Hélio Gomes Coelho Junior, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná (IAP) pode até estar sendo uma voz que clama no deserto. O certo é que cumpre papel importante no exercício da cidadania: ele não se esconde, protesta contra o pretendido aumento de vencimentos da magistratura.

Dias atrás, por exemplo, num protesto pedagógico, escreveu ampla opinião sobre o tema, em jornal de Curitiba.

Na semana, dia 27, segunda, voltou à carga, “com a dignidade dos que estão imbuídos e um múnus especial”, conforme observa um deputado estadual do PP, que, “por precaução”, pede anonimato.

O parlamentar se explica:

– Não é hora de encrencar com os capas pretas…

Esse não é receio do presidente do IAP, que prefere ser fiel ao mandato de que está imbuído.

NOVA INVESTIDA

A nova investida de Coelho Junior no mesmo tema está contida em ofício que acaba de escrever aos 513 deputados federais e 81 senadores.

Nele, pede que os parlamentares desaprovem o reajuste que representará um custo mínimo de R$ 4 bilhões à “viúva”, pelo efeito cascata que determinará, se aprovado.

SILENTES

Enquanto se aplaude o gesto do presidente do IAP, o bom senso manda indagar: será que suas excelências terão coragem de se opor aos magistrados de quem muito dependem nesses dias de eleições?

Hélio Gomes Coelho Junior não está sozinho no protesto. É, no entanto, voz das mais representativas do mundo do Direito, no Brasil, a protestar. Mas a primeira, acredito, que vai direto ao Congresso, tentando barrar o aumento.

DIRETO AO PONTO”

No ofício, o IAP vai direto ao ponto: “Enquanto a inflação medida pelo INPC orbita entre 2 e 3%, no curso de 2018, e indica um salário mínimo que sequer alcançará o valor de R$ 1.000,00 no próximo ano, o vindicado reajuste de 16,38% elevará para R$ 39.293,00 o subsídio mensal de um Ministro e catapultará para além de meio milhão de reais o seu ganho anual, se acrescidos 13º salário e gratificação de férias.”

LEIA A ÍNTEGRA

Acompanhe o oficio do IAP-PR:

Curitiba, 27 de agosto de 2018

“Excelentíssimo Senhor Deputado Federal

O Instituto dos Advogados do Paraná vem à presença de Vossa Excelência manifestar a sua incontida preocupação com a possibilidade de ser acolhido o reajuste de 16,38% nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como consignado na proposta encaminhada pelo Poder Judiciário ao Congresso Nacional.

Enquanto a inflação medida pelo INPC orbita entre 2 e 3%, no curso de 2018, e indica um salário mínimo que sequer alcançará o valor de R$ 1.000,00 no próximo ano, o vindicado reajuste de 16,38% elevará para R$ 39.293,00 o subsídio mensal de um Ministro e catapultará para além de meio milhão de reais o seu ganho anual, se acrescidos 13º salário e gratificação de férias.

NÃO ERA PREVISTO

A sugestão de aumento dos vencimentos sequer estava incluída na proposta orçamentária apresentada pela Ministra Carmen Lúcia, pois a ela “… em que pese o inegável valor dos juízes e enorme esforço feito longo tempo que passaram sem reajuste… a preocupação é com a cadeia de aumentos em todo o Judiciário”. Em mesmo norte votaram os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Celso de Mello, cabendo ao Decano da Corte a prudente advertência de que “… a crise fiscal que afeta o Estado e a crise social que se projeta sobre milhões de desempregados,” não o recomendam.

EFEITO “CASCATA”

O acolhimento dos 16,38% trará consigo o pernicioso efeito “cascata”, na medida em que o subsídio do STF, a par de catapultar os ganhos dos membros do Poder Judiciário, é referência a outros nichos e serve para balizar, em rol não exaustivo, outros tantos vencimentos, ao saboroso argumento da “paridade”, sem embargo de alevantar o “teto” no Executivo e Legislativo. O impacto está estimado em quantia superior a R$ 4 bilhões.

MOMENTO DO BRASIL

De tal modo, forte na convicção de que a quadra pela qual passa o Brasil não tolera o desembolso sugerido, registra-se o formal pleito a Vossa Excelência para, bem interpretando a crise fiscal que afeta o Estado e o desalinho a que está submetida a nossa sociedade, rejeitar a proposta do aumento do subsídio em comento.

