Lideranças do PT e do PDT intensificam as conversas – em comitês de campanha e jantares – para azeitar a adesão de Ciro Gomes à campanha do Fernando Haddad logo após o 1º turno das eleições. Assim como ocorreu com Lula, em 2002, os petistas agora apostam na transferência de votos de Ciro – atualmente na faixa de 12% – para o petista. Discute-se até eventual composição ministerial de Haddad com “ampla participação” do PDT. A oferta do PT é fazer de Ciro um superministro da Casa Civil.

Autofagia precipitada

O ‘Projeto Ciro’ é taxado como “sem fundamento” pela ala petista ligada à presidente do PT, Gleisi Hoffmann – que também vislumbra o cargo se Haddad vencer.

Som do abandono

Já citamos o estado decadente do Museu da Imagem e do Som na Lapa do Rio, que guarda acervo da MPB. Há dias, caiu parte do reboco na calçada. Por sorte, sem vítimas.

Ocaso

Exemplo da crise do Rio: na feira de turismo da ABAV, a maior da América do Sul, no Anhembi (SP), o ‘stand’ da cidade é uma tendinha similar àquelas de feira de verduras.

Agrária do Temer

O Governo de Michel Temer não quer passar à História criticado por não priorizar a reforma agrária. Conforme documento de posse da Coluna, apesar de a fazenda não ter ocupação, o INCRA solicitou à Secretaria de Patrimônio da União a cessão, para o órgão, da Gleba 84 da Fazenda Sálvia, na região de Sobradinho no Distrito Federal.

Área nobre

Mas não será qualquer assentamento. A gleba tem estupendos 1.500 hectares e fica numa região que se valoriza e de grande expansão imobiliária no DF. A SPU informa que “trata-se de processo em estudo”. O INCRA afirma que a propriedade toda será para “possível destinação ao programa de reforma agrária”.

Imposto$

O histórico de Geraldo Alckmin (PSDB) no Governo de São Paulo destoa do discurso de redução de impostos feito pelo tucano. No ano passado, o preço da carne subiu no Estado quando entrou em vigor o seu decreto determinando a volta da cobrança do ICMS sobre o alimento.

Memorial

O tributo não incidia sobre o produto desde setembro de 2009. Em 2012, Alckmin também elevou os impostos estaduais de eletrodomésticos e eletrônicos em 2012.

Encontrão

A ANTT paga uma cara sede em Brasília, com invejável auditório, mas a gerência de fiscalização preferiu reunir a turma de todo o País em salão de hotel perto de shopping.

Roriz

Quem revela o episódio curioso é o jornalista Rudolfo Lago: há poucos anos, presenciou um diálogo entre Joaquim Roriz – que faleceu ontem – e Cristovam Buarque, eternos rivais no DF. Chamou a atenção o português corretíssimo na dicção do político que governou DF por quatro mandatos. No palanque, Roriz sempre teve jeitão caipira, falava errado e tropeçava na concordância verbal. Propositalmente, pelo visto.

Em tempo

Gostasse você dele ou não, Roriz teve significativo papel na História política de Goiás e DF – além de deputado, foi vice-governador também de Goiás. Seu último mandato foi no Senado, quando renunciou após escândalo de desvios de verbas.

Quem apareceu

Um dos personagens dos “Aloprados” do PT em 2006, o bancário aposentado e Expedito Veloso (PT) tenta vaga para deputado federal pelo DF. O termo (aloprado) foi usado pelo ex-presidente Lula para definir a suposta tentativa de petistas comprarem um dossiê para prejudicar o tucano José Serra nas eleições para o governo de SP.

Aliás..

..sabem qual o slogan de Veloso? “Nós somos o novo há muito tempo”.

Mineiro bravinho

Erick Bretz, o agressor da jovem Melissa Gentz nos EUA (ambos são brasileiros) é o herdeiro da rede de supermercados EPA em Minas. Em telefonemas para a diretoria, não localizamos a assessoria da empresa e da família para se pronunciarem.

_______________________

ESPLANADEIRA

. A empresária goiana Valéria Ruiz toca também www.bempreparadas.com.br , com dicas de empoderamento feminino. A coach lançou um e-book sobre o tema . O Kubitschek Plaza em Brasília promove de hoje a domingo o V Festival Gastronômico Tailandês . A escritora Joana Maria Teixeira lançou o romance ‘O Despertar de um sonho’ no site da Amazon, na Livraria Copabooks e na Argumento do Leblon.