Prefeitura coíbe corte de mata nativa no Ganchinho

Equipes da Regional Bairro Novo e agentes da Guarda Municipal flagraram, nesta semana, o desmatamento de um terreno com mata nativa na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Iguaçu, no bairro Ganchinho.

De acordo com o administrador do Bairro Novo, Fernando Wernek Bonfim, a denúncia chegou pelo grupo da regional no aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, integrado por moradores dos bairros da região. “Somos muito próximos da população e isso facilita a nossa ação rápida em diversas situações, como foi neste caso”, relata.

No local, quatro homens foram flagrados cortando os troncos das árvores derrubadas. O administrador regional estima que tenha sido desmatada uma área de 10 mil metros quadrados. O terreno tem quase 100 mil metros quadrados.

Crime ambiental

Três dos quatro homens que faziam o corte das árvores encaminhados à Delegacia de Proteção Ambiental pela Guarda Municipal para prestar esclarecimentos. O quarto homem do grupo conseguiu fugir do local.

Além de responder por crime ambiental pelo corte de mata nativa, a fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente notificou os responsáveis a dar explicações, sob pena de sanções administrativas.

Além do flagrante e do encaminhamento, foi encontrato anúncio da venda (ilegal) do mesmo terreno em uma rede social, relatando a existência de duas nascentes.

A fiscalização do Meio Ambiente segue atenta a outras atividades irregulares na Regional Bairro Novo. Em novembro do ano passado, uma ação integrada semelhante levou à autuação do dono de uma área no Umbará que teve árvores exóticas cortadas. Cinco pessoas que faziam o corte no local foram levadas à Delegacia Ambiental.

Cortes de árvores em Curitiba devem ter autorização concedida pelo Departamento de Pesquisa e Monitoramento da Secretaria do Meio Ambiente. Após análise do pedido, mesmo que o corte seja autorizado, é preciso fazer a compensação com o plantio de novas árvores.

Para esclarecer dúvidas sobre corte de árvores, procure a administração regional do seu bairro. Para denúncias, o telefone é o 156.