Receba Vossa Excelência a manifestação do centenário Instituto dos Advogados do Paraná como pequeno contributo a ser agregado a tantas outras razões ponderosas que infirmam a proposta aqui tratada.

Atentamente, Hélio Gomes Coelho Junior”

PREPARE-SE: A dieta da vez combate o “low carb”

Uma das mais acatadas revistas científicas do mundo, a Lancet, está causando rebuliço em área médicas e preocupações no enorme universo de homens e mulheres preocupados com os quilos amais. A publicação, em seu último número, coloca em dúvidas as chamadas dietas “low carb” que evitam a ingestão de carboidratos e reforçam o consumo de proteínas e gorduras animais. E mais diz a Lancet: cientistas asseguram que essa escola do “low carb” pode reduzir a expectativa de vida em quatro anos. A pesquisa foi feita sob a coordenação da pesquisadora Sara Seidelmann, do Brigham Women’s Hospital de Boston.

“Padres podem ser candidatos, como exceção”

A propósito de observações que a coluna fez recentemente sobre o uso de nomes religiosos (pastora, pastora, missionário…) por candidatos a cargos eletivos, fonte da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lembra a este espaço que “a Igreja Católica no Brasil “não proíbe candidaturas de seus religiosos. Apenas não as incentiva”. E esclarece mais: cada diocese é livre para decidir sobre o assunto.

DEIXA AS FUNÇÕES

De qualquer forma, uma realidade é certa: religioso católico que for candidato deixa de suas funções clericais, lembra a CNBB, observando, apenas, que “o Direito Canônico determina que o clero não pode ser parte ativa dos partidos políticos”. Isso “salvo quando defenda os direitos da Igreja ou a promoção do bem comum”. Sempre sob a determinação da autoridade eclesiástica.

HANEIKO E ZIMMERMANN

No Paraná, foram notórios alguns padres deputados. Nos anos 1960, padre Haneiko, de Apucarana, que apoiava Ney Braga. Mais recentemente, padre Zimmermann, de Ponta Grossa, que foi secretário de Estado de Desenvolvimento Social, e deputado federal, sempre pelo PT.

No Rio, o mais notório padre parlamentar foi monsenhor Arruda Câmara, que acabou nos anos 1950 sendo eleito prefeito da outrora chamada Cidade Maravilhosa.

Em São Paulo, o padre mais notório na política foi padre Calazans, udenista quatrocentão.

Consultoria de Curitiba mensura felicidade

A consultoria curitibana Hümans at Work, que atua com grandes empresas brasileiras, lançou um indicador inédito que mensura a felicidade nas corporações e oferece insumos para gestão: a Hümans Happiness Survey – Indicador de Felicidade no Trabalho.

É PRECISO MEDIR

“Faz muito sentido falar sobre o assunto em um contexto em que mais de 18 milhões de empregados brasileiros estão insatisfeitos e dispostos a trocar de emprego em busca de maior alegria no trabalho. Para que a felicidade seja tratada de forma estratégica, ferramentas são necessárias. Se você não pode medir, não pode gerenciar. Pensando nisso, decidimos criar um indicador capaz de auxiliar as empresas na mensuração da felicidade dos seus colaboradores e oferecer dados para a sua gestão e consequentes benefícios”, detalha Guilherme Krauss, fundador da Hümans at Work e idealizador do indicador.

PESQUISA QUANTITATIVA

O indicador consiste em uma pesquisa quantitativa, composta por 19 perguntas, realizada em empresas com operações em quatro das cinco regiões do país, que incluíram aspectos como reconhecimento, autonomia, amor pela atividade, alinhamento entre valores e satisfação pessoal.

RENAULT, POSITIVO…

Ao todo, foram dezenove corporações participantes, entre elas Renault, BRMalls e Positivo Tecnologia. “Desenvolvemos uma pesquisa lúdica e divertida, de curta duração, utilizando a Psicologia Positiva, o Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) e estratégias de felicidade no trabalho e na vida pessoal, além de quase um ano de protótipos e estudos produzidos pela própria consultoria. O indicador não teve custo para as empresas e foi aplicado por meio de uma plataforma online, com respostas confidenciais”, explica Krauss.

