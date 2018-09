Quem ouviu a fala do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, dia 20, no Rio, no colóquio Novas Tendências do Direito Processual, ficou, no mínimo, chocado. Pois não é que sua excelência, que foi escolhido para a magistratura, há muitos anos, na condição que tinha de advogado registrado na OAB (pelo chamado Quinto Constitucional), oriundo do Banco do Brasil, agora desancou contra a essencial função dos advogados?

Isso mesmo. E isto é o que observa, estupefato, o desassombrado presidente do Instituto dos Advogados do Paraná (IAP-PR), Hélio Gomes Coelho Junior, que nesta terça, 25, expediu nota de repudio a Noronha, em nome da instituição que preside.

Na nota, Hélio Gomes Junior faz firme reprimenda à fala do ministro, condenando-o por intrometer-se no Legislativo e ir contra o exercício profissional dos advogados.

O presidente do IAP diz que Noronha mostrou-se, naquele encontro, surpreendentemente contra a profissão de advogado – que foi por anos também a dele. Chegou a dizer que o advogado é “desnecessário” em certos cometimentos legais.

Não conseguimos apurar, por outro lado, se a OAB-PR assumirá também alguma posição de protesto contra a manifestação do presidente do STJ.

O TEXTO DO IAP-PR

A seguir, o texto assinado por Hélio Gomes Coelho Junior:

“O Instituto dos Advogados do Paraná, a quem toca a intransigente defesa do Estado Democrático de Direito e, com igual denodo, a dignidade, o prestígio e os interesses da Justiça e da Advocacia, faz firme reprimenda à fala do Senhor Ministro João Otávio de Noronha que, participando de um colóquio sobre Novas Tendências no Direito Processual, no último dia 20, no Rio de Janeiro, destemperou contra o Legislativo e menoscabou da advocacia e, não fosse pouco, também revelou desconhecer a realidade dos cidadãos brasileiros.

ORIUNDO DA ORDEM

O Ministro João Otávio é o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, a quem serve desde 2003, representando a advocacia, pela via do quinto constitucional, indicado que foi pela Ordem dos Advogados do Brasil, por que a ela estava inscrito como advogado corporativo do Banco do Brasil.

SEM ADVOGADO

A sua fala critica o Código de Processo Civil no tema que cuida dos honorários, ao argumento de que a Lei cedeu ao lobby da categoria, e diz desnecessária a atuação do advogado em certos cometimentos, culminando por asserir os brasileiros têm discernimento bastante para decidirem o que fazer, prescindindo dos advogados.

INADMISSÍVEL

Inadmissível que o presidente do Tribunal da Cidadania teça comentários sobre a remuneração da advocacia e a utilidade dos seus serviços em assuntos extrajudiciais – como o divórcio consensual -, na medida em que sua opinião, além de enxerida e equivocada, é muito grave. Ao comentar o processo legislativo, investe nas atribuições de outro Poder e, ainda, revela uma preocupante desinformação sobre os indicadores humanos brasileiros que, sabem todos, mostram que cidadão médio não estuda além de 7 ou 8 anos em sua vida, tempo insuficiente para a compreensão de todos os atos da vida civil ou comercial.

FORA DA REALIDADE

Ademais, fica claro que o então advogado e hoje magistrado também não tem a mínima percepção sobre a realidade da advocacia, quando boa parte dos seus membros nem sequer recebe em honorários o equivalente ao que um juiz embolsa por conta de “auxílio moradia”, ainda que more em casa própria, e nenhum dos advogados tem férias de 60 dias, entre outros tantos benefícios de que a sua corporação usufrui.

JUSTIÇA CÉLERE

Os cidadãos e a advocacia querem de seus juízes, simplesmente, a aplicação das leis na atividade judicante dedicada, competente e célere, porque a boa prestação de tais serviços é fundamental à estabilidade do Estado Democrático de Direito.

E que no seu ofício de juiz sempre aja com a necessária discrição, a mãe de todas as virtudes, no dizer de São Bento.

A sociedade brasileira agradece”.

