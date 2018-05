“Preguinho” se consagra na mesa padrão internacional

Pela segundo final de semana consecutivo Rodrigo Prestes, o “Preguinho”, mostrou sua força no cenário paranaense da sinuca quando o assunto e mesa padrão internacional. Depois de vencer no Santa Mônica Clube de Campo a 1ª etapa do Paranaense Individual de Snooker, ele levantou novamente o caneco no fim de semana (4 e 5/5) que passou na 1° Etapa do Paranaense Individual Snooker Six Reds, novamente com a maior tacada do torneio (43 pontos). Dessa vez venceu o experiente atleta Sandro Henrique na final, por 4×1.

No Paranaense Individual Sênior Ouro foi campeão Geraldo Tilpe e vice-campeão Eladio Silvestre, o Vaca. Tilpe deu um show na mesa, venceu por 4 x 0 e estabeleceu a maior tacada contínua do campeonato, com 44 ´pontos. Na Sênior Prata o título ficou com “Ide”, o Eronides Jungles Gonçalves, Paulo Barato ficou em segundo. Foi a final mais disputada, 4 a 2, na melhor de 7.

A Federação Paranaense de Sinuca agora planeja o Circuito Paranaense Master com Handicap, dias 18 e 19 de maio, no Santa Mônica Clube de Campo. Todos podem participar! As inscrições já estão abertas e o valor é de R$ 70, mais anuidade da Federação, para quem ainda não pagou. Premiação para os 4 primeiros de 70% do valor arrecadado mais troféus. Mais informações fps.presidenciafps@gmail.com.