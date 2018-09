Reconhecer o empenho das organizações na busca pela excelência e incentivar a adoção de práticas cada vez mais alinhadas à eficácia na gestão são os objetivos do Prêmio KAIZEN™, que acaba de anunciar os vencedores da sua terceira edição, realizada no Brasil.

Grupo Antolin, Telefônica e ZEN S/A foram as empresas vencedoras nas categorias Excelência na Qualidade, Excelência na Produtividade e Excelência no Sistema de Melhoria Contínua, respectivamente.

Ainda nas três categorias supracitadas receberam menção honrosa as empresas Embraco, Wabco e Sonae Sierra Brasil, Siemens e Scania. Já a IngersollRand foi agraciada com o prêmio “Excelência na Estratégia de Crescimento”. Nessa terceira edição, Gilberto Heinzelmann, presidente da ZEN S/A, foi o escolhido como “Embaixador Kaizen”.

No total, 60 grandes empresas inscreveram 67 projetos, o que demonstra a crescente adesão das organizações à metodologia Kaizen Lean como solução efetiva para diferentes segmentos e setores, seja da indústria, serviço ou comércio.

“A cada edição temos um maior número de projetos inscritos e são ainda mais elaborados, o que nos desafia muito na hora de avaliar e selecionar os finalistas e vencedores em cada categoria”, observa Ruy Cortez de Oliveira, CEO do Kaizen Institute Brasil.

VENCEDORES

Categoria – “Excelência na Qualidade”

Vencedor: Grupo Antolin

Projeto Zero Defeitos em 60 dias – OPEX – GM/GA

Categoria – “Excelência em Produtividade”

Vencedor: Telefônica

Projeto KaizenCloud (redução do tempo de disponibilização dos produtos Cloud nos clientes)

Categoria -“Excelência no Sistema de Melhoria Contínua”

Vencedor: ZEN S/A Indústria Metalúrgica

Projeto de Sistema de Manufatura ZEN (SMZ) – Fase 3

Categoria Excelência no Crescimento

IngersollRand

Projeto: Transformação Lean para o Crescimento de Vendas

Embaixador Kaizen

Homenageado: Gilberto Heinzelmann

Presidente da ZEN SA Indústria Metalúrgica

MENÇÃO HONROSA

Categoria “Excelência na Qualidade”

– Embraco

Projeto: Supplier Quality Management System

Categoria “Excelência em Produtividade”

– Wabco

Projeto: Abastecimento de Materiais através de Rotas Padronizadas

– Sonae Sierra Brasil

Projeto: Aumento da produtividade em Shoppings Centers através do uso das ferramentas Kaizen

Categoria “Excelência no Sistema de Melhoria Continua”

– Scania

Projeto: Sistema de Melhoria Contínua – Kaizen Week

– Siemens – Planta de Jundiaí

Projeto: HoshinKanri – Implantação na Unidade Transformadores

Para essa terceira edição, o Prêmio Kaizen contou com a parceria da Fundação Vanzolini, do Laboratório de Produtividade da ESPM e também da Escola de Engenharia Mauá, ligada ao Instituto Mauá de Tecnologia.