Oyama é intransigente defensor da urna eletrônica

“O Brasil é um caso de sucesso no processo eleitoral, com reconhecimento em todo o mundo, mas muitos brasileiros ainda se mostram apreensivos e relutantes quanto à segurança das urnas eletrônicas. Em verdade, a desconfiança na urna eletrônica se baseia no descrédito da população nas instituições. Espalham-se mitos pelas redes sociais, com finalidade de desestabilização ou por desinformação”.

Esta acima é a síntese do pensamento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, juiz Luiz Taro Oyama, sobre o processo eleitoral com urnas eletrônicas, em amplo artigo em que ele trata do tema na edição de setembro da Revista Bonijuris.

OUTROS PAÍSES

Numa extensa análise do assunto que tanto envolve o interesse de brasileiros, mais gerador de desconfianças do que focalizando a realidade segura das eleições com urnas eletrônicas, o presidente Luiz Oyama diz ainda:

“Por vezes, confrontando com realidades de outros países: muitos outros utilizam urnas eletrônicas, muitos não precisam e muitos não assumem o ônus financeiro para tanto. Há países em que o voto se dá pela internet!

Há que ser vista a realidade política, financeira, social e cultural de cada nação.”

SUPOSTA FRAUDE

Oyama confia no remédio da boa informação, como quando diz:

“Espera-se que, com informação e ponderação, possa-se reconhecer a evolução ocorrida no processo eleitoral brasileiro e entender que o problema de representatividade que hoje encontramos no Brasil não está atrelado à suposta fraude nas urnas eletrônicas, mas sim à própria manifestação de vontade do eleitor, tantas vezes corrompida em troca de benefícios básicos para sua subsistência.”

Empreiteiros distantes da Lava Jato

Nesses tempos de Lava Jato e do envolvimento de empreiteiros de obras públicas de grande porte identificados como responsáveis por grandes maracutaias com recursos públicos, a Associação Paranaense de Empresários de Obras Públicas (APEOP-PR) passa incólume do problema. Não está associada a investigações do MP e PF. Sinal de consolidação de novos tempos nas relações dos empreiteiros com o poder público.

Em outros tempos, sabe-se, eram comuns as grandes reuniões empresariais para prévios acordos para definir as empresas vencedoras de licitações públicas, “solução” que frequentemente tinha o aval de entidades representativas do empresariado.

LEMBRANDO CÍCERO

Para um observador da nova realidade, veterano engenheiro octogenário, “nunca a expressão latina foi tão adequada: Ó tempora, ó mores”.

Ó tempos, ó costumes.

A frase é antiga e concisa exclamação de Cícero, especialmente em combate ao seu adversário político, Catilina, que ameaçava a segurança do império.

Até são Jerônimo, o sábio tradutor da Bíblia Vulgata, não se segurou: diante da corrupção que via ao seu redor, frequentemente usou a mesma expressão para registrar seu inconformismo com imoralidades reinantes na vida pública e privada.

A MÁ NOTÍCIA: mais uma fábrica de cigarros

A notícia não é boa para a saúde do brasileiro, embora possa, por outro lado, soar como alvissareira do ponto de vista econômico: neste dia 26, quarta-feira, um dos mais poderosos lobbies do tabaco mundial, a JTI (Japan Tobacco International) inaugura uma unidade de fabricação de cigarros em Santa Cruz do Sul, RS.

PRIMEIRA

Essa será a primeira fábrica de cigarros da JTI na América do Sul. Com presença local desde 2009, a JTI emprega no Brasil aproximadamente 2000 colaboradores em centros de processamento de tabaco, de pesquisa e de distribuição. Agora, a JTI investiu R$ 85 milhões na nova fábrica.

A JTI tem quatro subsidiárias de aquisição de tabaco, todos no Sul do país:

Pinhalzinho (SC), Canoinhas (SC), Pouso Redondo (SC) e São Mateus do Sul (PR)

13 filiais de distribuição de cigarros

Domingo, três mil correrão a Maratona de Foz

A partir das 6 horas da manhã deste domingo (30), têm início as largadas da 11ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Promoção do SESC-PR. Neste ano a prova recebe três mil atletas vindos de diferentes estados brasileiros, e de países como Argentina, Alemanha, Japão, Quênia, Líbano, Paraguai, Tanzânia e Venezuela.

