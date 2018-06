Prefeitura diz que retira publicidade ilegal

Em resposta à cobrança do Ministério Público do Paraná, exigindo que a Prefeitura de Curitiba retire cartazes e banners fixados em postes e árvores em toda a cidade, a Comunicação Social da prefeitura divulgou matéria falando sobre o trabalho realizado neste sentido. Diz o texto: “O serviço de fiscalização de publicidade da Secretaria Municipal do Urbanismo retirou nos cinco primeiros meses do ano 7.484 itens de publicidade irregular das ruas de Curitiba. No mesmo período do ano passado foram apreendidas 7.350 publicidades irregulares. A maior parte do material é de cartazes e banners afixados em postes e semáforos e dispostos nas calçadas. As ações acontecem todos os dias, em áreas de concentração de comércio e de circulação de pedestres, em vários bairros da capital”.