O prefeito Rafael Greca esteve, ontem, no canteiro de obras da Avenida Getúlio Vargas, no Rebouças, onde a via está sendo revitalizada. Nesta etapa, os trabalhos estão sendo feitos na pista da esquerda, no trecho entre as ruas Rockfeller e João Negrão. As obras indicadas pela Prefeitura de Curitiba são contrapartida da Igreja Universal do Reino de Deus, devido ao aumento de tráfego decorrente da construção de um templo na região.

“Esta avenida está sendo renovada em 624 metros, terá largura de quase 15 metros, vai ser uma alameda com calçadas de concreto, cada uma de cinco metros de largura, sem o canteiro central, e como medida mitigadora da grande obra da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi erguida no lugar da antiga fábrica de erva mate da família Leão”, disse o prefeito, agradecendo o cumprimento das medidas que terão custo de R$ 10 milhões.

“A nova Getúlio fica pronta em junho do ano que vem – seis meses para cada lado do antigo canteiro. Teremos uma rua renovada numa paisagem renovada, no nosso Vale do Pinhão, antiga Cidade Industrial, que ficava atrás da ferrovia e que agora é parte desta Curitiba que é uma cidade só”, completou o prefeito ao lado dos engenheiros Marcos e Mainã Kokot, da empresa responsável pela obra e do vereador Osias Moraes.

O que está sendo feito

As obras serão feitas desde a Avenida Marechal Floriano Peixoto até a Rua Conselheiro Laurindo. Além dos serviços de drenagem, a nova Getúlio Vargas terá pavimentação em concreto, material que é mais resistente ao tráfego intenso da via, que inclui linhas de ônibus, e sinalização. Parte da calçada será em concreto para dar acessibilidade e outra mantém a tradicional lousinha de granito, utilizada em toda a região. A avenida terá nova iluminação e área de estacionamento.

O templo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) foi construído na quadra entre a Rua Engenheiros Rebouças, a Avenida Presidente Getúlio Vargas e ruas João Negrão e Piquiri.

A IURD é responsável pela contratação e execução dos projetos executivos de engenharia (drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação) e pela execução da obra. O projeto básico foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (Ippuc), pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e a Superintendência de Trânsito (Setran). A fiscalização é feita pela Secretaria de Obras Públicas.