Mil atletas percorrerão os 42.195m do trajeto que tem início ao lado do mirante do vertedouro da Itaipu Binacional; 600 atletas participarão da maratona de revezamento e 1.400 corredores largarão para a prova dos 11,5km, no portão do Parque Nacional do Iguaçu.

A chegada de todos os atletas será dentro do parque.

Em todo o percurso, aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo, os atletas terão à disposição postos de atendimento médico, distribuição de água, banheiros químicos, frutas e isotônicos, além de placas de sinalização e policiamento.

Luiz Carlos Martins aposta no segundo turno

Luiz Carlos Martins, o deputado do estadual do PP que concorre à reeleição, estará puxando a grande carreata que Cida, candidata à reeleição, fará nas cidades de Piraq

uara e Pinhais, nesta quarta, 26.

Otimista, Luiz Carlos crava com segurança: “Hoje, acredito piamente, haverá segundo turno na eleição para o Governo”.

E o depois?

“O depois a Deus pertence”, responde

OPINIÃO DE VALOR

Café para fomentar diálogo inter-religioso

Por Emanuelle Spack

Nesta quarta-feira, dia 26, às 8h:30, será realizado o IV Café Inter-Religioso da ASSINTEC (Associação Inter-Religiosa de Educação) que tem o objetivo de fomentar o diálogo Inter-Religioso reunindo as organizações religiosas e místico filosóficas da ASSINTEC com Secretários(as) de Educação do Estado do Paraná, do Município de Curitiba e Região Metropolitana. O evento acontece na Sala Tônio Luna, na Ordem Rosacruz, AMORC e é destinado aos Técnicos Pedagógicos dos Núcleos Regionais e Municípios responsáveis pelo Ensino Religioso, lideranças religiosas e representantes das organizações religiosas, Secretários e Secretárias de Educação e Professores de Ensino Religioso.

LUGARES SAGRADOS

A AMORC é uma das instituições afiliadas da ASSINTEC e participa assiduamente dos eventos tanto de formação como de socialização da ASSINTEC. Nesse sentido, o professor Elói Corrêa dos Santos destaca a importância de realizar o evento na Ordem Rosacruz. “Estamos indo para o IV Café Inter-Religioso e esse momento o diálogo Inter-Religioso está sendo reproduzido nos lugares sagrados das organizações religiosas revezando, para com o tempo, contemplar a pluralidade religiosa perpassando as quatro matrizes que formam a religiosidade brasileira (Indígena, Ocidental, Africana e Oriental)”, diz Elói.

GRANDE MESTRE

Para o Grande Mestre da Ordem Rosacruz em Curitiba, o IV Café Inter-Religioso “é uma iniciativa que favorece o diálogo entre as religiões e promove o sentimento de irmandade e tolerância entre os participantes, tendo em vista que tudo que se eleva, caminha para o mesmo ponto”, avalia Hélio.

A ASSINTEC

A ASSINTEC é uma instituição formada por representantes da diversidade religiosa e de uma equipe pedagógica que promove ações em parceria com as secretarias de educação para fomentar o respeito à diversidade cultural e religiosa por meio de formações continuadas, produção de material didático e eventos que buscam fortalecer o Ensino Religioso como área de conhecimento, sem proselitismo e com caráter educacional.

“Segundo Hans Küng, nunca haverá paz no mundo enquanto não houver diálogo entre as religiões e não haverá paz entre as religiões enquanto não houver diálogo inter-religioso”, finaliza Elói.

O Evento é promovido pela ASSINTEC (Associação Inter-Religiosa de Educação) e conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED, da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba – SME e da Antiga e Mística Ordem Rosacruz, AMORC.

SERVIÇO:

IV Café Inter-Religioso da ASSINTEC

Data: 26 de setembro – às 8h:30.

Local: Sala Tônio Luna – Ordem Rosacruz (AMORC)

CURIOSIDADES

Qual é o segredo dos monges para a produção da melhor cerveja do mundo?

