Projeto Mueller Ecodesign Social reforma Lar Batista Esperança

Após quatro meses de intensas reformas, o Lar Batista Esperança está de cara nova. A instituição beneficiada com a edição 2017 do Projeto Mueller Ecodesign Social, ganhou ambientes reformados por 23 profissionais de arquitetura e decoração. São eles: Ana Carolina Mazzarotto, Ana Sekulic, Andréa Benthien, Carolene Coimbra, Fábio Aguiar, Ivana Guimarães, Simone Weber, Elizane Souza, e Daniela Martins, Jane Rocha, Keyla Kinder e Fernanda Viero, Jaqueline Siebert e Rodrigo Garcia, Nadia Bentz e Vanderlan Farias, Sandro Percicotti, Suzane Simon, Vania Toledo Martins, Zeh Pantarolli e Diego Miranda. Os coordenadores técnicos do projeto são a arquiteta Rose Guazzi e o arquiteto e paisagista Marcelo Calixto.

Os profissionais envolvidos assumiram a tarefa e cumpriram com o papel principal: aliar beleza, sustentabilidade e acessibilidade a todos os ambientes, proporcionando bem-estar e conforto aos moradores da instituição.

sala principal

A sala de estar e de TV foi reformada pela arquiteta Andréa Benthien, do escritório Tríade Arquitetura, e o arquiteto Sandro Percicotti, do escritório Sandro Percicotti Arquitetura. Entre as melhorias feitas no espaço está a mudança de algumas portas para melhorar a distribuição do mobiliário. “Fizemos a troca do piso, revestimentos, pintura, móveis e iluminação, tudo pensando no melhor conforto dos moradores. Esse é o espaço que eles mais usam quando estão na casa”, afirma a arquiteta Andréa Benthien. Para compor o espaço, os arquitetos apostaram em um painel decorativo feito com peças recicladas, em parceria com a artista plástica Marilene Ropelato. “Os móveis foram feitos com reaproveitamento de chapas de outros projetos. Buscamos trazer a sustentabilidade para o ambiente, propondo uma casa mais funcional, confortável e bonita”, destaca o arquiteto Sandro Percicotti.