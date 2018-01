“PRA PRENDER LULA, SERÁ PRECISO MATAR GENTE”, SENTENCIA DIZ GLEISI

A uma semana do julgamento de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e o que se vê são companheiros em surto. Pior: arquitetando saídas perigosas, que podem fazer incitar a militância – se ela ainda não for uma peça de ficção. Partícipe do mensalão e do petrolão, o ex-ministro José Dirceu, ora em liberdade condicional, chamou a turba para o “dia da revolta”. É pouco provável que haja uma adesão maiúscula, mas só o fato de um condenado pela Justiça poder incitar manifestações sem provocar-lhe, por exemplo, o retorno à função de bibliotecário no Complexo Médico Penal de Pinhais, causa certa apreensão aos juristas.

Afinal, se Dirceu está livre para enviar mensagens de incitamento, o mesmo podem fazer Marcola e Fernandinho Beira-Mar, sem que lhe isso lhes cause qualquer punição ou agravamento penal.

SEM FREIOS

A senadora paranaense Gleisi Hoffmann subiu dois degraus na escala do quão tresloucado pode ser um líder político quando livre dos freios sociais que qualquer criança em tenra idade aprende a controlar afirmou em entrevista ao site Poder360, que “para prender Lula, será preciso matar gente”.

No mínimo, é uma irresponsabilidade.

FOI MAL

Gleisi acaba de ser “trolada” – para usar uma expressão dos internautas – ao confundir uma faixa estendida em jogo do campeonato alemão com a demonstração de apoio internacional ao líder máximo do PT. “Forza Luca”, em referência a um torcedor italiano agredido virou “Força Lula” na interpretação equivocada da presidente nacional do PT.

GABINETE DO DR. CALIGARI

Vá lá. Gleisi tem opiniões inarredáveis sobre a legitimidade da Assembleia Constituinte na Venezuela, a manutenção de Nicolás Maduro no poder, e o paraíso socialista erigido pelos Castro, em Cuba. Nada a objetar. Cada louco com sua maníaca.

LEMBRAM-SE DO CASAMENTO?

Mas há outro também que potencializou riscos. No ano passado, a senadora, alegando “desconhecimento”, convocou um ato de petistas no Largo da Ordem, no mesmo horário em que a deputada Maria Victória, filha do ministro Ricardo Barros (Saúde) e da vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, casava-se em igreja no mesmo local. Os manifestantes captaram a mensagem da guru e dirigiram-se ao local de ovos em punho. Gleisi desculpou-se, mas de maneira esfarrapada porque o estrago já estava feito.

ENXABIDOS

Não há por que acreditar, a essa altura, que o “dia de revolta” conclamado por José Dirceu ou o “tudo ou nada” de Gleisi tenha algum efeito nos enxabidos petistas que ainda se dignam a desfraldar a bandeira vermelha, no mais tão envergonha quanto a verde-amarela, da qual se aproveitou a direita sombria e excludente.

TEMPOS MUITO ESTRANHOS

Ainda que haja exemplos delirantes a refutar tal afirmação, a verdade é que o crédito dado a falastrões da política nacional está em queda. Os tempos são muito estranhos, diria Doris Kearns Goodwin, que recortou, em livro, os dias de Franklin e Eleanor Roosevelt na Casa Branco durante a Segunda Grande Guerra. Estranhos, mas não irresponsáveis.

“NADA HAVERÁ DE FICAR SEM CASTIGO”

Prezado Aroldo.

A propósito da matéria “Vai dar 2 x 1 em Porto Alegre”, em sua coluna do dia 15, vale a pena recordar o que está em Sofonias, um dos livros proféticos do Antigo Testamento; “judex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit; nil insultum remanebit…”. (quando o juiz se assentar, o oculto se revelará, nada haverá (ficará) sem castigo). Também está escrito: “…lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla judicandus homo reus”. (lacrimoso será aquele dia no qual, das cinzas, ressurgirá, para ser julgado, o homem réu).

Sofonias foi o profeta de sangue azul, que viveu por volta do ano 650 a.C., no tempo do rei Josias, o último rei de Israel.

ZAIR SCHUSTER,

historiador, jornalista, Curitiba.

RICARDO BARROS FAZ NOVOS CONTATOS COM CUBA

O ministro Ricardo Barros não sepultou o programa “Mais Médico”, bem ao contrário do que muitos queriam. “Ele fez ajustes do programa, que é eficiente no atendimento da população pobre do interior”, disse à coluna fonte do Ministério da Saúde.

A propósito: nesta terça-feira, 16, o ministro Barros e a vice-governadora Cida Borghetti estavam em Havana, tratando de temas da mesma área: possíveis convênios e acordos com Cuba sobre o universo de vacinas, em que a ilha é notoriamente competente.

Depois da homenagem à benemérita Zilda Arns – morta no terremoto de 2012 em Porto Príncipe -, no domingo, no Haiti, o casal seguiu para a República Dominicana, e esteve também na Guiana.

BOM ENSINO PEDE PRÉDIO DIGNO, DIZ LUIZ CARLOS

Professores e toda a comunidade atendida pelo Colégio Estadual Kamilla Pivovar da Cruz, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, comemoraram nesta segunda-feira (15) o início das obras de reforma no prédio da escola. Por indicação do deputado Luiz Carlos Martins (PSD), o Governo do Paraná já começou a repassar os R$ 150 mil previstos para a revitalização da estrutura do prédio, que atende alunos do ensino fundamental e médio.

