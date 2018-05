Programa de infraestrutura receberá US$ 50 milhões

Obras, projetos e estudos do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná receberão US$ 50 milhões de investimentos em 2018. O montante se refere a 11,5% do total de US$ 435 milhões previstos no contrato assinado no final de 2017 entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que será liberado ao longo de cinco anos.

“A população do Paraná pode ficar tranquila que todas as obras com a chancela do BID estão garantidas”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion. Muitas melhorias aguardadas há décadas pela população estão saindo do papel. “Os recursos financeiros estão assegurados e elas vão se tornar realidade em pouco tempo, trazendo desenvolvimento a diversas regiões do nosso Estado”, acrescentou Lupion.

Neste ano, serão repassados US$ 15 milhões por parte do BID e US$ 35 milhões de contrapartida do Estado. Os dados foram apresentados durante o encontro, em Curitiba, entre representantes da Secretaria de Infraestrutura e Logística, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e consultores do banco, que começou nesta quarta-feira (23). O evento encerra nesta sexta-feira (25).

Na Missão de Arranque, como é denominada essa etapa, estão sendo apresentados os resultados obtidos até o momento e avaliado o status dos processos em andamento.

Mais de 85% dos recursos serão aplicados em um amplo programa de obras de infraestrutura, incluindo pavimentação de estradas em municípios que ainda não têm ligação asfáltica com rodovias estaduais, como a PR-239, que liga os municípios de Mato Rico a Pitanga, na região Central do Paraná, e a PR-918, que conecta Coronel Domingos Soares a Palmas, no Sudoeste. Outra obra também licitada pelo DER-PR é a pavimentação do acesso ao futuro Contorno Norte de Castro (PR-090).

Na sequência, está previsto também o asfaltamento de 47,7 quilômetros da PR-364, entre Irati e São Mateus do Sul, que reduzirá em mais da metade a distância por estradas asfaltadas entre os dois municípios.

Já na Região Metropolitana de Curitiba, está programada a ampliação da capacidade de mais um trecho de 3,8 quilômetros da Rodovia da Uva, entre a capital e Colombo. No pacote de obras, está ainda a construção do Contorno de Marechal Cândido Rondon, que vai retirar o fluxo de caminhões da área urbana.

Parte dos recursos do programa está reservada para o plano rodoviário do Estado, para estudos e projetos de engenharia, planos aeroviários regionais e centros logísticos, além de desapropriações de áreas para a realização de obras.

A coordenadora de Gestão de Planos e Programas de Infraestrutura e Logística, Josil Voidela Baptista, destaca que a SEIL tem quatro projetos fundamentais em andamento, dois deles ligados à Ferroeste – para correção dos pontos críticos na linha férrea e expansão do terminal de cargas.

Também estão previstos o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a travessia de passageiros nas duas linhas aquaviárias que ligam Pontal do Sul à Ilha do Mel, e planos diretores aeroportuários.