PROMESSAS ‘IMPAGÁVEIS’ DO GOVERNO ATINGEM ATÉ A TV EDUCATIVA

Isso mesmo: há promessas políticas que, feitas no afogadilho, na hora de conquistar apoios ao governo, acabaram gerando um imbroglio sem fim. E, por vezes, com repercussão até no universo do reino dos céus.

Dou como o exemplo o ocorrido com “promissor” candidato a deputado federal, alegadamente apoiado por diversas igrejas evangélicas (suposta grande moeda de troca neste país). Na hora das conversações para seu ingresso num certo partido, só ouviu “sim, sim, sim.”

HIPNOTIZAR COBRAS

“Tudo o que eu pedisse, naquele dia, nada me seria negado”, foi o que lhe garantiu o interlocutor oficioso, porta-voz governamental.

O poderoso porta-voz seria conhecido pela capacidade “de até hipnotizar cobras”, segundo o define um deputado federal do MDB, que o conhece bem há muitos anos. Exageros à parte, o homem tem algumas qualidades (boas) comprovadas.

SIM, SIM, SIM

As concordâncias não surpreenderam o proponente e pré-candidato. Até porque ele jamais aceitaria um “não” à sua ampla ‘lista de trocas’.

Assim, listou, em alentada página de petitórios, inclusive horários na TV Educativa do Governo para programas de, pelo menos, 12 igrejas.

Duas delas sendo microigrejas. E, até por isso, mais sequiosas de espaço audiovisual.

‘LÍDER EVANGÉLICO’

Desta forma, o autointitulado “líder evangélico” assinou a ficha partidária de sigla pró Governo mediante a promessa de que sua lista de indicados a cargos em comissão e horário na TV Educativa seria atendida. No caso dos cargos, “modestas”, 50 nomeações. Um exagero, claro, de parte do político, mas que foi bem aceita pelo porta-voz.

As nomeações não saíram até quarta, 9, de manhã. Na verdade, essas e as demais nomeações, decorrentes de tantas outras composições e acertos políticos, continuavam sendo alguns dos mistérios mais bem guardados na atual Casa Civil.

A BOCA DO BALÃO

O raciocínio de um deputado da base do governo – expresso em voz alta -, é de que a “culpa não é do Sperafico, nem de Cida”.

Para ele, o que aconteceu “simplesmente, foi que as promessas, muitas delas sem apoio legal, superestimaram a realidade da máquina pública”. Para ele, uma lei da Física deve ser considerada: “só se ocupa um lugar se ele existir”.

CIDA, A UBÍQUA

Em meio a todo esse clima de balbúrdia administrativa reinante no neo Governo, a presença de Cida Borghetti é a benfazeja notícia e melhor certeza. Ela está compensando o açodamento de alguns de seus assessores e a incapacidade de outros em colocarem a casa em ordem.

A governadora não para, parece mesmo ter o dom da ubiquidade, aquele que caracterizou Santo Antonio de Pádua: dá a impressão de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Atende a audiências, comanda secretários, inaugura obras, anuncia recursos para obras públicas, visita frentes de trabalho, acolhe educadores, busca recursos em Brasília…

ELES NUNCA ESTÃO

Enquanto Cida Borghetti está surpreendendo muitos por sua enorme capacidade de trabalho, há secretários e assessores seus que cedo – muito cedo, especialmente num governo de curta duração – vão expondo velhos cacoetes de empachados pelo poder: não atendem meios de comunicação, nunca estão disponíveis para interlocutores preferenciais do Governo (como parlamentares), e repetem velhas e surradas ordens não mais aceitáveis nos dias de hoje na administração pública:

– O secretário (ou outro cargo) está em reunião…

As pobres secretárias nem conseguem disfarçar a ‘mentira piedosa’ que são obrigadas a passar adiante. Mas são ordens.

“SIC TRANSIT…”

Essa cantilena de certos secretários e auxiliares de Cida podia justificar-se em outros tempos, e no início, meio e fim de passados governos. Não no de Cida. Até porque ela dá um exemplo admirável de quanto tem noção do “sic transit gloria mundi”.

De quão passageira é a glória do mundo (e do poder).

E mais do que essa noção da fragilidade do poder, a inteligente Cida Borghetti tem projeto de vida pública que envolve tempos muito além dos raquíticos oito meses restantes deste 2018.

PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU TEM NOVO SUPERINTENDENTE

Boa notícia para o mundo da ciência e dos preservacionistas ambientais

O biólogo Jorge Augusto Callado, que foi secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná e ocupava o cargo de assessor técnico da Diretoria Geral Brasileira da Itaipu, é o novo diretor superintendente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (Fundação PTI).

