Janeiro é o mês em que o bolso do brasileiro sofre com a carga de despesas. Chegam o IPTU, a compra de material escolar dos filhos, o IPVA do veículo e por aí vai. Pois a prefeitura de Curitiba anunciou, nesta quarta-feira, que o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2019 terá um reajuste. O índice será de 4,05%, referente à variação do IPCA entre dezembro de 2017 e novembro de 2018, mais o reajuste anual de 4% para imóveis prediais e 7% os terrenos. De acordo com a prefeitura, a taxa de Coleta de Lixo também não sofreu alteração de valor para 2019 e segue as mesmas regras do ano passado. Para quem paga, a taxa de lixo residencial permanece em R$ 275,40 por ano. Os carnês começam a ser enviados para as residências dos contribuintes em janeiro.