As cervejas das abadias belgas são apreciadas no mundo inteiro. Agora a gente sabe o motivo…

Xavier Le Normand, Aleteia

A Oktoberfest atrai visitantes do mundo inteiro para Munique, na Alemanha. Mas há outro país em que a cerveja também reina: Bélgica. A embaixada desse país em Roma promoveu recentemente uma degustação das melhores cervejas produzidas em suas abadias. Para o evento, monges e religiosos cervejeiros se espalharam pela Cidade Eterna e alguns deles revelaram o segredo da elaboração desta bebida.

O AMOR PELO TRABALHO BEM FEITO

Para o abade da abadia trapense de Orval, o padre Lode Van Hecke, primeiro é preciso entender que, em sua origem, a cerveja não era uma bebida especialmente festiva. Era simplesmente um dos poucos líquidos potáveis e fáceis de se preparar. Na Idade Média, era difícil encontrar água potável. A cerveja, então, passou a ser uma opção mais segura, graças à fermentação. Tanto as famílias como os religiosos dos mosteiros passaram a produzir a cerveja simplesmente para terem o que beber.

Então, por que a cerveja continua sendo associada aos mosteiros da Bélgica? “Por causa da boa imagem desses lugares de oração”, diz D. Bernard Lorente, abade beneditino de Maredsous. “Os mosteiros são testemunhas de uma tradição de bondade, confiança, hospitalidade e amor pelo trabalho bem feito”, explica o beneditino. Por isso, um copo de uma boa cerveja belga produzida em uma abadia transmite todas essas qualidades.

CONCILIAR A ATIVIDADE ECONÔMICA COM O ESTUDO ESPIRITUAL

Embora os monges façam votos de pobreza, eles continuam tendo necessidades econômicas como todo mundo. Em primeiro lugar, é preciso manter as comunidades, cuja maioria dos monges é, geralmente, composta por pessoas idosas. Na Bélgica, os padres recebem subsídios do Estado. Mas os monges não.

É preciso manter também as abadias, que possuem custos altos. Além disso, para colocar seu nome na bebida, a abadia precisa de uma certa quantidade de mão de obra qualificada. Assim, a atividade contribui com o desenvolvimento econômico da região.

A receita gerada pela venda da cerveja também ajuda a financiar as demais atividades das abadias, como a biblioteca, a ajuda aos mais necessitados, a acolhida aos peregrinos e até as atividades culturais, como cita o abade de Maredsous.

Há projetos que as abadias não conseguiriam desenvolver sem os benefícios derivados das patentes das cervejas. Por isso, as cervejas de abadia não são produtos meramente extravagantes, mas a base de uma atividade econômica que permite uma vida de busca espiritual e solidariedade.

COOPERAR COM OS MESTRES CERVEJEIROS

Algumas abadias belgas continuam elaborando suas próprias cervejas. Porém, na maioria das vezes, os monges são donos da receita e da patente, mas confiam a exploração das mesmas a um mestre cervejeiro de confiança.

Às vezes, é o próprio cervejeiro que propõe que a abadia coloque seu nome no produto. Com isso, a bebida ganha sensação de qualidade e os monges obtêm mais receita financeira.

A Bélgica reconhece oficialmente seis marcas de cerveja trapense e 23 cervejas de abadia. Para ter o reconhecimento, são necessárias três condições. Em primeiro lugar, a produção da cerveja deve estar vinculada a uma abadia existente ou histórica. A cervejaria também deve contribuir com o financiamento dos programas de conservação da abadia. Por último, a abadia – ou a instituição ligada à ela – deve ter direito de controle sobre a publicidade.

Trata-se pois, de uma questão de entendimento e cooperação, segundo o lema do Reino da Bélgica: “A união faz a força”.

AÇÕES DE GOVERNO

Governo amplia investimentos em 58%

Saúde e educação recebem repasses de R$ 9,2 bilhões

Os investimentos realizados pelo Governo do Paraná tiveram um crescimento de 58% no segundo quadrimestre de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017. O valor empenhado aumentou de R$ 1,2 bilhão, entre janeiro e agosto do ano passado, para R$ 1,9 bilhão neste ano.