Ele assume no lugar de Ramiro Wahrhaftig, que estava na função desde maio de 2017.

É O TERCEIRO

Callado é o terceiro diretor superintendente da história do PTI, criado há 14 anos. Antes de Ramiro, Juan Sotuyo ficou à frente da fundação por 13 anos.

Indicado pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm, o nome de Jorge Callado foi referendado (avaliado e aprovado) nesta terça-feira (8) pelo Conselho Curador do PTI. Ele cumpre os requisitos para o cargo, como formação e experiência. A previsão é de que o novo diretor seja empossado pelos conselheiros no dia 17 de maio.

UNIVERSIDADES, PESQUISAS

A Fundação PTI é a instituição responsável pela gestão e manutenção do Parque Tecnológico Itaipu, onde estão instalados universidades, empresas incubadas e laboratórios de pesquisa e são desenvolvidos projetos e ações, inclusive aqueles voltados ao desenvolvimento socioeconômico da região Oeste do Paraná.

INTERLOCUÇÃO

Antes de assumir a nova função, o diretor superintendente do PTI ocupava um papel estratégico na Itaipu, como assessor da Diretoria Geral Brasileira. Jorge Callado atuou como homem de confiança de Stamm desde que o atual diretor-geral ocupava a cadeira de diretor financeiro executivo. Callado era responsável pela interlocução institucional da empresa com organismos internos e instituições de fora, entre elas a Organização das Nações Unidas (ONU).

OBJETIVO E VISIONÁRIO

Considerado objetivo e prático, mas extremamente humano e visionário, Callado tem como desafio buscar a conexão das questões referentes ao PTI e Itaipu com as ações de desenvolvimento de toda a região, especialmente na área de influência da usina e do próprio PTI, que é uma espécie de “braço” da usina.

DEU NA FOLHA DE S. PAULO: “OS CLIENTES OCULTOS DE JOAQUIM BARBOSA”

(Por Luiz Weber)

Joaquim Barbosa tem um segredo. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, depois de 41 anos no serviço público, foi advogar. Em 2014, virou parecerista. Um parecer é um documento que serve para robustecer determinada tese defendida por advogado de uma causa. O parecerista não vai aos tribunais. Seu trabalho torna vistosa uma petição, impressiona o julgador.

PARECERISTA

No mercado de pareceristas, o topo da cadeia alimentar é ocupado pelos ministros aposentados do STF. São grife na veia. E cada parecer costuma sair por R$ 300 mil – isso por baixo. Barbosa, que desistiu de ser candidato à Presidência, é um parecerista bem-sucedido.

TEMOR DE DEVASSA

Nos bastidores, ele apontou como motivos adicionais para sua saída da corrida eleitoral a manutenção financeira de oito parentes e o temor de uma devassa em sua vida. Joaquim é um homem íntegro, insuspeito. Não tem o que temer. Advogados não se confundem com seus clientes. Mas entre eles se forma um liame comercial, contratual. Personificação interrompida do que seria o novo na política, Barbosa faz questão de manter essa relação negocial à certa sombra.

RELAÇÕES PERIGOSAS

Como ministro aposentado (o cargo é vitalício), Barbosa carrega a autoridade do posto já ocupado por onde passa. Seus negócios privados atraem uma atenção legítima. E mais. O próprio ministro reuniu em livro uma seleção de pareceres que indica uma trilha a ser percorrida por todo aquele que queira descobrir com quem o ministro se relacionou comercialmente desde que saiu do STF.

PRO BONO

No livro “Pareceres Jurídicos –Direito Penal, Direito Regulatório, Direito Tributário, Responsabilidade Civil”, editado pela Almedina em 2017, há transcrição de seis pareceres em favor de grandes clientes privados. São nove no total, mas Barbosa redigiu também documentos pro bono (expressão latina que significa “para o bem”, gratuitos).

RED LINE

A lista de clientes de Barbosa inclui alvos da Polícia Federal, presidente de refinaria, operadores de portos. Não poderia ser diferente – só procura advogado quem precisa defender sua inocência contra eventuais abusos do Estado. Ex-integrante do Ministério Público Federal e ministro do Supremo, Barbosa sabe bem quando o Estado cruza a red line em desfavor do cidadão.