OS RESULTADOS

Os resultados geraram insights para as participantes e, também, alimentaram uma rica base de dados que será disponibilizada gratuitamente ao mercado a partir do próximo mês de setembro em um relatório completo com os aspectos mais importantes, visão geral da performance das avaliadas e dados para benchmarking. “Além de números gerais para o mercado, o indicador trará informações individualizadas para as empresas participantes, apresentando dados fundamentais para que gestores possam melhorar o ambiente de trabalho”. Acesse o link http://humansatwork.com.br/.

(Fonte e fotos: P + G Comunicação)

MPF pede investigação contra Cida, Beto e Greca

O jornalista João Frey, em seu blog na Gazeta do Povo desta terça, 27, revela que o MPF pediu abertura de ação de investigação judicial eleitoral contra os candidatos Cida Borghetti, Beto Richa: e o prefeito de Curitiba, Rafael Waldomiro Greca de Macedo, além da prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuck, o candidato a vice governador coronel Malucelli e os suplentes de Richa, Nelson Padovani e Maria Iraclesia.

ABUSOS DE AUTORIDADE

Segundo o MP, houve abuso de autoridade de Cida, Greca e da prefeita de Fernandes Pinheiro, na região Sudeste do estado, ao permitirem que eventos oficiais das prefeituras e do governo do Paraná beneficiassem a candidatura de Richa ao Senado. O teor do pedido é similar ao pedido de impugnação da candidatura de Richa que foi apresentado na semana passada pelo MDB.

“De acordo com a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado, Cida utilizou indevidamente o cargo “ao promover constantes participações do investigado [Beto Richa] em eventos do governo, fazendo crer, em sua maioria, que Carlos Alberto Richa ainda interferiria nos atos de gestão quando, em verdade, este já havia se desincompatibilizado para as eleições de 2018, conforme adiante restará demonstrado”, diz Frey.

CIDA NEGA

Por fim, o blog informa: “A assessoria da governadora Cida Borghetti informou que tomou conhecimento pela imprensa do ajuizamento de ação pelo Ministério Público na qual afirma que a participação do ex-governador do Paraná em alguns eventos e solenidades seria irregular.

Por meio de nota, a assessoria informou que “não houve da parte da governadora Cida Borghetti qualquer atuação em benefício da candidatura do ex-governador”.

ATUALIDADE

Diocese de Paranaguá celebra os 20 anos do seminário

No último domingo, 26 de agosto, reuniram-se fiéis vindos de vários dos 11 municípios pertencentes à Diocese de Paranaguá, no Seminário Nossa Senhora do Rocio em Campina Grande do Sul. Vieram participar da festa realizada anualmente e comemorar os 20 anos da casa de formação para o sacerdócio.

A festividade começou logo pela manhã com a recepção do povo vindo das diversas paróquias da diocese (atualmente, 22 paróquias). O Reitor, Padre Anderson Ulatoski, fez a acolhida com palavras de agradecimento e deu início à procissão com a Imagem de Nossa Senhora do Rocio até o local da festa. As 10h30, foi celebrada uma Missa solene, presidida pelo Bispo Dom Edmar Peron.

ADMISSÃO ÀS ORDENS

Durante a Santa Missa, os presentes puderam acompanhar o rito de admissão de dois seminaristas, Juliano Rosner e Junior Silva de Almeida como candidatos à ordenação. O rito é chamado de Admissão às Ordens Sacras, o momento em que os seminaristas afirmam publicamente o propósito de continuar seus estudos e aperfeiçoar-se na vida de fé para serem sacerdotes. A Igreja os admite, neste rito, representada pelo Bispo.

MAIS OPERÁRIOS

Dom Edmar reafirmou na sua homilia que o Seminário é o coração da diocese, porque é a formação dos jovens, com responsabilidade e consciência que garante a continuidade da Igreja. “Que o Senhor mande sempre mais operários para a messe. Que possam dizer, de forma consciente, como Simão Pedro no evangelho de hoje: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna”.

Após o almoço, servido no local, os visitantes puderam conhecer as dependências do Seminário. A construção foi iniciada em 1998, por Dom Alfredo Novak. O bispo, falecido em 2014, era devoto de Nossa Senhora do Rocio. A construção tem o formato de Cruz e está no alto de uma pequena colina. A casa, decorada com simplicidade e bom gosto é rodeada por jardim, pomar e horta. No lugar, em todas as direções, se tem uma linda vista das matas e montanhas, propícia para a contemplação, a meditação e a oração.

