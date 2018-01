PR repassa R$ 4,1 milhões para investimentos em Antonina

O governador Beto Richa liberou nesta quinta-feira (18) R$ 4,1 milhões para o município de Antonina, no Litoral do Estado. Os recursos serão investidos em infraestrutura urbana e nas áreas de saúde, agricultura e meio ambiente. Do total, R$ 2,6 milhões são a fundo perdido e R$ 1,5 milhão por meio de financiamento. Richa também entregou duas viaturas para a Polícia Militar e uma para o Corpo de Bombeiros. Elas fazem parte de um lote de 1.100 novos veículos adquiridos recentemente pelo governo estadual.

Os recursos foram confirmados durante reunião com o prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim, na Câmara Municipal, com a participação de secretários de Estado, deputados estaduais e lideranças comunitárias da região. “O Litoral tem visto a presença do governo estadual. É meu compromisso resgatar a dívida que o Estado tem com a região, com muito respeito e apoio ao longo dos 12 meses do ano”, disse o governador.

MELHORIAS – Os recursos para obras de infraestrutura somam R$ 2,2 milhões. “O Litoral nunca recebeu tanto recurso como neste governo. Nós estamos andando os quatro cantos do Estado e realmente são recursos aos 399 municípios. Só no ano passado, a fundo perdido pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano foram aportados R$ 400 milhões aos municípios paranaenses”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

O município vai utilizar a verba para pavimentar as vias urbanas do bairro de Itapema, que levam moradores e turistas à Ponta da Pita e à prainha, principais pontos turísticos da cidade. “Essa obra tem uma dupla eficácia. Primeiro porque dá melhor qualidade de vida para o cidadão e segundo porque melhora a infraestrutura turística da região”, disse o prefeito. “Esse e os outros repasses são extremamente importantes para nós, pois dependemos dos recursos do Estado para executar projetos”, complementou.

SAÚDE – Com os recursos para a saúde, a cidade vai adquirir veículos para o transporte de pacientes, transporte sanitário e para a construção de unidades de saúde. O governador também autorizou a inclusão de Antonina no Programa de Apoio aos Municípios (PAM II). O total só para a área é de R$ 1,3 milhão.

Para ampliar a agricultura do município, o governo estadual destinou R$ 30 mil para a aquisição de implementos agrícolas e o fortalecimento da agroindústria. Na área do esporte, o Estado repassou R$ 105 mil para a compra de uma van, que será usada pela secretaria de esporte do município.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o coronel da Polícia Militar e coordenador do Verão Paraná, Elio de Oliveira Manoel e os deputados estaduais Alexandre Curti e Nelson Justus.