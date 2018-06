Professor Galdino em dose dupla

O folclórico ex-vereador de Curitiba, Professor Galdino, será candidato a deputado estadual por novo partido: o PSL, do deputado federal Fernando Francischini. Galdino deixou a Câmara Municipal no final de 2016, ao ter o mandato suspenso, após a acusação de ter agredido a então vereadora Carla Pimentel. Ele não tentou a reeleição. Quando vereador, Galdino era do PSDB. Seu irmão, que adota o nome de Edu Galdino, permaneceu no ninho tucano e deve sair candidato a deputado estadual ou federal. Pelo jeito teremos duas carretas com aquela ‘musiquinha’ irritante circulando pela cidade em breve.