(Pascom Diocese de Paranaguá)

Encomendas agora pagam despacho postal

Desde segunda-feira (27), todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pelos Correios estão sujeitas à cobrança do despacho postal. Nos últimos anos, o serviço era cobrado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. Porém, com o aumento das importações, a empresa precisou injetar mais recursos na operação para manter o padrão do serviço.

O serviço cobrado pelos Correios é de R$ 15, quatro vezes menor que a média praticada por outros operadores logísticos para realizar procedimentos similares, segundo informa a ECT.

“Olhos e ouvidos de minha alma”

O Professor Oriovisto Guimarães lança nesta quinta, 30, a partir das 19 horas, no Palácio Garibaldi, em Curitiba, o livro “Reflexões: olhos e ouvidos de minha alma”. A obra publicada pela Editora Inventa traz uma coletânea de artigos, palestras e textos produzidos por Oriovisto, no período de 2004 a 2018.

O livro, 120 páginas, é dividido em três capítulos. A primeira parte, “O que eu penso e em que acredito”, traz reflexões mais filosóficas sobre a vida, o homem e a política. Já o segundo capítulo, “O que eu ajudei a construir”, aborda as realizações do professor e sua forma de ver o mundo. O último capítulo, “O que eu defendo e busco”, traz uma visão de futuro das bandeiras que o autor defende como candidato ao Senado nesta nova fase de sua vida.

O prefácio é assinado pelo reitor da Universidade Positivo, o professor e economista José Pio Martins.

DOS LEITORES

Cassiana, onde está você?

Aroldo,

Estou extremamente surpreso com a nota de tua coluna alusivo ao interesse manifestado pela mestra Cassiana Lacerda Carollo, com quem tive, há anos, o prazer de “inventariar” o patrimônio curitibano por ocasião dos festejos dos 300 anos da cidade, juntamente com Maí. Por favor, se existir um telefone ou e-mail para contato com Cassiana, passe, para que eu possa contactá-la. Pois é, penso ter durante cinco anos elaborado mais que um simples livro, mas a dificuldade, num país como o nosso, é, sempre, o da edição. Desde já, obrigado.

RAUL GUILHERME URBAN, Curitiba

——————–

“Influenciadores”

Caro jornalista, o episódio contado pelos meios de comunicação, segundo o qual Paula Holanda, “influenciadora digital” paulista, estava a soldo do PT, não é novidade. Ou somos ingênuos e desmemoriados, tendo esquecido que nos governos Lula e Dilma eles foram muito bem alimentados com grana graúda? Lembram-se dos famosos encontros de blogueiros petistas?

Mas esclareço: essa “praga” chamada ‘influenciadores’ não serve apenas à esquerda: o centro e a direita os usam há muitos anos.

CLAUDIONOR CRUZ KOSTER NETO, São Paulo

————–

Picler, Oriovisto e Arns

Caro Aroldo,

Não sei como Wilson Picler se comportará como candidato e, eventualmente, como senador. Sei é que ele – assim como Oriovisto Guimarães – é dono de exemplar vida de superação de barreiras culturais e sociais.

Isso sem falar em Flávio Arns e Jorge Bernardi, que concorrem pelo PSOL ao Senado e ao Governo, exemplos de políticos que têm história de vida limpa e produtiva.

M.M.MARCIOLLI JR, Curitiba

OPINIÃO DE VALOR

A Reforma trabalhista e a nova figura da homologação de acordo extrajudicial

Maury Jorge Cequinel (*)

O advento da Lei 13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”, que alterou profundamente a CLT, introduziu no ordenamento jurídico uma série de novidades, das quais muitas ainda são pouco exploradas. Uma delas certamente se encontra na criação de um novo processo para homologação de acordo extrajudicial.

Por um lado, o novo mecanismo significa apresentar uma alternativa às partes, que podem evitar desgastes e a morosidade dos litígios comuns, porém com a segurança da chancela judicial sobre o pactuado. De outro lado, pode desafogar o poder judiciário trabalhista e ajudar a promover uma de suas bases, a conciliação.

NOVA LEGISLAÇÃO

É imperioso salientar que antes da nova legislação, a Justiça do Trabalho somente admitia homologar acordos para solucionar as ações que já estavam ajuizadas. Eventual acordo extrajudicial firmado entre empregado e empregador somente valia entre as partes, podendo ser, como no mais das vezes, rediscutido em juízo, ou seja, sem que existisse segurança quanto ao avençado.

