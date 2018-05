Próximo ‘Homens de Preto’ tem primeiro pôster divulgado

O próximo lançamento dos filmes Homens de Preto, também conhecidos como MIB, deve ser lançado no ano que vem. Com nomes como Chris Hemsworth e Tessa Thompson, ganhou seu primeiro material de divulgação.

O pôster do filme, anunciando seu lançamento no verão (no hemisfério norte) de 2019, foi divulgado na Licensing Expo, de acordo com o site Collider.

De acordo com a revista Variety, além de Chris e Tessa, a produção estaria negociando a participação de Liam Neeson no longa, que será um spin-off dos filmes originais, estrelados por Will Smith e Tommy Lee Jones.