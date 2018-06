Rua da Cidadania em Curitiba recebe Projeto Ônibus da Cultura

O prefeito Rafael Greca participou, na manhã deste sábado (16/6), da estreia do projeto Artes e Patrimônio – Ônibus da Cultura, organizado pelo Solar do Rosário, com apoio da Prefeitura Municipal. Durante a abertura, realizada na Rua da Cidadania do Cajuru, apresentações da Banda Lyra e das crianças do Projeto MusicaR das regionais Cajuru e Pinheirinho encantaram o público.

“Saudamos com entusiasmo esse novo ramal da Linha do Conhecimento. É mais um espaço para multiplicar o conhecimento porque, como diz o profeta Isaías: ‘o homem é o que o homem conhece”, disse o prefeito.

Centenas de pessoas acompanharam o início das atividades do Ônibus Palco, que vai circular pelas ruas, praças, escolas e regionais da cidade nos finais de semana, levando atrações como danças, concertos musicais didáticos, contações de histórias, teatro, circo e grupos folclóricos, além de artistas das comunidades.

“Esse projeto é importante porque integra o projeto de música que as crianças participam e também porque divulga a cultura para as famílias, para a comunidade”, disse Elaine Camacho Mochnacz , mãe do Enzo, que participa do MusicaR. Seu marido, o professor universitário Sérgio Mochnacz, também destacou a relevância do projeto. “É muito importante essa interação, essa aproximação da Prefeitura com as famílias, para o desenvolvimento das crianças por meio da cultura. Desde o início apoiamos e agradecemos a Prefeitura por esse trabalho”, comentou Sérgio.

A Rua da Cidadania do Cajuru é o primeiro espaço da cidade a receber o projeto Ônibus da Cultura. Por meio de um convênio com a Fundação Cultural de Curitiba, foram cedidos dois ônibus em comodato, reformados para se transformarem em unidades culturais itinerantes.

“Esta parceria do Solar do Rosário com a Fundação Cultural de Curitiba possibilitará ampliar o acesso da população às mais diversas expressões artísticas. Em suas paradas, abre-se o palco e o espetáculo acontece, seja na música, dança, teatro, circo, folclore, cinema, entre outros, descentralizando e democratizando a cultura na cidade”, destacou Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural.

Dois ônibus adaptados compõem o projeto Artes e Patrimônio. O primeiro é o Ônibus Palco que reúne atrações no final de semana. Já o Ônibus Museu está em fase final de montagem e vai começar suas atividades no segundo semestre.

“Esse é um grande projeto que nos permitiu sair do Solar do Rosário e levar a cultura para toda a cidade. Agradeço as parcerias com a iniciativa privada e com o apoio incondicional da Prefeitura de Curitiba, especialmente ao prefeito Rafael Greca, que tem um profundo saber e é um apaixonado por cultura, com certeza um dos maiores incentivadores desse projeto”, disse Lucia Casillo Malucelli, coordenadora dos Ônibus da Cultura. Serão mais de 380 apresentações do Ônibus Palco, que deve percorrer todos os bairros de Curitiba, contribuindo para a formação de plateia e sentimento de pertencimento à cidade e ao espaço público. Serão atendidos crianças e adultos de todas as faixas etárias. O projeto prevê dois anos de duração e o próximo evento está previsto para o dia 23 de junho, na Rua da Cidadania do Tatuquara.

O Artes e Patrimônio – Ônibus da Cultura é um projeto realizado pelo Solar do Rosário, por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com patrocínio master do Grupo J. Malucelli. Conta ainda com incentivo das empresas Blount, Greca Asfaltos e Fertipar e apoio da Prefeitura Municipal e Fundação Cultural de Curitiba, Serra Verde Express e Doca Cultural.