PR investe R$ 500 milhões em melhoria das escolas

No Paraná tem atualmente uma série de programas de melhoria nas escolas da rede estadual. O investimento é de quase R$ 500 milhões. Além do Escola 1.000, estão em execução os programas Renova Escola, Mãos Amigas e Reparo Rápido. Quase 1.600 escolas já são beneficiadas, o que representa 80% das instituições. Além disso, está em andamento o programa Escola Conectada, pelo qual estão sendo disponibilizados R$ 283 milhões para a compra de computadores. O cabeamento e funcionamento da internet serão refeitos e modernizados.

“Estamos fazendo um esforço grande porque queremos começar o ano letivo com o maior número possível de escolas reformadas. Queremos que professores e alunos tenham um ambiente que facilite o aprendizado e melhore o desempenho”, afirmou o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, em Ibaiti (Norte Pioneiro), durante reunião com diretores do Núcleo Regional de Educação local. Nesta semana ele também participou de encontros com profissionais da educação dos núcleos de Telêmaco Borba, Paranavaí, São Mateus do Sul e União da Vitória. Rossoni explicou que, com o Escola 1.000, o Governo do Paraná já atendeu cerca de 900 das 2.100 unidades da rede estadual e a meta é que seja concluído até o final de fevereiro.