É PERMTIDO

Agora é permitido às partes que submetam à apreciação do poder judiciário acordo extrajudicial, é dizer, entabulado sem que exista um litígio judicial, a fim de que seja homologado pelo juiz e surta seus efeitos legais. Para que tal procedimento se inicie, é preciso que as partes, conjuntamente, apresentem petição que contenha os termos do acordo entabulado e os valores pactuados. É obrigatório também que ambas estejam representadas por advogado.

EVITAR FRAUDES

Por lógica e a fim de evitar conluios e fraudes, a lei veda expressamente a possibilidade de que as partes estejam assistidas pelo mesmo advogado ou pela mesma sociedade de advogados, sendo permitido, por outro lado, que o trabalhador conte com a assistência do advogado do sindicato da sua categoria.

Cumpre esclarecer que o juiz não tem qualquer obrigação em homologar o acordo extrajudicial que lhe é submetido, tratando-se, de uma faculdade que dependerá da análise de cada caso concreto. O juiz analisará os termos do acordo extrajudicial para verificar, como a própria natureza do instituto revela, se existem concessões mútuas e recíprocas, ou seja, benefícios para ambas as partes.

NÃO AFASTA PRAZO

Vale destacar que a distribuição do acordo em discussão não afasta o prazo de 10 dias para pagamento das verbas rescisórias e a aplicação da correspondente multa em caso de descumprimento deste prazo, mesmo que toda a matéria tenha sido inserida no acordo e passe a ser discutida na conciliação.

Antes da homologação o juiz poderá designar uma audiência em que as partes e seus advogados deverão comparecer. Nessa oportunidade, como regra, o reclamante será ouvido e indagado sobre a sua ciência e concordância quanto aos termos avençados, especialmente em se tratando da situação em que se procederá à quitação de todos os direitos inerentes ao contrato de trabalho.

RECURSO AO TRT

Caso entenda desnecessária a audiência, o juiz poderá proferir sentença homologatória de pronto ou, ao contrário, caso entenda que os termos propostos são inadmissíveis ou ilegais, irá proferir sentença que recusa a homologação. Nesse caso último, o juiz é obrigado a indicar os fundamentos pelos quais deixou de homologar o acordo apresentado e, nessa hipótese, as partes podem apresentar recuso ordinário para que o Tribunal Regional competente reanalise o caso e proceda à homologação.

Se o acordo homologado beneficia o empregador, na medida em que impede a rediscussão da matéria em juízo, também propicia ao empregado obter rápido e certo cumprimento dos direitos acordados, evitando o desgaste de um processo judicial comum.

(*) MAURY JORGE CEQUINEL é advogado do departamento trabalhista do escritório Andersen Ballão.

CANDIDATURAS (I)

Cida propõe integração com o judiciário na defesa da mulher e crianças

A candidata à reeleição propõe na Amapar ações integradas para combater a violência doméstica

A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), foi recebida pelo presidente da Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), juiz Geraldo Dutra de Andrade Neto, nesta terça-feira (28) na sede da instituição. Cida estava acompanhada do candidato a vice-governador, Cel Malucelli.

Em reunião com o presidente, desembargadores e juízes; Cida reafirmou o compromisso de avançar em ações integradas com o poder judiciário, em especial, nas políticas de proteção às crianças e às mulheres vítimas de violência doméstica.

“Defendo a harmonia e também a interação entre os poderes. Desenvolver políticas públicas em conjunto para atender a população. Trabalho para ampliarmos o atendimento da Patrulha da Penha e do botão do pânico. Ações práticas para proteger as mulheres e as famílias paranaenses”, disse.

CRIANÇAS

Nesta semana a governadora sancionou a lei que institui no Paraná o programa Criança e Adolescentes Protegidos, que coleta as impressões digitais e emite carteiras de identidade, com uso da biometria, para todas as crianças nascidas no Paraná. Implantado em 2014, em parceria pelo Governo do Estado e o Tribunal de Justiça, o programa busca reforçar a cidadania e a segurança de crianças e adolescentes.

O programa foi implantado em 2014, por meio de uma parceria entre o Governo do Paraná e o Tribunal de Justiça do Estado, e envolve as Secretarias da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos; da Educação e da Segurança Pública e Administração Penitenciária.

