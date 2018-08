O programa Linhas do Conhecimento já beneficiou 37.671 estudantes desde o início de 2017, quando foi implantado. Atualmente, abrange 100% das 185 escolas e 91% dos 219 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede municipal de ensino. O Linhas do Conhecimento foi concebido com o objetivo de transformar Curitiba em livro didático, com aulas de campo em museus, parques, pontos turísticos e Faróis do Saber, ampliando os conhecimentos e as oportunidades de aprendizado dos estudantes.

A adesão tem crescido nos últimos meses. No ano passado, foram registradas 17,4 mil participações de estudantes, com dois mil professores contemplados. Este ano, somente até agosto, o total de crianças e estudantes já alcança 20.271, enquanto o número de educadores beneficiados é de 2.202.

Neste um ano e meio de programa foram feitas 1.243 saídas com transporte pela cidade e 300 saídas a pé, nos entornos das unidades educacionais e em 55 locais: parques, bosques, universidades, espaços culturais, Faróis do Saber e Inovação, FabLabs, Espaços Culturais, Museus, Academias da Guarda Municipal e de Trânsito, lares de idosos e Jardins de Mel.

Para a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, o diferencial pedagógico é justamente esse estímulo ao pertencimento. “Conhecer sua história, suas raízes, e zelar pelo bem comum. O programa nos traz essa semente da `curitibanidade´, que dá frutos como o respeito e o amor à cidade”, afirmou a secretária.

Este ano, os estudantes ganharam novos roteiros, como a Biblioteca Pública do Paraná, Cinemateca, o Farol do Saber e Inovação, Parque Bacacheri, Memorial Ucraniano, Praça Zumbi dos Palmares, Aeroclube do Paraná. A partir de setembro, será introduzido o roteiro da erva-mate, em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

A gerente do programa na Secretaria Municipal da Educação, Scheilla Maria Orlosqui, explica que, por meio do Linhas, os participantes aprendem mais sobre cultura, arte, história, ecologia e geografia. “O programa foi pensado para aliar atividades lúdicas e pedagógicas ao currículo escolar, ampliando as possibilidades de aprendizado de diversas maneiras”, explicou Scheilla.

Veículos exclusivos

Na semana passada, o prefeito e a secretária entregaram quatro ônibus novos para atender o Linhas do Conhecimento. Os veículos foram plotados com a logo do programa e têm acessibilidade.