CLIENTELA

Mas há algo intrigante no tratamento que Barbosa dispensa no livro a seus clientes. Deliberadamente, ele omite dados que permitiriam identificar mais facilmente os processos e casos. Pode ser uma gentileza do autor, um desejo de preservar identidades que se encontram, até injustamente, diante da Justiça. Talvez uma obrigação contratual que o impeça. Mas, na maior parte, são casos públicos, com as partes identificadas nos tribunais. Ou seja, o segredo sobre as empresas e empresários que contrataram direta ou indiretamente o ministro aposentado só existe para os leitores de Joaquim Barbosa.

REFINARIA MANGUINHOS

Por exemplo, ao redigir um parecer em favor do empresário Jorge Luiz Cruz Monteiro, presidente da Refinaria Manguinhos, que fora denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suposta fraude em informações apresentadas à Receita Estadual sobre ICMS, Barbosa assim apresenta o caso: “O ilustre advogado C.O. solicita-me a elaboração de parecer sobre a atual situação jurídica do Sr. JLCM (qualificação), considerando-se a denúncia oferecida nos autos XXXX, em tramitação na XX Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro”. Não há no livro nenhuma menção à refinaria, a seu presidente, ao nome por extenso, que só uma apuração em tribunais e com advogados permitiu conhecer.

HONRA-ME COM A CONSULTA

Em outro caso, o ministro aposentado assim inicia seu documento: “A Associação XXXX, por intermédio de seu presidente, Sr. A.S, honra-me com esta consulta acerca da obrigatoriedade de outorga de autorização para empresas estrangeiras de navegação prestarem serviços de transporte de mercadorias na navegação de longo curso brasileira”. Nesse caso, é apenas uma consulta, algo para subsidiar o litígio entre a Associação do Usuário de Portos do Rio de Janeiro e a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), chamada por Barbosa de “Agência XX”.

MAIS UM PARECER

Em mais um parecer, o ministro, desta vez acionado diretamente por um empresário que chegou a ser detido durante uma operação da PF que mirou fraudes tributárias, assim descreve o caso, abusando mais uma vez dos “X”: “O senhor NFP” realiza consulta sobre o “Acórdão XXXXXXXXXX, na sessão de XXXXX”… “sendo que consulta veio acompanhada dos seguintes documentos: cópias dos autos da (a) Ação de Execução Fiscal XXXXXX, cópia da Medida Cautelar Fiscal XXXXXX e cópia do PAF XXXXXX”. Em apenas um período do livro, com cinco linhas, Barbosa substituiu os números originais – e públicos, pois são acórdãos publicados pelo Conselho de Contribuintes, órgão do Ministério da Fazenda – por 33 “X”.

GRANDE X

Apontado até sua renúncia como a incógnita da eleição, Barbosa evitou falar nesse período sobre suas ideias, seus projetos para o país.

Lendo-o, descobre-se que o ministro aposentado guarda mais segredos, que sua candidatura era um grande X.

CANDIDATURAS (I)

“SEM SEGURANÇA NÃO HÁ LIBERDADE”

Osmar Dias em entrevista com Rafael Guazeli para o programa Verdade e Expressão:

“Para reorganizar o Estado, combater a violência e diminuir os índices de criminalidade, o próximo governo terá que resolver o passivo deixado pela atual gestão, que não construiu os presídios prometidos nem deu solução para os presos nas delegacias. A afirmação é do pré-candidato ao governo do Paraná pelo PDT, Osmar Dias, ao comentar os principais desafios da administração pública.

Para Osmar, o governo terá que fazer ações articuladas com o governo federal e o Poder Judiciário para retirar os dez mil presos que estão nas delegacias.” O atual governo prometeu construir 14 presídios.

CADEIAS NOS DISTRITOS

Apenas um está em construção, em Campo Mourão, e mesmo assim, num ritmo muito lento. O resultado dessa omissão é que as delegacias de todo o Estado estão apinhadas de presos, um verdadeiro caos. Os policiais que deveriam estar na rua, fazendo o policiamento, se obrigam a ficar nos distritos, cuidando dos presos. A sociedade vive com medo, porque sempre há o risco de fugas.”

SOCIEDADE COM MEDO

A sociedade vive com medo, porque sempre há o risco de fugas. Quem não tem segurança, não tem liberdade”, diz.

Osmar analisa que serão necessários investimentos no setor de inteligência e criação de forças-tarefas para combate ao crime, além do reforço na segurança da fronteira. Segundo ele, além de viabilizar recursos do governo federal para construir novos presídios e reforçar todo a segurança nas fronteiras com países e estados vizinhos, será necessário um trabalho conjunto com o Judiciário para fazer mutirões e abrir vagas no sistema.