A diretora Raquel dos Santos explicou que estes recursos serão aplicados em obras de pintura, revitalização da parte elétrica, além de vários serviços de manutenção. A reforma começou nesta segunda-feira.

PACOTE DE OBRAS

A reforma do Colégio Estadual Kamilla Pivovar da Cruz faz parte de um pacote de indicações de Martins junto ao Governo do Paraná para a realização de obras de manutenção em escolas estaduais. No Colégio Estadual Algavira Bittencourt Pinto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, já foram entregues obras da troca do telhado, que recebeu nova pintura e uma série de melhorias.

Também em Araucária, o telhado do Colégio Estadual Dep. Vespertino Ferreira Pimpão também foi trocado e acabaram as infiltrações.

BALSA NOVA

Martins também incluiu em suas indicações para aplicação do orçamento estadual recursos para reformas Colégio Estadual Prof. Maria Luiz Franco Pacheco, no Jardim Américas, em Balsa Nova, no Colégio Líria Micheleto Nichele, no Jardim Nações, em Fazenda Rio Grande.

MANDIRITUBA

Em Mandirituba, ainda este ano deverão começar as reformas no Colégio Estadual João Afonso de Camargo, em Areia Branca dos Assis.

“Indicamos estas escolas com a certeza de os recursos liberados pelo Governo do Paraná estão sendo muito bem aplicados. Queremos melhorar a qualidade da educação de nossos estudantes e isso passa por um prédio digno, em condições. É uma vitória de toda a comunidade”, afirmou o deputado Luiz Carlos Martins.

DEPENDÊNCIA NEFASTA

Adilson Longen (*)

Vivemos numa época em que dispositivos eletrônicos, aplicativos poderosos, sites interessantíssimos de busca e tantos outros mecanismos nos trazem comodidade e nos oferecem a informação desejada com um leve deslizar de dedo numa tela. Podemos dizer que as informações estão disponíveis a todo momento e que, basta alguns comandos, elas nos são apresentadas. É indiscutível que tudo isso se faz presente em nossas vidas, que traz incontáveis benefícios e que, acima de tudo, veio não apenas para ficar, mas para ser constantemente evoluído. Não acho ousado afirmar que dependemos de todos esses apetrechos fantásticos que a evolução tecnológica nos proporcionou. Mas acredito que cabe aqui uma reflexão.

MÍDIA ELETRÔNICA

Essa dependência está, de alguma forma, exercendo influência na construção do conhecimento? Acredito que sim e faço aqui alguns comentários. Parece claro que, hoje, uma pessoa, diante de um problema, pensa muito pouco sobre a questão antes de partir para a comodidade da “busca” na internet. Assim, resolver um problema qualquer, atualmente, está diretamente ligado ao ato de beber da fonte das mídias eletrônicas, de saber como acessá-las, de fazer bons filtros, de compartilhar com tantos outros que também estão antenados. Encontrada a solução, ela é socializada de forma exponencial por meio de grupos que formam verdadeiras redes.

SEM TROCAR OLHARES

Dessa forma, a dependência desses apetrechos parece estar justificada: preciso ter um smartphone sempre por perto, pois nunca se sabe quando vou precisar. Vou deixar dentro da bolsa ou dentro da pasta. Acho que no bolso é melhor. Não, vou carregar numa das mãos. O resultado disso é que encontramos pelas ruas pessoas que passam lado a lado, que se esbarram, mas que não trocam olhares. Pessoas caminhando num belo parque num domingo de sol, sem notar quem está ao seu lado, sem observar que as árvores foram podadas ou a grama foi cortada. Não notam a beleza de ver uma criança aprendendo a andar de bicicleta, caindo e sendo incentivada a recomeçar.

SENTIDOS PERDEM VALOR

Alguns dos nossos sentidos não estão sendo valorizados e, pior, não estão sendo nem mesmo utilizados. Quais são os sentidos? Basta digitar a palavra…

E na sala de aula? Alunos próximos de completar 18 anos foram criados nesse contexto, estando, portanto, reféns dessa dependência. Constatamos isso ao observar a imensa quantidade de estudantes que, ao lado do livro didático e da lapiseira, mantém um aparelho celular sobre a mesa. Está desligado ou no modo avião? Difícil saber. Só sabemos que o aparelho precisa estar lá, questão de segurança, ferramenta de buscas de soluções, mecanismo de dependência. E essa dependência está sendo nefasta!

AULA DE MATEMÁTICA

Diante de uma aula de Matemática, ainda que os alunos prestem atenção, que o professor consiga transmitir um encadeamento lógico, uma boa explicação, parece que algo está faltando. O aluno, acostumado a ter na palma da mão as informações e soluções quando estas se fazem necessárias, procede da seguinte maneira: observa, sabe que é um conteúdo importante e ponto, vamos para a próxima aula. Quando precisar, ele acredita que terá acesso ao conteúdo ou explicação em questão de segundos, tocando na tela! E aí está o problema. O conhecimento se constrói estabelecendo um diálogo entre o que se sabia antes e o que está sendo encaminhado e elaborado. A informação precisa ser digerida, degustada, refutada, questionada e reformada até virar conhecimento. A consolidação do conteúdo requer a conjugação de diversos verbos diante de um conceito qualquer: questionar, refletir, discutir, tentar, errar e até buscar.

QUEM ESTAMOS FORMANDO

O que se percebe, diante dessa ilusória elaboração de conhecimento, é que a dependência só aumenta, trazendo à tona a seguinte preocupação: que tipo de cidadão estamos formando nas salas de aula?

(*) ADILSON LONGEN é doutor em Educação, autor de livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e professor de matemática no Curso Positivo.