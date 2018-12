O produtor rural Edivaldo Tambarussi recebeu esta semana10 toneladas de lodo de esgoto higienizado para aplicação em 1.200 pés de laranja-pera, que ele cultiva no Sítio Madrugada, em Lunardelli, Noroeste do Paraná. Ele ainda receberá mais 14 toneladas do produto. “A orientação foi do agrônomo que me dá assistência e que atende outros produtores de laranja, com bons resultados”, disse Edivado. Ele então procurou a Sanepar em sua região e se cadastrou para receber lodo de esgoto.

Hoje, a produtividade da laranja plantada por Edivaldo é de 120 kg da fruta por pé. O engenheiro agrônomo Fábio Mulati, de Nova Esperança, que dá consultoria a Edivaldo e a mais 21 produtores de laranja, afirma que em média o aumento é de uma caixa por pé (40,8 kg). Segundo ele, dos 22 produtores da região que ele assiste, 8 já utilizam o lodo como adubo. “É que a Sanepar atende os pequenos produtores, então os maiores não têm como utilizar”, afirma.

O primeiro produtor de laranja, a quem o agrônomo dá consultoria, que começou a usar o lodo como adubo foi há 7 anos, em Flórida, e o resultado foi muito bom. “Eu sempre utilizei adubo orgânico, mas o lodo que vem da Sanepar está no topo, é um ótimo condicionador de solo”, explica. Segundo Fábio, no primeiro ano de uso, há uma melhora no aspecto visual da planta, com folhas mais verdes e vistosas. O incremento na produtividade começa a partir do segundo ano.

Outra melhoria observada, segundo o agrônomo, é que com o uso do lodo ao longo dos anos, não há oscilação entre as safras. “As safras são semelhantes. Se em um ano a produção foi de 3 caixas, no outro será de 3 ou mais porque a arquitetura da planta é maior e o abortamento e o estresse são menores onde se utiliza o lodo da Sanepar.”