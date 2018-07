A governadora Cida Borghetti repassou nesta terça-feira (3) R$ 50,8 milhões para fortalecimento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Paraná. O recurso será aplicado no custeio das atividades dos consórcios, aquisição de veículos e medicamentos básicos. O evento aconteceu no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Cida destacou a importância do trabalho para avançar na qualidade dos serviços prestados a toda a população. “O Paraná hoje é um estado diferenciado em função da parceria e do entendimento de todos. Estamos do mesmo lado e queremos cada vez mais avançar para atender as demandas da saúde na sociedade. O Governo tem o compromisso de dar condições aos profissionais da área e aos gestores municipais”, afirmou a governadora.

Ela destacou que ainda a necessidade de regionalizar cada vez mais a saúde. “Precisamos dar agilidade nos atendimentos, de forma que as pessoas viajem menos em busca de tratamento e tenham consultas especializadas”, disse.

No evento, Cida também ressaltou os investimentos para diversas áreas, destinados aos 399 municípios. “Esse é um Governo que prioriza os municípios. Estamos caminhando para 90 dias à frente do governo com R$ 4 bilhões repassados em todas as áreas, mais de 3 mil convênios assinados e atendimento de igual maneira a todas as cidades”, enfatizou.

O Estado conta com 25 consórcios de Saúde que abrangem todas as regiões. O Paraná é referência nacional na organização de Consórcios de Saúde, iniciativa que tem sido replicada em diversos estados pelo grande sucesso obtido na ampliação de resultados à população.