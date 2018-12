Na terça-feira (11), mais 43 unidades de saúde de 27 municípios paranaenses receberam os selos de certificação do programa de Tutoria na Atenção Primária à Saúde. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde e a entrega dos selos foi feita pelo secretário Antônio Carlos Nardi, durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em Curitiba.

Para receber a certificação, as unidades devem cumprir uma série de ações que comprovem o compromisso de investir na melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas. Os selos são divididos em quatro categorias: Bronze, Prata, Ouro e Diamante, que variam de acordo com o grau de cumprimento dos requisitos. O programa já tem adesão de 361 municípios paranaenses e 1.110 unidades de saúde em processo de tutoria.

O secretário Nardi explica que o programa estabelece uma avaliação rigorosa de mais de 100 itens de qualidade, desde aspectos físicos e estruturais até rotinas de trabalho. Para o secretário, a certificação é uma forma de envolver as equipes de saúde de atenção básica no trabalho em busca da excelência no atendimento.

“A tutoria é um compromisso de melhora assumido pelas equipes e gestores que tem reflexo direto na qualidade de nossas unidades de atenção básica. Temos de reconhecer o empenho e a dedicação dessas equipes que tanto se esforçaram para alcançar hoje os selos de qualidade”, disse o secretário.

Entre os municípios que receberam a certificação está São Pedro do Paraná, no Noroeste paranaense. O município, que conta com população aproximada de 2.500 habitantes, recebeu o selo ouro do Programa de Tutoria. Para a secretária de Saúde do município, Priscila Godoy, o selo é o reconhecimento do trabalho realizado pelas equipes de Saúde e evidencia mudanças significativas no processo de trabalho e de atendimento.

“Podemos observar que desde o início do processo para obter o selo bronze até chegar hoje na certificação ouro o quanto o atendimento melhorou. Conseguimos identificar melhor o que os pacientes necessitam, fazer uma triagem melhor. A tutoria trouxe, sim, muita diferença”, diz Priscila.

Além de São Pedro do Paraná, também receberam o selo Ouro unidades de saúde do município de Jardim Olinda, também pertencente à 14 ª Regional de Saúde. Já o selo Prata foi entregue aos municípios de Diamante do Norte, Paranavaí, Nova Aliança do Ivaí, Londrina e Ibiporã e o selo Bronze a unidades de saúde de Matinhos, Mallet, Pitanga, Alto Paraná, Marilena, Paraíso do Norte, Diamante do Norte, Paranavaí, Planaltina do Paraná, Santo Antônio do Caiuá, Terra Rica, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Londrina, Pitangueiras, Sertanópolis, Tamarana, Assis Chateaubriand, Diamante d’Oeste, Guaíra e Toledo.

Através do programa de tutoria, as unidades de saúde dos municípios recebem apoio dos técnicos das regionais de saúde para implementar modelos de atendimento que priorizem o cuidado integral aos usuários do sistema público de saúde.