Nesta sexta-feira, quando a seleção brasileira enfrenta a Costa Rica pela Copa do Mundo, às 9h (horário de Brasília) ,vai parecer feriado no período da manhã. Repartições públicas e o comércio, em sua maioria, fecham as portas de manhã. Grande parte só começa a funcionar a partir das 14h. Alguns estabelecimentos comerciais fecham 15 minutos antes do jogo e reabrem assim que o jogo terminar. O Detran, que normalmente fecha às 14h, desta vez abrirá às 14h e atenderá o público até as 16h.