Para a maioria dos adolescentes é difícil imaginar uma vida sem celular, internet e redes sociais. Mais complicado ainda é pensar em caminhar dezenas de quilômetros para ir à escola ou não contar com a energia elétrica no dia a dia.

Situações como essas são compartilhadas em histórias contadas por idosos que participam do projeto Chá de Memórias, encontros realizados no Centro da Juventude da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em uma descontraída roda de conversa, o projeto reúne adolescentes e idosos para troca experiências, ideias e aprendizados a respeito de diversos aspectos da vida, como relacionamentos, educação, trabalho, música e tecnologia.

A coordenadora do Centro da Juventude da Lapa, Liziane Ramalho, explica que o objetivo é integrar as gerações e possibilitar que os mais novos reconheçam o que os idosos passaram na juventude. “O idoso traz muito conhecimento e muita riqueza nas suas experiências de vida, então, essas trocas são fundamentais na vida das crianças e adolescentes”, diz.

Para Dolores Goslar, 73 anos, a troca de experiência só traz benefícios. “No dia a dia a gente sempre está aprendendo coisas novas. Esse envolvimento entre adolescente e idoso vem completar a vida da gente. Nós temos mais a aprender com eles do que a ensinar. Devemos estar sempre em atividade, viver uma vida com qualidade, dar valor aos momentos, a esses eventos”, diz.

VALORIZAÇÃO

Em 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). No Paraná, as ações de valorização da pessoa idosa são contínuas. Elas são coordenadas pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, responsável pela Política da Pessoa Idosa no Paraná, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso.

“Promovemos eventos em todo o Estado para tratar da valorização e dos direitos da pessoa idosa e oferecemos apoio técnico aos municípios para a formação de conselhos municipais”, destaca a coordenadora estadual da Política da Pessoa Idosa, Fabiana Longhi. Ela acrescenta que pela primeira vez no Paraná o Governo do Estado está financiando R$ 11 milhões para 202 projetos voltados a este público”.

Fabiana lembra que, no ano passado, foi lançada uma campanha de rádio e TV veiculada em todo o Estado que demonstrou a importância da valorização da experiência da pessoa idosa.

NOVOS APRENDIZADOS

A mediação das conversas no Chá de Memórias é feita pelo estudante Felipe Ferreira, 15 anos, que participa ativamente das atividades do Centro da Juventude e é um grande incentivador do projeto.

“Como as pessoas mais velhas já têm muita experiência, a gente pode ser melhor, produzir coisas muito boas, e o mundo pode melhorar nesse aspecto. As pessoas idosas são muitas vezes deixadas de lado na sociedade e com esses projetos intergeracionais elas se sentem incluídas, conseguem conversar e fazer coisas impensáveis há 20 anos”, afirma o adolescente.

O estudante Everton Terezio, 21 anos, conta que ficou surpreso ao ouvir sobre as dificuldades enfrentadas pelos idosos durante a infância. “Antigamente eles davam mais valor para o que tinham porque não era fácil. Para estudar eles precisavam de sacrifício. Com a internet, a gente consegue fazer tudo em casa”, diz Everton.

A estudante Larissa Vidal, 20 anos, também passou a valorizar mais as facilidades que têm na vida cotidiana. “Hoje em dia a gente tem condução para ir a qualquer lugar. Eu achava que todos tinham carro para vir para a cidade, não sabia que vinham a pé. Aprendi a valorizar bem mais as coisas porque na época deles não era nada fácil. Era só rádio, agora tem internet, computador, celular”, fala a estudante.

TROCA DE APRENDIZADOS

A coordenadora do programa Vida Saudável e Serviço de Convivência de Vínculos para Idosos, da Prefeitura da Lapa, Roseli de Souza Portes, ressalta que nesses encontros as pessoas idosas aprendem com a nova geração ao mesmo tempo em que valorizam as antigas formas de comunicação.

“Os adolescentes passam para os idosos a atualização e os idosos buscam trazer de volta o olho no olho, a conversa. Ter essa integração social é muito importante, não só na rede social. Hoje em dia o idoso está bem atualizado, mas eles gostam muito de conversar, de estar com o outro”, ressalta Roseli.

REDE

Além do Centro da Juventude da Lapa, o Paraná conta com mais 25 centros construídos desde 2011. São espaços que oferecem atividades esportivas, de lazer, de convivência e cidadania para adolescentes e jovens, mas também são abertos à comunidade. O valor investido na construção dos centros foi de R$ 67,6 milhões, recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA)