar milhões de pessoas para as ruas, tendo por resultado a queda de uma presidente. Também, graças a internet, ideias antes proibidas e nunca comentadas na grande mídia ganharam extrema popularidade, como o liberalismo e as ideias conservadoras.

Rodrigo assinalou até “a herança bendita de FHC e não maldita como alardeou o PT”, e mesmo o primeiro mandato de Lula que manteve conquistas econômicas e sociais sob Palocci e Meirelles — além do bônus demográfico representado pela população relativamente jovem do país.

Advertiu, porém, que o tempo da bonança passou e, infelizmente, o Brasil não é uma nação rica exposta ao risco de implosão do atual sistema numa estimativa aproximada de duas décadas. Com o crescimento do número de idosos, afirmou, quando “esse percentual chegar a 15% do total da população a conta da previdência não vai fechar”, marcando o fim da ópera bufa dos governos petistas, especialmente os mandatos de Dilma Rousseff.

Ao encerrar Constantino comentou o atual panorama político ao destacar a importância das eleições gerais de outubro. Citando nominalmente Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, que têm ideias estatistas semelhantes às dos que levaram o Brasil à situação socioeconômica em que está mergulhado, disse que a democracia é o único caminho para impedir a chegada de um outsider ao poder. O governo que a República necessita, assegurou, não pode cair nas mãos de déspotas esclarecidos que semeiam o medo, mas “estão por aí fazendo suas campanhas”.

Diante disso, ratificou a necessidade de eleger para a presidência da República um político de centro-direita com formação liberal e conservadora, a fim de evitar “a volta dos bolivarianos ao poder e a ameaça crescente da transformação do Brasil na Venezuela”.

“Nossos jovens são educados a temer o risco”

O coordenador do CJE e vice-presidente da entidade, Gustavo Tacla ao fazer saudação ao palestrante, disse que “nossa crise foi resultado do pior tipo de cegueira: aquela na qual às pessoas não desejam ver a verdade. Intelectuais, políticos e economistas vinculados a ideologias coletivistas preferiram acreditar nas falácias de um sistema econômico que nunca deu certo em lugar algum do mundo, a ouvir a voz da razão daqueles que defendem a liberdade econômica. Entre esses muitos que anunciaram lá atrás o prelúdio dessa crise, estava o Dr Rodrigo Constantino.”

O coordenador do CJE,enfatizou também que “atualmente nossos jovens são educados a temer o risco, a temer empreender. São treinados a buscar a segurança de um concurso público, em vez de quererem gerar empregos e renda para nosso país.”

E acrescenta: “E infelizmente é um discurso enraizado em nossas universidades e em nossa cultura, seduzindo a milhares de jovens que poderiam estar aproveitando ao máximo seus potenciais e seu desejo inato por progresso para empreenderem e mudarem o mundo. Mas não o estão. Estão ocupados sendo massa de manobra de uma minoria intelectual perversa, que de boa e justa só tem as palavras.

Salientou ainda Gustavo Tacla que “o que se põe em jogo no cenário a frente de nós, portanto, é o futuro não só de nosso país, mas também de nossos cidadãos. Eventos como esse se fazem não somente necessários, mas vitais para que possamos lançar um raio de esperança em meio à escuridão. Um raio de sabedoria. Pitágoras já dizia: Eduque os jovens e não precisará punir os adultos. Palavras certeiras e mais atuais do que nunca. É preciso que levemos o empreendedorismo e a vontade de se viver em um país mais livre, justo e democrático para os corações de todos os nossos jovens.”

Para Gustavo Tacla, “Vivemos um momento único em nossa história. A oportunidade de efetivamente tornarmos agentes de mudança social em nosso país e levarmos as ideias da liberdade para dentro das universidades, das empresas e para o seio de nossa comunidade.

E é lá que travaremos a verdadeira batalha para mudarmos o Brasil. As universidades, hoje tomadas pelo marxismo cultural, são verdadeiros celeiros na propagação de ideias coletivistas que visam não somente a escravização do ser humano perante o Estado, mas também a destruição do homem como indivíduo.

Lembra Gustavo Tacla que “a cada dia mais e mais jovens se interessam pelas ideias da liberdade, se interessam por quererem empreender. Faz se necessário portanto dar o incentivo necessário a eles. E aqui, faço um pequeno lembrete dos trabalhos que são desenvolvidos pelo Conselho de Jovens Empresários e pelo CELID na defesa de tais pontos. É preciso que as muitas verdades inconvenientes sejam ditas. Vamos portanto sermos “subversivos” ! Vamos ser inconvenientes !”

“Precisamos ter a coragem de sermos inconvenientes”

Já o vice-presidente do CELID e membro do CJE, Rhayssam Arraes,ao fazer sua saudação disse que “de fato, precisamos lutar por um país mais livre, empreendedor e comprometido com os melhores propósitos da democracia e desenvolvimento social. Precisamos ter a coragem de sermos “inconvenientes” a àqueles que pregam a morte das liberdades individuais em favor do aumento inconsequente do poder do Estado.”

Depois de citar Jay Gatsby, personagem do escritor americano, Scott Fitzsgerald que nasceu na pobreza e com o desejo de mudar de vida, Rhayssam Arraes disse “que ao mudar de vida, ele observava sempre uma luz verde do outro lado do píer onde estava sua casa. Aquela luz representava o desejo manifesto da esperança. O desejo de melhorar de vida e de superar a si próprio é sim o que forja os grandes referenciais humanos que temos nos negócios, artes, política.”

Para Rhayssam Arraes “a crise pela qual nosso país passa é portanto motivo de preocupação não somente pelas perdas em postos de trabalhos, recursos e dinheiro mas também por sua contribuição em uma mentalidade avessa a riscos em nosso pais. Outra verdade inconveniente que nos assola é o fato de nossa crise não ser somente político financeira, mas também cultural e educacional. Nosso sistema educacional é tomado por uma elite intelectual cujo único compromisso é a ideologia e a divisão das pessoas. A qualquer preço para tentarem implantar o devaneio do comunismo. Como já denunciou o caríssimo Dr Rodrigo Constantino em seu livro “Esquerda Caviar” .

É preciso iluminarmos um pouco portanto o atual cenário, trazendo novas ideias e novas perspectivas ao senhores que aqui hoje estão presentes. Que as ideias aqui debatidas sirvam de inspiração para vocês, e como a luz que inspirava Gatsby no famoso romance americano, sejam também motivo de esperança.”

O QUE É O CELID

O CELID – Clube de Empreendedorismo Liberdade e Democracia nasceu com o propósito de melhorar a qualidade de vida e ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. O interessado terá a oportunidade de aprender sobre coisas diferentes, ter contato com as mais variadas linhas de raciocínio e debater de acordo com suas visões. Informações: www.celidbrasil.com.br

O QUE É O

O Conselho de Jovens Empresários (CJE) da Associação Comercial do Paraná busca integrar o jovem no mundo empresarial por meio do convívio com seus pares, promovendo atividades de capacitação e networking, além de eventos e palestras relacionados às características do empresariado jovem. Tem como visão ser reconhecido como referência do movimento de jovens empresários em Curitiba e no Paraná pela sua liderança, capacidade catalisadora, ideias e eventos relevantes à economia e à ordem social.