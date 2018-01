Presidente de time italiano é preso por lavagem de dinheiro

O presidente do Foggia Calcio, Fedele Sannella, foi preso nesta quarta-feira (24), acusado de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação “Black Security”, conduzida pela Direção Distrital Antimáfia (DDA) de Milão, Sanella teria recebido pessoalmente cerca de 400 mil euros, reutilizando a quantia para pagar os salários de atletas e outros funcionários do clube. As autoridades italianas fizeram buscas na casa de Sanella, de seu irmão e na sede do Foggia Calcio, descobrindo algumas conversas e notas que comprovariam a acusação. A mesma operação levou em dezembro à prisão do ex-presidente do Foggia Ruggiero Massimo Curci também por lavagem de dinheiro.

Fundado em 1920, o Foggia disputa atualmente a segunda divisão do “calcio” e ocupa a 19ª colocação, com 22 pontos. Ainda não foi divulgado se o clube sofrerá alguma sanção na competição.

Na história, viveu seu auge nos anos 1990, quando o time comandado por Zdenek Zeman, chegou a disputar a Liga Europa, se destacando na época com seu futebol rápido e totalmente ofensivo, o chamado “Foggia dei Miracoli”.