O Governo do Estado também superou o mínimo constitucional aplicado em educação, com repasses de R$ 6,6 bilhões (32,25%), e em saúde, que recebeu R$ 2,6 bilhões (12,71%). Projetos executados nestas áreas prioritárias, e também em programas de assistência social, tiveram um crescimento considerável, com variações de 236% a 1.200%.

Os números fazem parte do balanço das contas públicas do segundo quadrimestre de 2018 e foram apresentados nesta terça-feira (25), durante audiência pública na Assembleia Legislativa. A apresentação aos deputados estaduais foi feita pelo Secretário de Estado da Fazenda, José Luiz Bovo, e pelo diretor-geral da pasta, Acyr José Bueno Murbach.

CONTAS EQUILIBRADAS

“Pudemos comprovar nesta audiência pública o perfeito equilíbrio nas contas do Estado”, afirmou Bovo. De acordo com o secretário, todos os compromissos firmados pelo governo serão cumpridos integralmente ao final do exercício. Ele salienta que os investimentos vão chegar em R$ 5 bilhões até o final do ano. “Todos os recursos empenhados estarão garantidos nas contas do Tesouro do Estado”, afirmou.

O balanço mostra que a receita tributária do quadrimestre apresentou um aumento real (já descontada a inflação) de 1,55%, totalizando R$ 21,054 bilhões. A despesa corrente do Estado teve uma queda de 6,17% no período, na comparação com o ano anterior. O valor caiu de R$ 26,7 bilhões, em 2017, para R$ 25,1 bilhões em 2018. “Gestão fiscal responsável. Esta é a determinação e é assim que o Estado encerrará suas contas neste ano”, declarou o secretário, reforçando a orientação recebida da governadora Cida Borghetti.

CANDIDATURAS (1)

“A população das regiões metropolitanas pode contar comigo”, diz Cida

A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) garantiu, nesta terça-feira (25) o fortalecimento das regiões metropolitanas do Paraná para melhorar o transporte público entre os municípios, a execução de obras e o atendimento de saúde.

“Garantir a extensão dos serviços das cidades polos às regiões metropolitanas é essencial para o desenvolvimento de todos os municípios”, disse Cida durante caminhada em Apucarana na companhia do candidato ao Senado, Alex Canziani.

MUNICIPALISMO

A candidata ressaltou que é de sua autoria a lei que regulamentou as regiões metropolitanas e que possibilitou a criação das regiões de Maringá, Londrina e Apucarana por exemplo. “Sou municipalista e durante toda minha trajetória política defendi o crescimento das cidades. O Paraná e as Regiões metropolitanas podem contar comigo”, garantiu.

Cida também fez caminhada pela manhã em Arapongas, concedeu entrevista em Londrina e visitou as obras do Hospital Universitário da UEL.

CANDIDATURAS (2)

“Ratinho Junior diz que o Paraná precisa ter um encontro com a verdade”

O candidato a governador, Ratinho Junior, afirmou nesta manhã (25), durante entrevista na rádio Jovem Pan, que o “o Paraná tem que fazer um encontro com a verdade”. Para Ratinho Júnior, temos que ter planejamento e uma gestão pública austera, eliminando os desperdícios e garantindo os investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Ratinho voltou a destacar a importância de enxugar a máquina do estado e de aumentar a eficiência das ações do estado com foco na eliminação de gastos supérfluos que ele chamou de “regalias monárquicas”. Segundo Ratinho Júnior, o cidadão que paga impostos não pode arcar com essas mordomias. Ele lembrou a questão da aposentadoria de governadores. “Não é mais possível quem assume o governo por seis ou oito meses ir pra casa com um salário de R$ 35 mil pago pelos paranaenses”.

NOVO MODO

Questionado sobre o fato de se apresentar como novo na política, Ratinho Junior explicou que ele quer implantar um novo conceito, um novo modo de governar. “Não se trata exclusivamente de pessoas, mas de uma mentalidade nova, um modelo de gestão novo. O Nosso governo será novo porque não terá desperdícios, terá um programa amplo de combate à corrupção e o respeito ao cidadão e aos municípios com o uso correto do dinheiro público. Isso é novo na política do Paraná e do Brasil. O estado não pode continuar sendo um privilégio para as mesmas famílias que estão se revezando no poder há 30, 40 anos”, concluiu.