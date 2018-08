Mais de 20 mil participações, entre profissionais da rede municipal de ensino e comunidade, quase 90 estandes e centenas de atividade e ações interativas – com transmissão vivo no facebook da Prefeitura – são o saldo dos dois dias da Expo Educação, evento que revolucionou a antiga Semana de Estudos Pedagógicos. A feira foi realizada na terça e na quarta no Expo Renault do Parque Barigui.

“Não podemos fechar o olhos para o mundo em que vivemos. Em 2030 haverá um universo de novas profissões, enquanto outras se tornarão obsoletas. É para esse novo mundo que precisamos preparar os curitibinhas, e este evento de formação serve justamente a esse propósito”, disse o prefeito Rafael Greca.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, classificou a feira como um sucesso. “Esta Expo revolucionou o conceito de Semana de Estudos Pedagógicos, quebrou paradigmas. O uso das tecnologias e a inovação na educação é certamente um caminho sem volta”, comentou Maria Sílvia.

No encerramento da feira, a secretária agradeceu o empenho e a dedicação de toda a equipe na realização do evento. “Estamos satisfeitos, buscamos apresentar não só conteúdos inovadores, mas com uma forma também inovadora”, disse.

A superintendente de Gestão Educacional, Elisângela Mantagute, explica que todo o conteúdo visto pelos profissionais da educação no evento será levado para enriquecer as práticas nas unidades. “O objetivo da Expo foi esse, expandir horizontes na maneira de ensinar”, afirmou.

Fascinação

A professora Rosana Pierobon de Novaes, da Escola Municipal José Cavallin, no Sítio Cercado, participou feira acompanhada da filha Isadora, 4 anos. Ela apresentou para a meninas algumas práticas desenvolvidas na rede de ensino, onde trabalha há cinco anos. “Achei que ela se surpreenderia ao conhecer o que é feito na rede, no entanto fui eu que fiquei fascinada em perceber o quanto é diversificado e com qualidade o que fazemos no dia a dia. A feira foi um bom retrato disso”, disse Rosana.

Para Isadora, foi um passeio divertido, com muitas atividades especiais que ela pode curtir ao lado da mãe. “Eu gostei de tudo, das histórias e das bruxas”, disse a menina, referindo-se às professoras que contam histórias fantasiadas de bruxas na Casa Encantada do Bosque Alemão.

Com 13 anos de rede municipal, a professora Grace Fagundes, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bairro Novo, aprovou o novo modelo de encontro organizado pela Secretaria Municipal da Educação para os estudos pedagógicos dos servidores da área.

“O mais interessante foi ter a liberdade de escolher o que conhecer, visitar e ter experiências”, disse Grace. Assistir ao teatro Lambe Lambe, apresentado no espaço da Gerência de Educação e Cultura, foi uma das melhores vivências oferecidas no evento, segundo a professora. “Amo histórias e achei inovadora essa forma de apresentar uma narrativa.”

O Lambe Lambe é um teatro em miniatura, dentro de uma caixa cênica pequena, itinerante, com espetáculos de teatro e animação.

Gislaine Marques, Emídia Maria e Edilaine Oliveira, professoras do CMEI Novo Horizonte, no Sítio Cercado, percorreram os espaços organizados para apresentar os projetos e práticas pedagógicas. Ações desenvolvidas na educação infantil com tablets, fones de ouvido e outras tecnologias foram as que mais interessaram ao grupo.

“A multiplicidade de temas que encontramos na feira nos mobiliza a avançarmos mais nas nossas ações com as crianças”, afirmou Gislaine.

QRcodes

O celular de Cristiane Maria de Lino, professora do CMEI Novo Horizonte, agora é um roteiro de boas práticas na educação. Ela usou os QRcodes apresentados nos estandes para baixar os conteúdos e levar no telefone informação sobre as experiências que mais a impactaram. “A organização foi muito bacana, pensaram nos detalhes, ofereceram temas amplos, variados e com a possibilidade de ampliarmos os conteúdos também com materiais digitais”, avaliou Cristiane.

O bombeiro João Ruan Gravin aproveitou a folga do trabalho para acompanhar a namorada, Kelly de Araújo, professora do CMEI Guilherme Canto Darino. “Fiquei impressionado com a qualidade do trabalho feito dentro da escola pública. Foi divertido mergulhar no universo de atuação da Kelly”, comentou João.

Até mesmo para Kelly o evento teve elementos surpreendentes. “Fiquei surpresa ao perceber que temos ainda mais recursos à nossa disposição para um bom trabalho pedagógico. Saio desse evento inspirada a planejar novos jogos e brincadeiras usando tecnologias para ensinar”, disse ela.

As impressoras em 3D e os projetos de prototipagem desenvolvidos com estudantes das escolas municipais nos Faróis do Saber e Inovação atraíram a atenção da professora Loraine Sauer, da Escola Municipal Campo Mourão, na Vila Isabel. “É muita tecnologia disponível. Esse novo modelo de SEP impactou e nos faz refletir sobre a necessidade de refletirmos sobre os desafios de ensinar nos dias de hoje”, analisou.

Atrações

O evento teve domo 360º, impressoras 3D, passeio turístico virtual, robôs, netbooks, tablets, QR codes. Os temas foram desde avaliação e qualidade na educação até as obras realizadas em unidades da rede, com palestras, minipalestras, oficinas e vivências com materiais de apoio pedagógico, tecnológico e cultural.