O projeto de lei para criação da chamada Escola Sem Partido foi arquivado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados que tratava do assunto, sem que o relatório do deputado Flavinho (PSC-SP) fosse votado. O projeto de lei Escola Sem Partido (PL 7180/14), também conhecido como “Lei da Mordaça” pretende proibir o que chama de “prática de doutrinação política e ideológica” pelos professores, além de vetar atividades e a veiculação de conteúdos que não estejam de acordo com as convicções morais e religiosas dos pais do estudante. O presidente da Comissão Especial, deputado Marcos Rogério (DEM-RO), reclamou dos deputados governistas, que faziam com que as reuniões de discussão do tema não tivessem quórum. “Quem está sepultando o projeto nesta legislatura, não é a oposição. Quem não está deliberando é quem tem maioria neste parlamento que não comparece”, afirmou Marcos Rogério.