AÇÕES COORDENADAS

“Há presos que já cumpriram pena, outros que podem progredir de regime, para o semiaberto, outros que podem usar tornozeleira. Executivo e Judiciário, numa ação coordenada e eficiente, podem agir e enfrentar juntos esse problema”, analisa.

Outra questão negligenciada pela atual gestão, segundo o pré-candidato, é a integração das policias. “A vida inteira ouço falar na integração da Polícia Militar e da Polícia Civil. E até hoje essa integração não ocorreu. E não aconteceu porque depende do comando e da autoridade do governador fazer essa integração entre PM, Polícia civil e guardas municipais, incluindo os conselhos comunitários de segurança. A participação da sociedade é importante e necessária.

A MAIOR PREOCUPAÇÃO

Hoje a falta de segurança pública é a principal preocupação de todos os paranaenses”, afirma.

Osmar analisa que a diminuição da criminalidade exige, também, investimentos em educação. “O problema de segurança pública é complexo, exige gestão eficiente e igualmente uma ação transversal, articulada com a Educação.

MUITO MAIS QUE PRESÍDIOS

Não se trata apenas de construir presídios, colocar policiais nas ruas, investir em equipamentos, mas ter essa visão de que é necessário oferecer uma educação profissionalizante aos nossos jovens, especialmente aos vulneráveis socialmente, com oportunidade para que tenham uma profissão, estágios e o primeiro emprego. Sem isso, a criminalidade continuará avançando”.

(Assessoria de Imprensa do candidato Osmar Dias)

EDINHO VIEIRA DIZ QUE ‘APENAS’ PENSOU EM DEIXAR CANDIDATURA

Edinho Vieira, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, telefona se explicando: diz que não garantiu, ao falar a jornalistas sobre sua postulação eleitoral, que estaria desistindo da candidatura.

Desta vez, Edinho “garante” que apenas teria admitido a possibilidade de desistência.

Pois é.

EXPOCATÓLICA GANHA O MUNDO COM PARCEIRA KOINÈ

A ExpoCatólica acaba de firmar parceria com a maior feira de artigos religiosos do mundo: a KOINÈ 2019 – 18º. Salão Internacional de Artigos Religiosos, que se realizará de 16 a 18 de fevereiro de 2019 em Vicenza, Itália.

A parceria tem como objetivo estreitar o relacionamento com os grandes fabricantes internacionais e intensificar os negócios entre empresários brasileiros e estrangeiros.

NO MUNDO TODO

Com esta parceria, a ExpoCatólica será divulgada no mundo inteiro e fará parte do calendário mundial de eventos de artigos e produtos religiosos.

Koinè é uma plataforma de encontros internacionais do setor religioso, um evento bienal que tem como característica uma união entre exposição e espaços de reflexão, debate e formação profissional. Criada em 1989 em Vicenza, a Koinè chega à sua 18ª edição devido ao apoio da Conferência Episcopal Italiana, da Diocese de Vicenza e do Grupo de Exposições Italiano.

HÁ TRINTA ANOS

Nesses 30 anos, o Rassegna se tornou o ponto de referência internacional para todos os interessados em artes e ofícios para a liturgia, adoração e devoção. O evento representa o mais importante do segmento.

MAIS NEGÓCIOS

Para os empresários do ramo católico a parceria é aguardada com expectativa de sucesso, já que com o acordo, o número de negócios entre Brasil e outros países tende a aumentar.

13ª EXPOCATÓLICA

Data: de 1 a 4 de junho de 2018

Local: Expo Center Norte, São Paulo

Informações e Reservas de estande: (12) 3311-0665 / (12) 99685-1989

(WhatsApp) / comercial@promocat.com.brSite:www.expocatolica.com.br

RUSSOS NO PARANÁ VÃO PARA IDEIAS DE JUNHO

A agenda da revista Ideias vai a toda em sua proposta de ampliar o olhar para realidades paranaenses. Desta forma, a série de reportagens que Diego Antonelli vem fazendo sobre as correntes imigratórias que para cá vieram prossegue em junho. O jornalista – conforme agenda discutida com o editor Fábio Campana – prepara amplo levantamento sobre os russos no Estafo. Com destaque na pesquisa, aos russos brancos, que formam um capítulo à parte na realidade de nossos imigrantes. Eles se estabeleceram em Ponta Grossa, nos anos 1950, em trabalho em que se envolveu o bispo diocesano da cidade.

