Produção de petróleo no Brasil fecha 2017 em alta de 4%, segundo ANP

A produção de petróleo no Brasil subiu 4% em 2017 e a de gás 6%, informou nesta quarta-feira, 31, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A produção de petróleo aumentou para 2,622 milhões de barris por dia e a de gás natural para média de 110 milhões de barris diários.

A ANP informou mais cedo que em dezembro a produção total do pré-sal ultrapassou pela primeira vez a do pós-sal, registrando 50,7% do total produzido naquele mês. Segundo a ANP, em dezembro de 2017 a produção total de petróleo ficou em 2,612 milhões de barris por dia, e de gás natural em 113 milhões de metros cúbicos, totalizando 3,325 milhões de barris de óleo equivalente em dezembro de 2017.

De acordo com o boletim da ANP, em dezembro a Petrobras registrou produção total de 2,53 milhões de barris de óleo equivalente, sendo 2,004 milhões de b/d de petróleo e 82,5 milhões de metros cúbicos de gás natural.

A segunda colocada em produção por concessionária foi a Shell, com 326,1 mil barris diários de petróleo e 12,1 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, totalizando 402,3 mil barris de óleo equivalente.