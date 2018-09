Coworkings são ambientes perfeitos para aqueles que querem extrair 100% de seu potencial em horário de trabalho. Todo profissional está sempre na busca de sua melhor versão corporativa. Métodos para uma produtividade maior que vão desde uma To Do List (lista de afazeres) até o 5 A.M. Club, que consiste em acordar às 5 da manhã para fazer as atividades com mais vigor, sempre viram moda. Tendências à parte, do nosso lado do balcão garantimos que o espaço físico seja o melhor possível para que nossos clientes se desenvolvam e façam seus negócios prosperarem. Contribuímos para que não haja preocupação com internet, reposição de itens, logística de contas, limpeza, entre outros pontos estruturais. Com isso, a cabeça do empreendedor se torna mais livre para focar em seu desenvolvimento. Promovemos atividades de confraternização, claro. No período do Mundial de Seleções, por exemplo, nossos residentes tiveram um telão à disposição, além de chopp e espetinhos. Nossas atividades são sempre voltadas para o crescimento do ecossistema, como eventos internos que tratem de assuntos relevantes à comunidade de startups no Brasil. Em seis anos neste mercado, percebo que os profissionais que escolhem um coworking para ser seu local de trabalho optam pelo desenvolvimento de suas ideias em todas as frentes. Desenvolvimento da equipe, de contatos, de suas soluções. Um ambiente completamente voltado para que todos sejam mais produtivos e proativos. Os escritórios compartilhados possuem esse poder de despertar o senso de comunidade. Temos profissionais incríveis que muitas vezes estariam isolados em suas salas podem conviver com outros funcionários de sua empresa de forma mais horizontalizada. Como profissional deste segmento, trabalho todos os dias para que o cenário de inovação se desenvolva. O que sempre prevalece nos extensões mesões espalhados pelos coworkings é, certamente, a motivação para fazer o melhor possível. *Jorge Pacheco, CEO e fundador da Plug, pioneira na cultura de coworkings no Brasil e que atualmente possui unidades em São Paulo e uma em Cambridge nos Estados Unidos – além de administrar grandes espaços como o CUBO, em São Paulo.