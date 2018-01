Promoção de Nutella gera caos em supermercados da França

A rede francesa de supermercados Intermarché, em Formach, no nordeste do país, ofereceu um desconto de 70% no creme de avelã, Nutella, e provocou uma verdadeira loucura em diversos estabelecimentos.

A tentativa dos clientes de levar a maior quantidade possível de um pote de 950g de Nutella terminou em briga. Com a promoção, diversas lojas da rede se encheram rapidamente. Imagens da confusão circulam nas redes sociais.

”As pessoas correram, empurraram, quebraram coisas”, contou um funcionário do Intermarché, no nordeste da França.

O pote de avelã é vendido normalmente por 4,50 euros, mas com o desconto de 70% o preço caiu para 1,41. De acordo com alguns funcionários, a empresa vendeu em apenas um dia aquilo que normalmente vende em três meses.

”As pessoas lutaram como animais. Alguém estava a puxar o cabelo de uma mulher”, explicou uma cliente ao jornal Le Parisien. A rede de supermercados pediu desculpas aos clientes, e informou que não imaginava que a medida fosse gerar tamanha confusão.Desta forma, as lojas decidiram limitar o número de potes por pessoa.

Nas redes sociais, internautas não perderam a oportunidade para fazer piadas com o furor causado pela oferta. “Sério? Tudo isso por Nutella?”, escreveu um usuário no Twitter ao publicar um vídeo do episódio. Sua publicação ultrapassou mais de 570 mil visualizações.

A empresa italiana Ferrero, que produz a Nutella, se desligou da iniciativa do Intermarché e lamentou o ocorrido com os consumidores.

