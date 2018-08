O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, rebateu na manhã desta sexta-feira, 17, a fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de que o tucano não iria se opor a uma união entre PSDB e PT no segundo turno para derrotar a sua eventual ida para essa etapa da disputa pelo Palácio do Planalto. “Ele (FHC) acabou de mostrar o que sempre foi. Não foi diferente do PT. PSDB e PT são irmãos xifópagos”, disse Bolsonaro, em cerimônia de formatura de sargentos da PM em São Paulo, nesta sexta-feira.

Na quinta, FHC disse em entrevista que não iria se opor a uma eventual aliança entre o PT e o PSDB no segundo turno para derrotar Bolsonaro.

Logo após a fala, Geraldo Alckmin, candidato tucano à Presidência, foi em linha contrária ao que disse o cacique político de seu partido, destacando que tal parceria não vai acontecer.

O evento da PM estava marcado para começar às 10 horas, mas Bolsonaro chegou bem antes, por volta das 8h30.

Em vídeo de mais de 30 minutos publicado no Facebook, o presidenciável foi bastante tietado pelos presentes.