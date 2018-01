PSS para professores já registra 213 mil inscrições

Terminam nesta sexta-feira (12), às 18h, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria da Educação do Paraná. Já são 213 mil inscrições feitas por 69 mil pessoas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Ao longo de 2018 serão contratados no mínimo 10 mil professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais e professores guia-intérprete.

Estes profissionais atuarão nas escolas da rede pública estadual e em escolas de Educação Especial que celebraram termo de colaboração com a Secretaria da Educação.

Cada candidato pode se inscrever em até três disciplinas ou funções em até dois municípios do mesmo Núcleo Regional de Educação (NRE). No caso do NRE Curitiba, as inscrições podem ser feitas em até dois setores diferentes da Capital.

Os editais do PSS, respostas para dúvidas frequentes, link para inscrição e outras informações estão disponíveis em http://arq.e-escola.pr.gov.br/pss/inscricoes_PSS/InscricoesPSS_Professores.html

A classificação final será divulgada em 23 de janeiro. A partir desta data os candidatos serão convocados para comprovar títulos e, posteriormente, para distribuição de aulas ou de funções, de acordo com a necessidade de cada Núcleo Regional de Educação.

As aulas de 2018 começam em 19 de fevereiro, após o Carnaval. Os profissionais da Educação retornam um pouco antes, nos dias 15 e 16, para as capacitações da Semana Pedagógica do primeiro semestre letivo.

TÍTULOS – O PSS não aplica provas escritas, consistindo em prova de títulos referente à escolaridade obrigatória, tempo de serviço como professor, pedagogo ou tradutor e intérprete de Libras (de acordo com a vaga de interesse) e aperfeiçoamento funcional (doutorado, mestrado, especialização e diploma de curso superior de graduação diferente do utilizado para comprovar a escolaridade).