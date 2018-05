Premiê de Israel vai visitar Moscou para conversas sobre Oriente Médio

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai visitar Moscou na próxima semana para discutir com o presidente russo, Vladimir Putin, as tensões no Oriente Médio. Em comunicado neste sábado, o gabinete de Netanyahu disse que os dois líderes vão se reunir no Kremlin na quarta-feira, depois de assistir à parada do Dia da Vitória, que marca o aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra.

Netanyahu e Putin já se encontraram várias vezes para coordenar atividades na Síria, onde a Rússia tem presença militar significativa.

Israel, que já advertiu que não vai tolerar uma presença militar do Irã na Síria, é suspeito de dois ataques aéreos contra alvos iranianos no país. Embora Israel não tenha confirmado envolvimento nos ataques, o Irã ameaçou retaliar. Fonte: Associated Press.