O programa também passou a integrar o Paraná Cidadão, a feira de serviço que acontece em diversas regiões do Estado, reforçando e ampliando as ações do projeto Criança e Adolescente Protegidos.

O programa Criança e Adolescente Protegidos foi vencedor do Prêmio Innovare 2015 na categoria Tribunal. Criado em 2004, o Prêmio Innovare é considerado a mais importante premiação da Justiça brasileira.

CANDIDATURAS (II)

Ratinho Junior apresenta proposta na rádio BandNews de Curitiba

No programa o candidato respondeu perguntas dos jornalistas e apresentou as propostas de governo

Ratinho Junior participou, na manhã desta segunda-feira (27), da série de entrevistas promovida pela rádio BandNews de Curitiba. Durante 20 minutos o candidato ao governo do Estado falou sobre as propostas de governo, respondeu perguntas dos jornalistas a respeito de diversos temas de interesse da população e aos questionamentos de representantes de setores da sociedade.

Confira alguns pontos da entrevista:

SERVIDORES

Sobre a relação com os servidores públicos estaduais na próxima gestão, Ratinho Junior afirmou que será de diálogo. “Minha ideia é sentar com os representantes dos servidores e discutir os quatro anos de governo, de forma sincera e transparente. Vamos fazer o que for possível para motivar e valorizar o servidor, sempre levando em conta as limitações legais do governo”, declarou o candidato.

SEGURANÇA PÚBLICA

Ratinho destacou o enxugamento da máquina pública, que começará com a diminuição do número de secretarias. De acordo com o candidato, a redução de custos possibilitará um maior investimento em áreas que necessitam de atenção, como a segurança pública. Sobre as propostas para o setor, Ratinho Junior destacou a contratação de policiais, que contará com um planejamento periódico para reposição e reforço do efetivo, e o uso da tecnologia no combate à criminalidade. Entre as propostas destacadas pelo candidato está a criação da Cidade da Polícia, que vai integrar todas as forças da segurança: guardas municipais, polícia rodoviária estadual, polícia civil, polícia militar, entre outros.

LITORAL DO PARANÁ

Respondendo a pergunta de Juliano Dobis, representante da Associação Mar Brasil, sobre a proposta para o desenvolvimento para o litoral do Estado, Ratinho Junior reforçou a intenção de modernizar a gestão na região, com investimento em infraestrutura sustentável que possa fazer do litoral do Paraná um destino turístico, a exemplo de Santa Catarina. O candidato reafirmou que pretende viabilizar a concessão da Ilha das Cobras, propriedade do Governo do Estado e utilizar o recurso para fomentar o turismo local.

Ouça a entrevista na íntegra: https://bandnewsfmcuritiba.com/eleicoes-2018-serie-de-entrevistas-com-candidatos-ao-governo-6/

CANDIDATURAS (III)

Ogier Buchi se impõe e mantém candidatura ao governo

Em uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 28, em Curitiba, Ogier Buchi, da coligação Pátria Brasil (PSL-Patriota- PTC) afirmou que vai brigar até o fim para ser uma opção para comandar o Paraná nos próximos quatro anos. “Eu não abro mão de manter a candidatura e buscar na justiça a manutenção dela”.

A conversa com os jornalistas foi convocada para esclarecer informações contraditórias sobre sua situação eleitoral. No dia 22 de agosto, o PSL Paraná protocolou na Justiça Eleitoral um pedido de desconsideração da chapa. Mas, Ogier Buchi deixou claro que não pensa em desistir da candidatura, que foi confirmada em convenção e documentada em ata. “A ata não pode ser dissolvida, a não ser por ato judicial”, afirmou.

Ogier Buchi também destacou que está trabalhando para mostrar o melhor projeto para o Paraná e honrar o compromisso que assumiu com a coligação. “Eu sigo normalmente a minha agenda, vou a todas as sabatinas, entrevistas debates e reuniões, porque não tenho nada a esconder e não temo o enfrentamento”, pontuou.

Sobre o contato com Jair Bolsonaro, candidato a presidente pelo mesmo PSL, Ogier Buchi deixou claro que segue fazendo campanha para ele, mas ainda não conversou sobre a questão paranaense. “Eu vou falar com o candidato do meu partido a partir do momento em que meu nome for homologado, aí vou comunicar ao presidente do partido e ao senhor Jair Messias Bolsonaro que exijo cumprimento do estatuto e que me apoiem”.

(Fonte: Blog do Fábio Campana)