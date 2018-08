Depois de estrear em março, no Festival de Curitiba, o espetáculo Preto, com Renata Sorrah, está em temporada no Teatro José Maria Santos. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de Paris e as cidades alemãs de Berlim, Frankfurt e Dresden receberam a montagem antes desse retorno ao Paraná.

Dirigida por Marcio Abreu, tem no elenco Cássia Damasceno, Felipe Soares, Grace Passô, Nadja Naira, Renata Sorrah (em sua terceira peça com a companhia) e Rodrigo Bolzan / Rafael Lucas Bacelar. A dramaturgia é assinada por Marcio em parceria com Grace Passô e Nadja Naira.

O texto, um mergulho na investigação e na reflexão em torno das diferenças, se articula a partir da fala pública de uma mulher negra, uma espécie de conferência sobre questões que incluem racismo, a realidade do negro e da negra no Brasil hoje, o afeto e o diálogo, a maneira como lidamos com as diferenças e como cada um se vê numa sociedade marcada pela desigualdade.

A peça vai além, ao aprofundar a reflexão sobre a imagem social, repensando como a sociedade se comporta e dá poder a essa imagem. Questionamentos do tipo “como eu me vejo?” ou “como o outro me vê?” acompanham o espetáculo.

O mote é esse: como reagir artisticamente diante da pluralidade cultural, política, étnica e racial?

Em cartaz até 12 de agosto, com sessões de quinta a sábado às 20h e aos domingos, 19h. No Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco), fones 3322 7150 / 3324 8208. Recomendação etária: 14 anos. Duração: 80 minutos. Ingressos a 40 e 20 reais (meia entrada). Vendas antecipadas na bilheteria do Teatro Guaíra. No Teatro José Maria Santos, apenas uma hora antes das apresentações.