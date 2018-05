Presidente da Itália solicita a Giuseppe Conte a formação de um governo

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, pediu para que o advogado Giuseppe Conte tente formar o novo governo, o que vai dar à aliança do eurocético Movimento 5 Estrelas com o anti-imigrante Liga uma chance de conquistar o poder no país.

Mattarella se encontrou com Conte por cerca de duas horas nesta quarta-feira, em meio à preocupação dos mercados e de lideranças da União Europeia de uma guinada populista na terceira maior economia do continente. O indicado a primeiro-ministro é professor de direito e não tem experiência política.

Com o mandato em mãos, Conte deve agora se reunir com a aliança para finalizar uma lista de ministros do gabinete para apresentar ao presidente. Uma vez que o governo for empossado, seu programa será colocado em votação de confiança em ambas as casas do parlamento italiano, onde os dois blocos têm uma pequena maioria. Fonte: Associated Press.