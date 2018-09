Será realizada hoje em Curitiba a última reunião técnica da série que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e o Paranacidade promovem em todo o Paraná sobre planejamento e gestão urbana. A reunião de Curitiba será no Palácio das Araucárias, no Centro Cívico, das 13 às 17 horas.

Entre 17 de agosto e 21 de setembro foram realizados 18 encontros com associações de municípios do Paraná. A Celepar e a Secretaria da Fazenda também participaram. Mais de 200 prefeitos, equipes técnicas e representantes de quase todos os municípios do Paraná assistiram a exposição, que tem como objetivo é orientar sobre planejamento urbano direcionado para o desenvolvimento sustentável e apresentar a série de recursos tecnológicos que podem melhorar a gestão pública.

“O governo tem ferramentas e tecnologias que podem ajudar muito os gestores na elaboração e no planejamento eficiente dos projetos, com menos burocracia e mais agilidade na liberação dos recursos para o atendimento da população”, afirma o secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros.

PRAZO

Barros explica que a intenção foi fazer as reuniões a tempo de reunir informações para contribuir com o Orçamento de 2019, que será concluído em setembro. As informações e conclusões retiradas dos encontros também são a base para a continuidade do programa Paraná Urbano, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Governo do Estado está em fase final de aprovação de um novo empréstimo de U$ 118 milhões junto BID para este programa. “Temos um programa a oferecer para que as prefeituras possam se adequar e garantir os recursos necessários para os investimentos na melhoria da infraestrutura urbana nos municípios”, diz o secretário.

OPORTUNIDADE

O objetivo da reunião desta segunda-feira em Curitiba é dar mais uma oportunidade a prefeitos e técnicos que não puderam comparecer nas reuniões anteriores com as associações dos seus municípios.

Os prefeitos que já participaram dos encontros aprovaram as ferramentas e as sugestões que dão melhor condição de efetivação dos projetos e acompanhamento dos serviços. Alguns temas escolhidos por eles serão aprofundados em cursos de capacitação ministrados pelos técnicos do Paranacidade a partir do mês de outubro.

TEMAS

Entre os assuntos apresentados nas reuniões estão os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que estão bem adiantados no Paraná. Até agora, durante as reuniões, 78 prefeituras assinaram o termo de compromisso com os ODS. No total, 223 municípios do Paraná já estão inseridos no programa.

O Paraná Interativo também é destaque nas reuniões. Trata-se de uma ferramenta tecnológica que é fundamental para o planejamento e gestão urbana. A plataforma mantém uma base de dados com uma série de informações para o que os prefeitos tomem decisões para implementar obras com maior precisão e segurança.

A Celepar apresenta os programas disponíveis às prefeituras para melhorar a eficiência na gestão usando ferramentas tecnológicas. O serviço 156 é um exemplo. O Governo Digital, que tem mais de 200 serviços para auxiliar os cidadãos, também faz parte da exposição.