Nem católicos romanos nem membros da Igreja Ortodoxa tradicional, os russos brancos constituem um ramo de conotações católicas ortodoxas.

Um grupo religioso à parte. Eles ficaram conhecidos especialmente quando vinham a Curitiba por trajarem roupas coloridas e típicas, os homens com longas barbas.

OPINIÃO DE VALOR:

MAIS IMPOSTOS, PARA QUÊ?

(*) Por Celso Tracco

Um dos principais problemas estruturais do Brasil é o gigantismo da máquina pública, mantido pela arrecadação tributária. Porque é tão difícil reduzir despesas?

Responder essa pergunta, é uma dificuldade, uma vez que não há controle. Além disso os nossos parlamentares, deputados federais e senadores eleitos pelo povo, e constitucionalmente legisladores, são os que aprovam o orçamento da União.

GASTOS NÃO CAEM

Nunca se vê redução de gastos. Deputado julgado, condenado e preso, continua recebendo seu gordo salário mesmo estando afastado de suas obrigações. O número de assessores parlamentares ou cargos de confiança ninguém sabe quantos são e pior, ninguém sabe o que fazem nem para que servem.

R$ 6,5 BI COM LEGISLATIVO

O custo do parlamento brasileiro é estimado em R$ 6.5 bilhões por ano, 4 vezes mais caro que o da França e quase 8 vezes mais caro que o da Argentina, para efeitos de comparação. Há mordomias sem fim: auxílio paletó, auxilio para correio (em plena era da internet) auxílio para gasolina, garçons, engraxates, segurança, viagens em aviões da FAB, plano de saúde sem limites, a lista é extensa. Mas isso é apenas a ponta do iceberg.

FARRA ESTATAL

Devemos somar a essa fábula o custo do legislativo e do executivo de 26 estados e DF, de 5570 municípios, do judiciário, das autarquias e empresas estatais. Existem 146 empresas estatais federais ativas, cujos diretores e gerentes são indicados pelos seus padrinhos políticos.

Quantas mais existem nos estados e municípios? O desperdício com o dinheiro público é infindável e crescente.

PIORES BENEFÍCIOS

O Brasil, entre trinta países pesquisados, é o que, todos os anos, mostra o pior resultado em relação aos benefícios para a população por imposto arrecadado. Não é apenas uma questão financeira, mas sobretudo humanitária. O dinheiro não vai para quem precisa, principalmente para os mais de 50 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza.

ROMBO DAS CONTAS

Mas prepare-se: o rombo das contas públicas federais está estimado em torno de R$ 150 bi. Nossos representantes certamente irão sugerir mais aumento de impostos, apesar de aprovarem isenções e anistias aos poderosos entes econômicos: grandes empresários, países “amigos” devedores, sistema financeiro e outros. São “bondosos” com os poderosos mas severos com trabalha e vive de salário: a tabela de isenção do Imposto de Renda, está há anos defasada, deveria ser ajustada em, no mínimo, 90%.

VOTO PODE MUDAR

Nós, população, podemos mudar isso com o voto. Vamos limpar o Congresso de uma só vez, não reelegendo quem está lá. Será que teremos maturidade e coragem na hora do voto?

(*) Celso Luiz Tracco é economista e autor do livro Às Margens do Ipiranga – a esperança em sobreviver numa sociedade desigual.

CIDA REÚNE DEPUTADOS E PEDE AÇÕES CONJUNTAS EM FAVOR DO PARANÁ

A governadora Cida Borghetti se reuniu nesta quarta-feira (9), em Brasília, com a bancada do Paraná na Câmara dos Deputados para reforçar a disposição em realizar um trabalho conjunto com os parlamentares para viabilizar ações em favor do Paraná. Foi o primeiro encontro com a bancada depois que assumiu o Governo do Estado, em abril. Participaram 22 dos 30 deputados federais paranaenses.

Cida enfatizou que quer unir cada vez mais a bancada paranaense, independentemente da cor partidária ou ideológica. “Afinal, somos representantes de uma população de quase 12 milhões de habitantes e é por eles que precisamos trabalhar. Estamos todos do mesmo lado”, ressaltou.

A governadora ressaltou a importância da representação e do trabalho dos deputados em prol do Estado. “Graças às emendas propostas na Câmara Federal, recebemos recursos que foram investidos em saúde, segurança pública, agricultura”, disse a governadora. “As inúmeras as ações dos deputados promovem o desenvolvimento dos municípios e melhoram a qualidade de vida dos paranaenses”, afirmou.