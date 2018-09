Diversas informações divulgadas constantemente por organizações a respeito da preservação do meio ambiente deixam claro que a forma como o ser humano trata a natureza fica longe do ideal. Tanto os cidadãos quanto os governos deveriam mudar as atitudes que são hostis à preservação dos recursos naturais. Os rios e mares, as florestas, o ar e até o universo fora do planeta Terra, tudo isso é afetado pela degradação provocada pelo homem. E os governos, apegados ao crescimento econômico, ignoram o ativismo ambiental e os dados científicos que provam que a destruição da natureza está muito mais avançada do que parece.

Um dos problemas mais graves é a maneira como as cidades lidam com os resíduos. Segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a quantidade de resíduos enviada para lixões teve um aumento pelo segundo ano consecutivo. Em 2017 foram enviados para depósitos de lixo, sem nenhum preparo, 12,9 milhões de toneladas de resíduos urbanos, um aumento de 4,2% em relação ao volume verificado em 2016. Diante de tudo isso, algo precisa ser feito pela sociedade para tirar a natureza do perigo em que se encontra.